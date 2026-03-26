Un turista tuvo que ser rescatado por un helicóptero tras descompensarse cuando bajaba del volcán Lanín

El operativo contó con el despliegue de un helicóptero para rescatar al andinista afectado

Un turista de 54 años tuvo que ser rescatado en helicóptero después de descompensarse en el Parque Nacional Lanín cuando subía al volcán que está ubicado en este lugar. El procedimiento estuvo a cargo de las autoridades que desplegaron un amplio operativo.

El incidente ocurrió cerca del mediodía de este miércoles, en una de las áreas de mayor altitud del parque, que se extiende en la provincia de Neuquén. La situación se desencadenó cuando el visitante, originario de Buenos Aires, comenzó a experimentar síntomas compatibles con el mal agudo de montaña a aproximadamente 3.000 metros sobre el nivel del mar, una altura que representa un desafío físico incluso para personas con experiencia en actividades de montaña.

El volcán Lanín constituye uno de los destinos más frecuentados por quienes practican senderismo y ascensos de alta montaña en la región. Con una cima que supera los 3.700 metros, la montaña es reconocida por su exigencia y condiciones cambiantes. Cada temporada, decenas de turistas recorren sus senderos, por lo que el área está bajo permanente vigilancia y control de guardaparques y brigadistas.

El turista de 54 años sufrió el conocido mal de montaña cuando estaba 3000 metros de altura sobre el nivel del mar

El operativo estuvo a cargo de personal de Guardaparques y brigadistas del ICE Centro del Parque Nacional Lanín, quienes se movilizaron tras recibir la alerta por radioestación sobre la emergencia de un turista. Según el reporte oficial, la comunicación fue realizada alrededor de las 12:00 por la guardaparque que se encontraba en el área, quien notificó la condición del hombre al equipo de coordinación. La información inmediata permitió establecer contacto con un médico del hospital de Junín de los Andes, con quien se evaluó el cuadro clínico y se determinó la necesidad de un operativo especializado para el rescate.

Se informó que el visitante fue asistido inicialmente por guías de montaña presentes en la zona. Estos profesionales, capacitados para brindar soporte en situaciones de emergencia, acompañaron al afectado hasta el Refugio CAJA, designado como el punto seguro para organizar la evacuación. La logística en el refugio fue clave para concretar la extracción aérea, ya que se encontraba en una ubicación accesible para la llegada del helicóptero.

A partir de ese momento, se desplegó una cuadrilla helitransportada que, utilizando un helicóptero de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), realizó la extracción del turista desde la alta montaña. La operación requirió coordinación precisa entre los equipos en tierra y el personal aéreo, así como la adaptación a las condiciones meteorológicas y de terreno propias del Lanín.

El volcán Lanín es uno de los picos más altos de la provincia de Neuquén

La persona fue trasladada desde el refugio hasta el Centro de Informes del parque, donde los equipos médicos y de rescate lograron estabilizar su estado de salud. Posteriormente, el turista fue derivado a sus familiares, lo que permitió dar por finalizado el operativo. El parte oficial no reportó complicaciones adicionales tras la intervención, resaltando la eficacia del protocolo de emergencia aplicado en zonas de difícil acceso.

De acuerdo con las autoridades del Parque Nacional, la altitud y las condiciones ambientales pueden provocar descompensaciones severas en quienes no están plenamente aclimatados o presentan factores de riesgo. El mal agudo de montaña es una afección que puede generar síntomas como dolor de cabeza, náuseas, fatiga y dificultad respiratoria, y suele requerir atención médica inmediata cuando se presenta en contextos de alta montaña.

Otro rescate en el volcán Lanín

Un andinista sufrió una caída mientras transitaba la cara oeste del macizo, en la zona conocida como precumbre. El accidente ocurrió en un terreno de alta complejidad, caracterizado por pendientes de hielo y zonas con precipicios.

Según reportaron, la persona accidentada se encontraba consciente al momento del incidente y estaba acompañada por dos guías. En ese momento, comenzaban a organizarse las tareas de evacuación. El grupo se encontraba en un sector con dificultades técnicas considerables, lo que motivó la activación inmediata del protocolo de emergencia por parte del personal del parque.

Ante el aviso, se movilizó un equipo conformado por diez rescatistas del ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) del Parque Nacional Lanín, técnicos especializados y guardaparques de la seccional Tromen. La respuesta se coordinó desde el terreno, en una operación que implicó desplazamientos complejos y evaluación constante de las condiciones climáticas y de seguridad.

Pasadas las 16:30, el andinista logró ser descendido a la zona de refugios por dos guías de montaña de la AAGM (Asociación Argentina de Guías de Montaña), pertenecientes a otros grupos que se encontraban en la zona. Según informó Diario Río Negro, los rescatistas del ICE se encontraban en ese momento próximos a hacer contacto con el grupo para determinar si las condiciones eran óptimas para continuar con el descenso hasta el puesto de control de la seccional Tromen.

El operativo se desarrolló en un contexto meteorológico estable, aunque con cielo nublado, lo que permitió realizar las maniobras de rescate sin mayores interrupciones. Desde el Parque Nacional Lanín advirtieron que este tipo de situaciones suelen presentarse en sectores con geografía exigente, como lo es la cara oeste del volcán, donde las condiciones del terreno pueden cambiar rápidamente y complicar los desplazamientos.