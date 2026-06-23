Se conoció un nuevo video del hombre que manejó borracho una retroexcavadora y casi atropella a un motociclista

Un nuevo video difundido mostró el recorrido de la cargadora frontal y el momento en que casi impactó contra un motociclista

Un hecho insólito se registró durante la tarde de este lunes en la localidad de Concordia, provincia de Entre Ríos, apenas terminó el partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026. Un hombre manejó en estado de ebriedad una máquina de construcción, chocó a siete autos y dejó a dos personas con heridas.

Los destrozos fueron generados por un operario de 47 años, que dio positivo en el test de alcoholemia: el resultado fue de 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre, según confirmaron fuentes policiales.

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En las últimas horas, un nuevo video difundido por Elonce muestra además el imprudente recorrido de la cargadora frontal por las calles de la ciudad y el momento en que el vehículo estuvo a punto de impactar contra un motociclista, lo que agrega una dimensión de riesgo para terceros al cuadro general de los hechos.

Se puede apreciar cómo la máquina retroexcavadora venía con un recorrido recto y de repente cambia de dirección, por lo que empezó a encarar directamente al motociclista. El hombre, primero se queda quieto y luego decide girar hacia la izquierda por precaución.

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Todo quedó en un susto grande ya que, una vez que fue detenido el conductor, no se registraron heridos graves.

La peligrosa secuencia tuvo lugar en Entre Ríos y dejó un saldo de dos personas heridas. El test de alcoholemia arrojó que tenía 1,7 gr/l

La empresa propietaria de la cargadora frontal se comprometió a cubrir la totalidad de los daños materiales causados a los vecinos afectados, al margen de lo que resuelva la aseguradora. Así lo confirmó Ricardo Gómez, titular de la firma, en declaraciones a Elonce.

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“Anoche anduve hasta tarde tratando de llevar tranquilidad, más que nada a la gente, y con mucha preocupación porque quería saber si no había accidentados. Gracias a Dios no hay lesionados graves ni leves. Eso, por un lado, me da mucha tranquilidad“, expresó Gómez.

El empresario fue categórico al referirse a la postura de su empresa frente a los perjudicados: “La empresa se va a hacer cargo de todo, de cada uno y de todas las cosas. También porque la gente necesita su vehículo para trabajar y no es justo que vaya una persona y haga destrozos por todos lados y quede todo así nomás”.

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La mecánica prevista para la resolución de los daños tiene un primer paso claro: la intervención de la aseguradora. Gómez explicó que la máquina cuenta con cobertura y que el estudio jurídico de la empresa actuará para garantizar que el seguro cumpla con sus obligaciones.

El dueño de la firma sostuvo que, si la aseguradora no responde, la empresa se hará cargo igual de los destrozos provocados en Concordia

Aun así, el empresario dejó en claro que la firma no supeditará su respuesta a los tiempos ni a las decisiones de la aseguradora. “En algún caso en que el seguro no se haga responsable, que suele pasar, la empresa se va a hacer responsable. Le dije a la gente que se quede tranquila”, afirmó.

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Respecto al hombre que condujo la máquina y provocó los destrozos, el empresario relató a Elonce que el individuo había trabajado durante años en la empresa, aunque ya no integraba el plantel permanente. “Fue operario durante muchos años. Había renunciado y se le estaban dando algunas changas porque estaba complicado el tema", comentó Gómez. La firma, entonces, mantenía con él un vínculo laboral informal al momento del episodio.

Sobre los motivos que llevaron al hombre a actuar de ese modo, el titular de la empresa admitió no tener respuesta. “Lo que llevó a que este hombre haga esto, la verdad que no lo sé todavía. No lo vi más”, indicó. La declaración refleja la distancia que se abrió entre ambos desde que ocurrieron los hechos.

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En cuanto a cómo se enteró del episodio, Gómez reconstruyó ante Elonce una noche que comenzó de manera completamente ordinaria. Había mirado el partido de la Selección y luego se había dirigido al centro de la ciudad. Fue entonces cuando empezaron a lloverle llamadas con noticias que no lograba comprender. “Era un día normal como cualquier otro y a esa hora pasó lo que pasó”, resumió.