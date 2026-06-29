El dólar volvió a subir y tocó su precio más elevado en ocho meses

El dólar se apresta a terminar junio con un rebote próximo al 5%.

El dólar valió a ser negociado en alza este lunes y anotó sus valor más alto en ocho meses en la rueda mayorista, en línea con el sendero ratificado a lo largo de junio, mes en el que acumula una suba próxima al 5 por ciento.

El dólar mayorista finalizó este lunes con leve alza de 4,50 pesos o 0,3%, a $1.481,50, el precio más alto desde el 3 de noviembre de 2025 ($1.482), con un muy elevado monto operado de USD 818 millones en el segmento de contado.

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En junio el dólar mayorista anota una ganancia de 73,50 pesos o 5,2%, mientras que en lo que va de 2026 la ganancia es de solo 26,50 pesos o 1,8%, aún lejos de una inflación próxima al 16% acumulado en el primer semestre.

El BCRA fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en los $1.805,38, que dejó al tipo de cambio oficial a 323,88 pesos o 21,9% de ese límite.

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Al público en el Banco Nación finalizó a $1.495 para la venta por cuarto día operativo, en lo más alto desde el 5 de enero.

La cotización informal del dólar restó cinco pesos o 0,3%, a $1.510 para la venta. En el mes de julio el dólar blue conserva una ganancia de 80 pesos o 5,6 por ciento.

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“Un dólar más alto alivia la iliquidez de los sectores exportadores, pero hasta el momento al campo no se le mueve un pelo. La cosecha de soja suma 51,5 millones de toneladas, solo se han vendido con precio 11,8 millones de toneladas. La cosecha de maíz apunta a 68 millones de toneladas, solo se han vendido con precio 22,3 millones de toneladas, faltan liquidar muchos dólares, estimamos unos USD 33.900 millones entre ambos cultivos”, afirmó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“El Banco Central República Argentina sigue comprando dólares, lleva más de USD 11.000 millones, y le faltarían comprar unos USD 6.000 millones en el segundo semestre, esto también empuja al dólar a la suba, esto quiere decir que el Banco Central no se siente incómodo con esta cotización”, agregó Salvador Di Stefano.

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“El dólar mayorista arranca la semana con un gradual deslizamiento hasta $1.480, mientras las tasas cortas en pesos se reacomodaron recientemente al alza. Tas la última licitación, donde se liberó liquidez luego de la venta en el secundario de dollar-linked como cobertura, en las próximas ruedas la atención de los operadores se concentrará en las proyecciones del equilibrio dólar, tasas e inflación en el segundo semestre. Ello en busca de anticipar cómo respondería eventualmente la demanda de dinero -ante un repunte de la actividad- en un período de estacional menor oferta de divisas", detalló el economista Gustavo Ber.

Portfolio Personal Inversiones observó que “en junio, si bien todavía no contamos con datos oficiales, las emisiones de deuda en moneda extranjera se redujeron significativamente: totalizaron USD 1.310 millones frente a USD 2.169 millones en mayo. Esta menor oferta de divisas proveniente de la Cuenta Financiera aparece como uno de los principales factores detrás de la mayor presión cambiaria observada durante el mes. Como reflejo de esto, el BCRA continuó comprando dólares en el mercado oficial a un ritmo más moderado”.

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Invecq Consultora Económica identificó en el último mes “un fortalecimiento del dólar a nivel global -el DXY subió +2,5%- que presionó sobre las monedas de la región, con el real brasileño cediendo 2,4% frente al dólar. Argentina no quedó exenta: el tipo de cambio se desplazó de la zona de $1.410 a $1.475 en el período, en un contexto donde el BCRA siguió comprando dólares, pero a un ritmo menor”, de “USD 50 millones diarios, en promedio, versus USD 87 millones en las primeras diez jornadas del mes”.

“El segundo semestre arranca con menos viento de cola: el agro liquida menos, los commodities retrocedieron y la demanda de cobertura vuelve a ganar protagonismo. El desafío pasa por sostener la sintonía fina entre tasas, tipo de cambio y reservas en un contexto que ya no regala márgenes”, indicó un reporte de GMA Capital.

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Los expertos de IEB puntualizaron que “el tipo de cambio se mantuvo muy presionado en una semana con una dinámica de un dólar apreciándose fuertemente -el DXY alcanzó su mayor nivel en 13 meses- y de las presiones por el ‘rolleo’ de posiciones atadas al tipo de cambio”.

“El escenario base sigue siendo el de una corrección ordenada, sin crisis, mientras continúen los ingresos de divisas por energía, agro y financiamiento privado. Los principales factores a monitorear son una eventual aceleración de la inflación o una menor oferta de dólares, ya que ambos podrían modificar la dinámica cambiaria prevista”, expresó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

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