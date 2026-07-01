Torturaron a un joven, quisieron ocultar todo con un incendio y quedaron detenidos en Córdoba

El siniestro en el barrio La Calera ocurrió el domingo donde encontraron al joven de 22 en el interior (Policía de Córdoba)

Un joven de 22 años permanece internado en terapia intensiva tras haber sido hallado con signos de haber sufrido una brutal golpiza durante el fin de semana en Villa María, Córdoba. El episodio fue descubierto a partir de un incendio en una vivienda en donde lo encontró la Policía, lo que desató una investigación que ya tiene cuatro sospechosos.

Según el relato de los familiares, la víctima había salido de su casa el día sábado para asistir a un cumpleaños, pero no volvió. El domingo, al no tener noticias de él, su madre y la novia comenzaron a buscarlo por el barrio. La alarma llegó cuando un grupo de vecinos les avisó que lo tenían retenido y dieron aviso a las autoridades, de acuerdo con lo informado por El Doce.

PUBLICIDAD

Tras el incendio de una vivienda en barrio La Calera, pudieron localizarlo. El joven presentaba heridas que los investigadores determinaron incompatibles con el fuego: tenía traumatismos varios, heridas en las extremidades y golpes en el rostro, por lo que fue trasladado al Hospital Regional Pasteur donde permanece internado. La madre contó a Villa María Vivo que horas antes del violento ataque, el chico se había ido a la casa de un conocido.

Los allanamientos llevados a cabo este martes dieron con tres sospechosos más (@PoliciaCbaOf)

En las últimas horas, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales realizó allanamientos en la ciudad y detuvo a tres hombres de 21, 26 y 36 años, señalados como presuntos autores de los delitos de lesiones graves y privación ilegítima de la libertad calificada.

PUBLICIDAD

En los procedimientos de este martes por la mañana, las autoridades actuaron en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Arenales y Castelli, donde secuestró cuatro teléfonos celulares vinculados a la causa.

Previamente, habían aprehendido a un joven de 21 años (Policía de Córdoba)

Los tres arrestados se suman a un joven de 21 años que ya había sido aprehendido con anterioridad “en el marco de la investigación iniciada tras el incendio ocurrido días atrás en una vivienda de barrio La Calera, donde un hombre resultó con lesiones y debió ser hospitalizado”, informó la Policía de Córdoba. La decisión la tomó la fiscal interviniente de Instrucción de Segundo Turno, Juliana Companys. Con las recientes detenciones son cuatro los sospechosos a disposición del magistrado interviniente.

PUBLICIDAD

El incendio en la vivienda de La Calera

El incendio se registró durante la tarde del domingo 28 de junio en una propiedad de la calle Marcos Juárez al 500, en barrio La Calera. Según informó El Doce, personal de Bomberos Voluntarios trabajó para extinguir las llamas que afectaban dos plantas de un departamento. Una vez sofocadas, los efectivos policiales encontraron a Beltrán en el lugar con lesiones de extrema gravedad y lo trasladaron de inmediato al Hospital Regional Pasteur, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos.

La investigación se abrió dado que el joven tenía heridas que no eran compatibles con el fuego (Policía de Córdoba)

La Policía Científica realizó pericias planimétricas y fotográficas en la residencia para determinar el origen del fuego y reconstruir lo que ocurrió dentro de la habitación donde estaba la víctima, detalló El Doce. La principal hipótesis apunta a que el incendio pudo haber sido una distracción o la consecuencia de una violenta pelea previa al hallazgo del joven.

PUBLICIDAD

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2, a cargo de la fiscal Juliana Companys, con la intervención del secretario José Álvarez, según precisó El Doce. El expediente avanza con los elementos secuestrados durante los allanamientos y las pericias realizadas en la escena del incendio.