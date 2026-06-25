En plena ola de calor en Europa, hay museos que se ofrecen como “refugio”, otros cierran y algunos cambian sus horarios

Algunos museos europeos son refugios gratuitos para refrescarse, otros no soportan el calor (REUTERS/Tom Nicholson)

A medida que la ola de calor en Europa se intensifica, algunos museos del continente se están promocionando como refugios ante las altas temperaturas —especialmente porque pocos hogares cuentan con aire acondicionado. En Londres, el Museo Imperial de la Guerra presumió en Instagram de ser un espacio de “salvación” frente al calor en la capital británica, ofreciendo aire acondicionado y una cafetería abastecida con bebidas frías junto a sus exposiciones sobre historia militar. Y en París, el Museo de la Historia de la Inmigración anunció que la entrada a sus exposiciones principales sería gratuita hasta el viernes para dar al público acceso a sus frescos pasillos.

Para los museos con aire acondicionado o edificios de piedra naturalmente frescos, el calor es una oportunidad para “promocionarse activamente como espacios frescos”, dijo Ben Melham, director de Mortice Consulting, una firma británica que asesora a museos en temas operativos. Dado que las olas de calor son ahora una ocurrencia tan regular en el continente, las temperaturas sofocantes pueden suponer una ocasión “para atraer a visitantes que de otro modo no hubieran venido”, agregó.

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Los turistas se resguardan del sol bajo sombrillas frente a la pirámide de cristal del museo del Louvre, ya que el museo cierra antes de lo previsto debido a la ola de calor y al aumento de las temperaturas en París, Francia, el 24 de junio de 2026 (REUTERS/Alice Sacco)

Constance Rivière, directora del Palais de la Porte Dorée en París, la institución que incluye el museo de la inmigración, dijo que decidió hacer gratuita la entrada a las exposiciones del museo después de ver a parisinos acudir en masa a lugares como vestíbulos de hoteles para refrescarse. Los pasillos de su museo se mantienen a 22 a 23 grados para proteger las obras de arte, señaló, mucho más frescos que los máximos de 38℃ (100℉) o más que la capital francesa ha experimentado esta semana.

El miércoles, 540 personas visitaron el museo de la inmigración, dijo Rivière —200 más que la semana anterior.

Sin embargo, no todos los museos han podido ofrecer tales oasis. Grandes instituciones como el Palais de Tokyo, un museo de arte contemporáneo en París, han cerrado debido al calor, mientras que otros han reducido su horario de apertura.

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El Museo Británico en Londres cerrará a las 18 el viernes en lugar de su horario habitual de 20:30 y también ha cerrado algunas de sus galerías, incluidas las salas que contienen artefactos de la antigua Grecia y Roma. La mayoría de los objetos están en vitrinas con control de temperatura, pero no hay aire acondicionado en todo el edificio, lo que hace que algunas de sus galerías sean incómodamente calurosas para visitantes y personal, indicó el museo.

Varias personas se abanican y sostienen botellas de agua frente al Louvre en medio de una ola de calor (REUTERS/Tom Nicholson)

En París, el Museo del Louvre está cerrando a las 16 en vez de a las 18 hasta el sábado debido al calor.

Melham, el director de la consultora británica, dijo que el Louvre no habría cerrado antes si no fuera necesario, dada la pérdida de ingresos por la venta de entradas. “Conociendo el impacto comercial que eso tiene, es una decisión realmente difícil de tomar”, dijo.

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Los teatros también tienen que adaptarse. En Londres, Avenue Q, el musical del West End protagonizado por marionetas, introdujo el jueves “pausas de hidratación” de tres minutos para su elenco para que los intérpretes puedan beber agua, según The Stage, el principal periódico teatral de Gran Bretaña, que dijo que las pausas estaban “inspiradas” en las de la Copa del Mundo.

Y el teatro al aire libre Globe canceló tres funciones esta semana, incluidas algunas de El sueño de una noche de verano de William Shakespeare, debido a las altas temperaturas.

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Fuente: The New York Times