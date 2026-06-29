El peligroso y heroico viaje en plena guerra del Presidente de Francia a Sarajevo

El presidente francés François Mitterrand y el presidente bosnio Alija Izetbegović caminan por una calle de Sarajevo, custodiados por personal de seguridad, durante una visita a la ciudad. (AFP/Christophe Simón)

Sábado 27 de junio – 17:30

El Comandante de UNPROFOR (Fuerzas de Protección de Naciones Unidas en la Ex Yugoslavia) nos convoca al pequeño staff de urgencia a su oficina/habitación en el edificio de 10 pisos donde trabajábamos y vivíamos, que era la sede de nuestro Cuartel General en Sarajevo, para transmitirnos una novedad difícil de asimilar: “Viene el Presidente Mitterrand”.

El general canadiense Lewis McKenzie, sobresaliente persona y militar de excepción, era un líder con mayúsculas. Sorprendidos, le preguntamos si era real lo que estábamos escuchando y nos respondió que, según fuentes muy confiables, llegaría esa tarde/noche al aeropuerto. Mi contestación fue: “Imposible general, por la seguridad del Mandatario no hay opción que el Presidente Mitterrand aterrice en Sarajevo”.

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El aeropuerto, en un valle entre montañas, había sido tomado por las fuerzas del general serbobosnio Ratko Mladic, transformándose en una Base de Tanques la mayoría de ellos encargados de bombardear día y noche a la capital de Bosnia-Herzegovina.

Para la puesta del sol faltaban un par de horas: el aeródromo no tenía electricidad, la torre de vuelo estaba con los vidrios rotos, equipos de radio destruidos, sin operador. Además la pista, con vainas de munición esparcidas, carecía de balizamiento e iluminación, el sistema radioeléctrico de localización del aeropuerto y el de aproximación a la pista también estaban fuera de servicio. Peor escenario, imposible.

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Sábado 28 de junio – 18:05

El general McKenzie logra finalmente comunicarse a través de un teléfono satelital con el Cuartel General de NACIONES UNIDAS en Nueva York. Ninguna noticia respecto al viaje del Presidente Mitterand. Sin embargo, las fuentes informales continúan informando del inminente arribo

Sábado 28 de junio – 18:30

Llamada urgente del Cuartel General U.N. (NY) confirmando el vuelo. La sorpresa inicial y luego las actividades frenéticas se sucedieron sin solución de continuidad. El general MacKenzie nos reunió nuevamente al contingente de “Cascos Azules” para ponernos al tanto de esta novedad y le manifestamos nuevamente que era imposible aterrizar en Sarajevo, máxime que la operación se realizaría en horario nocturno. Para colmo de males, en esa época no existía el GPS.

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En un aparte me dijo que lamentablemente, hasta ese momento, la decisión era irrevocable pese a los enormes riesgos que trató infructuosamente de comunicar a New York. Le contesté que, en virtud de la inflexible determinación, la única posibilidad muy temeraria, era colocar dos camiones de Naciones Unidas en ambas cabeceras con los faros encendidos para al menos, marcar el inicio y el fin de la pista. Crónica de una catástrofe anunciada,

Inmediatamente tomó el teléfono y habló directamente con la más alta autoridad francesa que estaba organizando este viaje. El Presidente Mitterrand, ya se encontraba en Split, ciudad croata en el Adriático, a media hora de vuelo de Sarajevo. Cuando le explicó en detalle el riesgo inmenso que significaría esta operación, Presidencia suspendió el vuelo. Recibimos una bocanada de oxígeno balsámico que en realidad duró pocos minutos.

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Una hora más tarde, llegó la información de que Mitterrand aterrizaría al día siguiente, antes del mediodía, en nuestro Cuartel. Se comenzó a pintar frenéticamente una “H” con un círculo en el parking de nuestro edificio. Por suerte, esta opción fue descartada por la propia Fuerza Aérea Francesa ya que el helicóptero tendría que atravesar media ciudad de Sarajevo, a tiro de los centenares de francotiradores.

Finalmente, se confirmó oficialmente que el arribo en helicóptero sería el domingo 28 de junio en horas de la mañana pero en el aeropuerto mencionado en párrafos anteriores.

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El traslado del general Mackenzie y nuestro reducido staff fue complicado ya que el camino que une a la Capital con el aeródromo estaba minado en prácticamente toda su extensión. Finalmente, ya instalados en el destruido aeropuerto, aparecieron dos puntos en el horizonte que se fueron agrandando a medida que se acercaban. Venía el helicóptero presidencial y atrás, de custodia, otro similar pero mucho más pequeño.

