Cobraron una indemnización de más de $200 millones por error, no la devolvieron y los condenaron a prisión

(REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)

Una pareja de la provincia de San Juan fue condenada a tres años de prisión condicional tras una maniobra fraudulenta contra una empresa minera. Todo se originó cuando el hombre recibió por error una indemnización doble, dinero que luego no devolvió y que terminó desviando para evitar su restitución.

Según fuentes allegadas al expediente, los condenados son Dany Roberto Sarmiento y Myriam Mabel Muñoz, quienes fueron hallados culpables de estafa contra la firma Minera Andina S.R.L. en el marco de un juicio abreviado.

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El conflicto tuvo su origen en diciembre de 2024, cuando Sarmiento fue despedido de la empresa minera Andina del Sol en la que había trabajado durante 15 años. En particular, indicaron medios locales, se había desempeñado en el yacimiento de Veladero, ubicado en el límite de San Juan con Chile.

Como parte de la desvinculación, recibió 107 millones de pesos en concepto de indemnización. Sin embargo, por un error administrativo, la firma perteneciente a la Barrick Gold realizó una segunda transferencia idéntica a su cuenta con apenas unos días de diferencia, lo que derivó en un pago doble. Así, recibió en total más de 200 millones de pesos.

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La pareja recibió en total más de 200 millones de pesos.

Según determinó la investigación, lejos de informar la equivocación o reintegrar los fondos, el exempleado dejó de atender llamados, mensajes e intimaciones formales por parte de la empresa.

Además, comenzó a mover el dinero estratégicamente. Parte de la suma fue transferida a quien entonces era su pareja, Muñoz. Esas maniobras dieron origen a una denuncia de la minera por defraudación y apropiación indebida.

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“El imputado jamás tuvo la intención de reintegrar el dinero duplicado y la prueba palmaria de su dolo fue el desvío inmediato de los fondos hacia la cuenta bancaria de su esposa”, sostuvo el fiscal Guillermo Heredia durante la investigación.

De acuerdo con medios locales, la causa penal también impactó en la relación de la pareja. Sarmiento y Muñoz se encuentran actualmente en proceso de divorcio, una situación que, según trascendió, se profundizó a partir del avance de la investigación.

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A lo largo del proceso judicial, la Justicia dispuso una serie de medidas cautelares sobre el patrimonio de ambos acusados. Entre ellas, ordenó un embargo por 140 millones de pesos que alcanzó vehículos, cuentas bancarias y un inmueble, con el objetivo de garantizar una eventual reparación económica a favor de la empresa damnificada. Con la condena dictada este martes, esas medidas quedarán sin efecto.

En paralelo, la minera -que no logró recuperar el dinero hasta ahora- inició una demanda de ejecución civil ante el Juzgado Federal con competencia civil, Secretaría N°1. Según informó Diario de Cuyo, tanto Sarmiento como Muñoz fueron declarados rebeldes en ese expediente.

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En un primer momento, la causa avanzó bajo la figura de apropiación indebida. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, fue recaratulada como defraudación por engaño y la pareja quedó acusada como coautora de la maniobra. Ante la posibilidad de enfrentar una condena mayor en un juicio oral, la defensa acordó un juicio abreviado.

El acuerdo judicial puso fin al proceso penal con una condena de tres años de prisión de ejecución condicional para ambos imputados. De esta manera, no deberán cumplir la pena en prisión siempre que respeten las reglas de conducta fijadas por el tribunal, entre ellas constituir domicilio, someterse al control del Patronato y abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas.

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La investigación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos de Estafas.