Guatemala

El Gobierno de Guatemala recibe dos embarcaciones con etanol para probar la gasolina E10

La cartera de Energía y Minas indicó en una citación en el Congreso que el biocombustible permitirá mediciones, calibraciones y controles de calidad antes de iniciar ventas el 21 de agosto

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Dos buques de carga con tanques cilíndricos en un puerto, junto a grúas, camiones cisterna y contenedores. Banderas de Guatemala y texto informativo en un banner inferior.
Dos buques cargados con tanques de etanol atracan en un puerto de Guatemala, en el marco de las pruebas de la gasolina E10 que se lanzará en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala ya recibió dos embarcaciones con etanol para las pruebas técnicas de la gasolina E10, una mezcla de 10 % de biocombustible y 90 % de gasolina que el Gobierno prevé comenzar a comercializar el 21 de agosto tras completar mediciones, calibraciones y controles de calidad en toda la cadena de suministro.

El plan oficial fija una etapa técnica entre el 30 de junio y el 21 de agosto de 2026. En ese período, el Ministerio de Energía y Minas verificará almacenamiento, mezclas, trazabilidad, abastecimiento, monitoreo y funcionamiento coordinado de los sistemas antes de una operación estabilizada.

Durante una citación en el Congreso de la República, el Ministerio de Energía y Minas informó que el producto recién llegado servirá para pruebas previas a la comercialización. El subdirector de Comercialización de Hidrocarburos Guillermo Xoy explicó que ese etanol permitirá realizar mediciones, calibraciones y comprobar el funcionamiento de los equipos que harán la mezcla en las terminales de despacho.

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Xoy también indicó que actualmente no existen despachos de gasolina con etanol. La distribución solo podrá comenzar cuando se superen las pruebas de laboratorio.

Un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa larga en una sala de conferencias con la bandera de Guatemala, un logotipo del Congreso, monitores y botellas de agua
Guatemala ya recibió dos embarcaciones con etanol para las pruebas técnicas de la gasolina E10 antes de su comercialización prevista para el 21 de agosto de 2026. (Organismo Legislativo de Guatemala )

El Gobierno mantuvo la fecha del plan y abrió una fase técnica previa

El punto central del programa es que la gasolina E10 combina 90 % de gasolina y 10 % de etanol. La implementación fue presentada el 4 de junio por el viceministro del Área Energética Luis Mérida como parte del proceso de modernización de los combustibles en el país.

El Ministerio de Energía y Minas reformó el artículo 21 del Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante para habilitar una etapa técnica de acondicionamiento antes de la implementación en estaciones de servicio. Según la cartera, ese cambio no modifica la fecha de inicio del procedimiento de seguridad de suministro, que sigue fijada para el 30 de junio de 2026.

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De acuerdo con el ministerio, la modificación debe publicarse en el Diario de Centro América y abre formalmente el período técnico que va del 30 de junio al 21 de agosto de 2026. Mérida sostuvo que la reforma busca “flexibilizar la norma técnica para la implementación del etanol en las gasolinas”.

El viceministro rechazó que la reforma implique una postergación del programa. En la conferencia del 4 de junio afirmó: “No se detiene ni se pospone”, y agregó que desde el 30 de junio comenzará la operativización de la mezcla con todos los actores de la cadena para comprobar que cada etapa funcione y garantice la calidad del suministro al consumidor final.

Según el reglamento citado por el ministerio, el artículo 21 regula tanto el porcentaje de mezcla como la seguridad del suministro. Esa disposición establece que el MEM definirá cada año el porcentaje aplicable con base en criterios técnicos y económicos evaluados por la dirección competente.

Importadores y estaciones adaptaron infraestructura para la nueva mezcla

Mérida explicó que las empresas importadoras realizaron inversiones para adecuar su infraestructura a la nueva mezcla. Los trabajos incluyeron ampliación de capacidad de almacenamiento, instalación de equipos especializados y actualización de sistemas informáticos para ejecutar las calibraciones necesarias en la distribución.

Según el funcionario, las autoridades supervisaron esos avances y consideran que los preparativos están en una fase avanzada. Añadió que el proceso también involucró a distribuidores y propietarios de estaciones de servicio, que deben verificar el estado de sus tanques de almacenamiento para recibir y comercializar la nueva gasolina.

El ministerio reiteró que supervisará la cadena de comercialización desde el ingreso del biocombustible hasta su distribución final. El objetivo, según la cartera, es garantizar que el producto llegue a los consumidores con las especificaciones técnicas establecidas.

La discusión también llegó a la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso, presidida por el diputado Randy Coc, que convocó una citación para conocer los posibles efectos de la implementación del combustible E10 en el parque vehicular de Guatemala. En la actividad participaron autoridades del MEM, del MARN y representantes de la Asociación de Importadores de Motocicletas.

El presidente de esa asociación, William Portillo, pidió que la implementación del E10 no sea obligatoria. Sostuvo que, aunque las motocicletas pueden operar con este combustible, su uso continuo podría reducir la vida útil de los motores, y advirtió que la falta de pruebas específicas para las condiciones del país podría derivar en daños mecánicos en un corto plazo.

Frente a esos señalamientos, Mérida afirmó que la cartera trabaja para garantizar la calidad del etanol y de las mezclas que se distribuirán en el país. El viceministro del MARN Edwin Castellanos añadió que el uso del etanol reduce emisiones de gases contaminantes y disminuye la presencia de compuestos tóxicos con potencial cancerígeno para la población.

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