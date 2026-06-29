República Dominicana entrega Bono de Emergencia a más de 1,700 familias afectadas por las lluvias

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 08/04/2026.- Una mujer sostiene un teléfono frente a sus pertenencias este miércoles, en Las 800, un barrio humilde en Santo Domingo (República Dominicana), que ha sufrido graves inundaciones a causa de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país. EFE/Orlando Barría

La entrega del Bono de Emergencia benefició a 1,766 familias del Gran Santo Domingo que resultaron afectadas por las lluvias intensas e inundaciones durante abril de este año. Esta acción, coordinada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate, forma parte de una estrategia nacional de Protección Social Adaptativa (PSA), cuyo propósito es fortalecer la capacidad de respuesta de los hogares más vulnerables frente a crisis y fenómenos climáticos.

El programa se centró en los municipios de Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y Pedro Brand, donde las familias seleccionadas recibieron un aporte único de 7,000 pesos dominicanos por hogar ($117). El monto total destinado a esta medida asciende a 12,362,000 pesos dominicanos, orientado a impulsar la recuperación económica y social de los sectores perjudicados tras el paso de las precipitaciones.

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La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, definió esta entrega como una muestra de la visión de un Gobierno que ubica a las personas en situación de mayor vulnerabilidad en el centro de sus políticas públicas.

“Por eso se ha fortalecido la política de protección social, para que cada vez que una familia resulte afectada por una emergencia, sienta el apoyo y el respaldo de su Gobierno, a través de todas las instituciones y de las autoridades locales. Hoy este Bono de Emergencia viene a complementar esos apoyos, especialmente para quienes lo perdieron todo, pasaron semanas sin poder trabajar, tuvieron que endeudarse o necesitan comprar medicamentos”, afirmó.

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La entrega del Bono de Emergencia benefició a 1,766 familias del Gran Santo Domingo afectadas por las lluvias intensas e inundaciones de abril. (Foto cortesía Secretaría de Prensa República Dominicana)

Las familias beneficiadas fueron identificadas a través de los registros del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), herramientas que permiten validar el nivel de afectación y asegurar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. La selección priorizó los hogares que sufrieron daños materiales, pérdida de pertenencias, interrupción de medios de vida o problemas de salud derivados de la emergencia.

La entrega inicial tuvo lugar en el multiusos de Los Alcarrizos y continuará en otras localidades. Para facilitar el acceso, se habilitaron unidades móviles del Banco de Reservas en distintos puntos, como el Liceo Profesor Germán Martínez en el sector Los Ríos del Distrito Nacional. La organización de estos operativos busca garantizar la rapidez y seguridad durante el proceso de canje de los bonos por parte de los beneficiarios. En Santo Domingo Norte, la distribución se realizará la próxima semana.

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El alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, subrayó que el Gobierno ha implementado diversas acciones para reducir la vulnerabilidad en las áreas afectadas, incluyendo obras de drenaje y saneamiento. También anunció intervenciones adicionales para mitigar el riesgo de futuras inundaciones en otros sectores del municipio.

El presidente Luis Abinader decretó emergencia regional en seis distritos de República Dominicana por lluvias intensas y riesgo de inundaciones. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)

Además del Bono de Emergencia, la respuesta gubernamental incluyó la entrega de más de 7,000 electrodomésticos, miles de enseres para el hogar y la distribución de más de 20,000 raciones alimenticias entre las familias damnificadas. Estas iniciativas buscan restablecer las condiciones básicas de habitabilidad y contribuir a la recuperación integral de las comunidades.

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Como parte de las acciones complementarias, en mayo fueron incorporadas al programa Bono Luz unas 69,000 familias, de las cuales 3,500 residen en Los Alcarrizos. Esta medida amplía la cobertura de protección social para los hogares con mayores carencias, reforzando la red de apoyo estatal ante emergencias.

La política de Protección Social Adaptativa del Gobierno dominicano tiene como objetivo ofrecer respuestas inmediatas y efectivas ante emergencias, desastres naturales y contingencias inesperadas que afectan la estabilidad de los hogares. La estrategia articula distintos programas y recursos institucionales para atender de manera integral las necesidades de la población más vulnerable.

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Varias personas avanzan con dificultad por una calle inundada, empujando motocicletas tras las intensas lluvias registradas en República Dominicana (Foto cortesía BBC).

El proceso de entrega de este bono, así como la identificación de los beneficiarios, se desarrolla a partir de criterios técnicos y sociales, con la colaboración de autoridades locales y organismos nacionales. La transparencia y la focalización de la ayuda buscan optimizar el impacto de los fenómenos climáticos extremos.

La jornada de distribución del Bono de Emergencia continuará en los próximos días en diferentes puntos del Distrito Nacional y Santo Domingo, con el acompañamiento de instituciones estatales y la participación activa de los gobiernos municipales.