Sociedad

“Qué tristeza tan profunda”: la sentida despedida para las cuatro hermanas que murieron en un accidente en La Pampa

El brutal siniestro se registró a la altura de Bajo Giuliani, en la intersección entre dos rutas. Las víctimas viajaban a Santa Rosa para cuidar a un familiar enfermo

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Foto partida con una mujer en uniforme haciendo un pulgar arriba y dos mujeres con uniforme sujetando un cartel que dice "ME JUBILÉ ultimo dia" y otro "LO BUENO EMPIEZA AHORA".
La sentida despedida para las cuatro hermanas que murieron en un accidente en La Pampa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor por el trágico accidente en La Pampa que dejó cuatro mujeres fallecidas se extendió a la comunidad de 25 de Mayo, una localidad a más de 400 kilómetros de la capital Santa Rosa, que era el destino de las hermanas que murieron en Bajo Giuliani cuando iban a cuidar a un familiar enfermo.

Según detallaron medios locales, todo ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 14 con la Ruta Nacional 35. Por causas que todavía se investigan, el vehículo en el que viajaban, una Ford EcoSport, perdió el control y cayó a un lago, donde el agua estaba a 3°C.

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El operativo de rescate involucró a la Policía de La Pampa, a los Bomberos y al personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Las tareas se desarrollaron con dificultades por la profundidad del agua y las complicaciones de acceso al lugar. Durante varias horas, el tránsito sobre la Ruta Nacional 35 permaneció parcialmente restringido para facilitar las labores de los equipos de emergencia.

El Bajo Giuliani es una depresión natural ubicada a unos 10 kilómetros al sur de Santa Rosa. Tras períodos de lluvias, el terreno acumula agua y forma una laguna; en la zona también funciona una planta de tratamiento de líquidos cloacales de la capital pampeana.

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Las primeras hipótesis apuntan a que la conductora no advirtió el final de la traza o no logró frenar a tiempo en un sector sin iluminación, donde la intersección de ambas rutas forma una “T”. La camioneta atravesó la calzada, superó el guardarraíl y quedó sumergida en una depresión inundada.

Las víctimas fueron identificadas como Cristina Sosa (60), Esmeralda Raquel Sosa (56), Olga Sosa (66) y Estela Sosa (54). La conductora, Dominga Fortunata Sosa (49) fue la única sobreviviente. En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de sentidos mensajes de despedida.

La Pampa - Accidente Hermanas
Las cuatro hermanas que murieron en el accidente de La Pampa: Cristina Sosa (60), Esmeralda Raquel Sosa (56), Olga Sosa (66) y Estela Sosa (54)

Dos de las cuatro hermanas fallecidas tenían un vínculo directo con el sistema de salud de 25 de Mayo. Así lo expresó María Emilia Barrionuevo en un posteo de Facebook que circuló entre vecinos de la localidad: “Como parte de esta comunidad, me cuesta encontrar palabras ante una tragedia de estas características, una tragedia que enluta a todo un pueblo. En lo personal, además, significa despedir a dos personas muy importantes para nuestro hospital, a dos compañeras muy queridas”.

Una de ellas, identificada como Cristina, se había jubilado hacía menos de un año. Barrionuevo recordó que la partida del trabajo le había resultado difícil: “¿Y ahora qué voy a hacer?", le escuchaba decir una y otra vez, según relató en su mensaje. La otra compañera mencionada fue Raquel, a quien describió con afecto: “¿Podía existir alguien más bueno que vos?”, escribió.

Barrionuevo también recordó un mensaje que Raquel le había enviado el viernes previo al accidente. “Los quiero tanto”, le había escrito a ella y a su pareja. “Y yo te respondí: ‘Nosotros también te queremos mucho’. Hoy esas palabras resuenan más fuerte que nunca”, señaló. En su texto mencionó que Raquel hablaba con frecuencia y orgullo de sus hijos, a quienes llamaba “los hombres de su vida”.

El cierre de su posteo sintetizó el sentimiento que se extendió por la comunidad: “Qué tristeza tan profunda nos envuelve. Solo queda agradecer haber compartido el camino con ustedes y guardar para siempre los recuerdos, las risas y el cariño que nos regalaron”.

La Pampa - Accidente Hermanas
Las autoridades lograron retirar el vehículo del lugar del accidente

“Y hoy, casi un año después, el 22 de junio de 2026, cuando parecía que todo era alegría, cuando nos unía la emoción de ver a Argentina ganar su segundo partido del Mundial, el peor escenario volvió a golpearnos una vez más. Cuesta entender tanto sufrimiento. Cuesta encontrar palabras cuando el dolor vuelve a visitar a nuestra comunidad. Hoy lloramos nuevas pérdidas, nuevos sueños truncados, nuevas familias atravesadas por la tristeza”, agregó en otra publicación.

Otra vecina, María José Moreno, también despidió públicamente a Cristina Sosa a través de las redes sociales. En su mensaje, recuperó una escena cotidiana que definía el carácter de la mujer: “Con quien va a pelear Oscar cuando llegue a la casa de doña Eva? Cállate Oscar, yo estoy en la casa de mi prima, vos le decías y a él le encantaba pelearte”, escribió Moreno, quien cerró su publicación con las palabras: “Te vamos a recordar siempre”.

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