Un choque múltiple frente a la cancha de River dejó ocho heridos y provocó demoras en el ingreso a CABA

Imágenes de la cobertura de un accidente múltiple en la Avenida Leopoldo Lugones, cerca del Puente Labruna

Un choque múltiple entre cuatro vehículos se registró sobre el mediodía de este lunes sobre la avenida Leopoldo Lugones, a la altura del Puente Labruna y frente al estadio Monumental, en el barrio porteño de Núñez.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que cuatro automóviles colisionaron por causas que todavía no fueron determinadas. Tras el impacto, se solicitó la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que se dirigía al lugar para asistir a los involucrados y evaluar posibles heridos.

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Según información oficial, hubo ocho personas que tuvieron que ser asistidas en el lugar, cinco hombres y tres mujeres, entre las cuales también había un menor.

El accidente se produjo en uno de los principales accesos de la Ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones del estadio del Club Atlético River Plate, un sector que suele registrar una importante circulación vehicular durante gran parte del día.

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En total, ocho personas resultaron heridas por el accidente

La colisión provocó cortes en uno de los carriles que conectan la avenida General Paz con el centro porteño, por lo que hubo importantes demoras. A eso se le suma el típico tránsito pesado que intenta conectar la parte sur con la norte de Buenos Aires.

Personal policial y de tránsito trabajaba en la zona para ordenar la circulación de los vehículos. Se recomienda a los conductores circular con precaución y considerar vías alternativas debido a las demoras generadas por el operativo de asistencia y remoción de los autos involucrados.

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Un triple choque y vuelco en la avenida General Paz dejó al menos tres heridos

Durante la madrugada del domingo, se registró un choque en cadena y posterior vuelco de uno de los vehículos involucrados sobre la avenida General Paz a la altura de avenida San Martín, en sentido hacia el Río de la Plata. El incidente se produjo alrededor de las 03:15 y generó una importante reducción de la calzada en una de las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el parte oficial del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), tres automóviles participaron en la colisión múltiple, lo que obligó a la intervención del SAME, que asistió a tres jóvenes de 20, 20 y 21 años, respectivamente. Los pacientes presentaron lesiones leves y no requirieron traslado hospitalario.

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Las tareas de bomberos y Policía Científica continuaron en la zona bajo la coordinación de la Comisaría Comunal 11, extendiéndose hasta las 05:00. Durante el operativo, se mantuvo restringida la circulación en dos carriles de la vía para permitir el trabajo de los equipos de rescate y peritaje.

Las imágenes muestran un despliegue de equipos de emergencia en la Autopista General Paz durante la noche. Un vehículo blanco aparece volcado en la calzada, rodeado por personal de S.A.M.E., bomberos y agentes de policía, incluyendo unidades de UMAT. Se observan al menos dos ambulancias y un camión de bomberos estacionados en la vía, junto a patrulleros. Conos de tráfico están dispuestos para señalizar la zona del incidente, indicando una cobertura de evento sobre un accidente de tránsito.

Fuentes oficiales informaron que el operativo concluyó sin incidentes adicionales ni complicaciones para el resto de los automovilistas. El tránsito fue normalizado tras la liberación total de la calzada una vez finalizadas las tareas pertinentes.

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Pasadas las 9, hubo otro choque múltiple entre tres autos, que interrumpió el tránsito sobre la Avenida Patricias Argentinas, entre Benjamín Franklin y Antonio Machado. El incidente requirió la intervención de los servicios de emergencia, quienes asistieron a los ocupantes de los vehículos involucrados.

De acuerdo con el reporte oficial del Móvil 421, tres personas resultaron heridas: dos mujeres de 22 y 20 años, y un hombre de 23 años. Todos los afectados recibieron atención médica en el lugar sin que fuera necesario su traslado a centros hospitalarios.

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“El carro frenó, se deslizó por tierra y llegó a los otros autos”, señaló el conductor del vehículo que ocasionó el choque. Además, indicó que no se activaron los airbags y, según informó A24, el auto era usado para una aplicación de viajes.

“Estaba prácticamente frenado en un semáfoto en rojo, vino el Fiat Chronos y me dio de lleno, se ve que venía a 50 o 60 kilómetros por hora mínimo porque mi auto terminó como terminó”, señaló uno de los conductores involucrados. Luego apuntó contra el chofer y expresó su bronca: “Recién ayer hice la sucesión del auto y ayer arreglé los papeles, pero hoy me chocaron”.

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