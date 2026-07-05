Asfura recibe respaldo alcaldes y anuncia inversión de 244 millones de dólares en maquinaria municipal

El presidente Nasry Asfura anunció una inversión para fortalecer a las municipalidades. El encuentro reunió a los 153 alcaldes nacionalistas en el Lago de Yojoa. (Foto: Cortesía)

El anuncio fue realizado por el presidente Nasry Asfura durante un encuentro con los 153 alcaldes nacionalistas en el Lago de Yojoa, escenario en el que también recibió el respaldo unánime de los ediles a su administración y presentó las principales inversiones previstas en infraestructura vial, salud, educación, seguridad y desarrollo local.

Durante la reunión, que congregó a ediles de distintos departamentos del país, el jefe del Ejecutivo presentó, junto a miembros de su gabinete, un balance de las principales iniciativas que impulsa su administración en áreas como infraestructura, salud, educación, seguridad y desarrollo local.

En su intervención, Asfura reiteró que uno de los ejes de su gobierno será fortalecer la capacidad operativa de las alcaldías mediante una inversión histórica en maquinaria pesada, con el propósito de mejorar la ejecución de obras y la atención de emergencias en cada municipio.

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El mandatario explicó que el proyecto contempla la adquisición de más de dos mil máquinas que serán distribuidas de acuerdo con las necesidades particulares de cada localidad, buscando garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.

El Valle de Sula será intervenido con obras de reconstrucción de bordos. El programa Salud Más Cerca de Usted continuará en comunidades rurales. (Foto: Cortesía)

Inversión millonaria para fortalecer a las alcaldías

Como parte de los anuncios realizados durante el encuentro, el presidente informó que la inversión inicial destinada al programa asciende a 178 millones de dólares, aunque el monto total previsto para la compra de maquinaria rondará los 244 millones de dólares.

Según detalló, el modelo de adquisición permitirá que cada municipalidad reciba el equipo que realmente necesita, tomando en consideración las características geográficas y las prioridades de cada región.

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Asfura señaló que la maquinaria contará con un esquema integral de respaldo que incluirá seguros, mantenimiento preventivo, cambios periódicos de aceite y filtros, además de programas permanentes de capacitación para los operadores.

De acuerdo con el mandatario, estas medidas buscan prolongar la vida útil del equipo, reducir los costos de operación y garantizar que las municipalidades puedan responder con mayor rapidez a las necesidades de la población.

Asimismo, indicó que la distribución se efectuará de forma planificada para asegurar que los beneficios lleguen a todos los municipios del país.

El Gobierno invertirá 244 millones de dólares en maquinaria para las alcaldías. Más de dos mil máquinas serán distribuidas en todo el país. (Foto: Cortesía)

Infraestructura y desarrollo municipal

Durante su exposición, el presidente también destacó que el Gobierno continuará impulsando diversos proyectos estratégicos de infraestructura en distintas regiones de Honduras.

Entre las obras mencionadas figuran la rehabilitación de carreteras, la construcción de libramientos en la zona norte, la reconstrucción de bordos de protección en el Valle de Sula y nuevas obras destinadas a fortalecer la conectividad entre municipios.

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Además, informó que su administración continúa gestionando recursos para ampliar proyectos de agua potable, saneamiento básico y desarrollo comunitario, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de miles de familias hondureñas.

El gobernante sostuvo que estas inversiones forman parte de una estrategia orientada a dinamizar la economía local y fortalecer el desarrollo de las comunidades.

La maquinaria contará con mantenimiento y soporte técnico permanente. La rehabilitación de carreteras forma parte de los proyectos prioritarios. (Foto: Cortesía)

Salud y educación entre las prioridades

En materia de salud, Asfura destacó el fortalecimiento del programa Salud Más Cerca de Usted, iniciativa mediante la cual brigadas médicas especializadas se desplazan hacia comunidades rurales para brindar atención gratuita durante varios días.

Asimismo, anunció que próximamente entrará en funcionamiento un centro de llamadas destinado a atender la mora quirúrgica, con el propósito de agilizar la programación de cirugías pendientes y mejorar la atención a los pacientes.

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En el ámbito educativo, el presidente informó que avanza la distribución masiva de textos escolares en todo el territorio nacional para garantizar que los estudiantes dispongan de materiales didácticos durante el presente año lectivo.

También anunció una estrategia nacional enfocada en fortalecer las carreras técnicas, con el objetivo de preparar a los jóvenes en áreas de alta demanda dentro del mercado laboral hondureño.

El Gobierno anunció avances en educación y entrega de textos escolares (Foto: Cortesía)

Llamado a la paciencia

“Los tiempos son difíciles, pero los enfrentamos con coraje. No estamos acostumbrados a ponernos a llorar; estamos acostumbrados a salir adelante y resolver los problemas de Honduras”, expresó el mandatario ante los asistentes.

Ademas agregó: “Solo les pido que me tengan un poco más de paciencia. Voy a resolverles muchas cosas y ustedes van a ver los resultados. Me quedan 42 meses y 23 días de gobierno, y ese último día podrán juzgar si cumplimos o no con Honduras”, manifestó.

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