En la aproximación final comenzó a salir de la cola del primer helicóptero una fina columna de humo negro que se fue incrementando en grado alarmante. Había recibido, al menos, un impacto de las fuerzas serbias. Después de un bamboleo significativo, comenzó un descenso rápido pero controlado.

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El aterrizaje fue fuerte pero seguro, demostrando la pericia y profesionalismo de los aviadores de la Fuerza Aérea Francesa. Inmediatamente descendieron unos veinte soldados de “fuerzas de elite” y corrieron hacia la parte posterior, rodeando al segundo helicóptero.

La preocupación creció entre nosotros porque no bajaba el Presidente. Llegamos a pensar que posiblemente hubiese sido herido pero nuestra sorpresa fue verlo descender del pequeño helicóptero escolta y subido de inmediato a un blindado de Naciones Unidas. La medida de contrainteligencia fue adecuada al haber cambiado en forma secreta de helicóptero en Split antes del despegue. Comenzaba un día histórico.

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La elección del día no fue casual, recordemos que el 28 de junio de 1914 fue asesinado en Sarajevo el Archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austro-Húngaro, dando comienzo a la Primera Guerra Mundial. Gran paradoja: en la capital de Bosnia-Herzegovina comenzó a principios del siglo XX la Gran Guerra y a fines del siglo pasado, el mundo observaba absorto la mayor conflagración europea después de 1945, también en Sarajevo. Histórica coincidencia.

No podemos olvidar que en esta época, signada por la caída del Muro de Berlín, se dio inicio al llamado Nuevo Orden Internacional caracterizado por la expansión generalizada de los regímenes liberales y la consolidación definitiva desde el punto de vista político, de las Democracias cuyos pilares fundamentales son las división de poderes, el Estado de Derecho, la libertad de prensa y la plena vigencia de las garantías individuales.

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Simultáneamente este nuevo paradigma surgido como vimos en 1989 se complementa y refuerza con su correlato, el concepto de “seguridad colectiva”, que condena e impide la utilización de la fuerza para la solución de conflictos entre Estados, cuyas importantísimas consecuencias sacudieron positivamente al mundo entero a fines del siglo XX y que hoy necesitamos restaurar.

El caso emblemático e inadmisible está sucediendo hoy en Ucrania. Rusia debe entender que es imprescindible el retiro de sus fuerzas invasoras de todo el territorio ilegítimamente ocupado en forma inmediata ya que el actual “status quo” no puede ser más tolerado por el mundo libre.

Ayudar sin concesiones a Kiev es reforzar el Multilateralismo, la Globalización y la Interdependencia, revigorizando en consecuencia los Organismos Internacionales surgidos después de la derrota del nazismo en 1945, tales como las NACIONES UNIDAS (U.N.), la ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) y la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (O.E.A), entre otras Instituciones Internacionales irremplazables.

Finalmente, después de seis horas de intensa actividad del Presidente Mitterand, regresó a las 17:00 al aeropuerto, donde lo esperaba un avión ejecutivo de la flota presidencial, recientemente aterrizado. Antes de abordarlo, el general Mackenzie le pidió que hablara unos minutos con el autoproclamado presidente de Serbia en Bosnia, el Dr. Radovan Karadzic, responsable en primera persona del posteriormente ejecutado genocidio en esa devastada República.

Al principio se negó pero la cintura política y la persuasión de Mackenzie lo convencieron. La mayor preocupación de UNPROFOR era tomar el control del aeropuerto. La reunión fue muy corta en el mismo aeropuerto y en pocas palabras, Mitterand le exigió a Karadzic que debía hacer la entrega del mismo de inmediato, de lo contrario debería enfrentar a la Comunidad Internacional con consecuencias catastróficas. Unos minutos después, bajo enormes medidas de seguridad, el Presidente despegó rumbo a París.

El “milagro” se había producido: Naciones Unidas asumió el control del aeropuerto de Sarajevo al día siguiente y salvó a toda la población de una hambruna inexorable. A partir de ese momento, comenzó el mayor Puente Aéreo de la Historia, por duración y cantidad de toneladas transportadas, inclusive al realizado en Berlín después de la II Guerra Mundial.

El logro histórico de Francia fue de una magnitud extraordinaria y el mundo entero le debe una cuota de agradecimiento a ese gran país por el inolvidable 28 de junio de 1992.