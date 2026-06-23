El tesoro argentino que retumba en las tribunas del Mundial: el viaje del histórico bombo de Tula para alentar a la Selección

En 2023, en París, Carlos "Tula" Pascual recibió el premio a la mejor hinchada del mundo. Por supuesto, subió a recibirlo con su bombo. EFE/ Yoan Valat

El primero fue el Mundial de 1974, disputado en Alemania Occidental. El último, ¿quién lo sabe? El bombo de Carlos Pascual, al que toda la Argentina conoció como “Tula”, sonó por primera vez en las tribunas de los estadios alemanes hace catorce mundiales. Y aunque el hincha argentino más icónico murió en febrero de 2024 a los 83 años, su bombo sigue retumbando para alentar a la Selección.

Es que en este certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, el instrumento está presente: su sonido ya se escuchó en la victoria 3 a 0 frente a Argelia y en el partido de este lunes, en el que la Argentina venció 2 a 0 a Austria. El bombo del Tula festejó los cinco goles que Lionel Messi ya anotó en lo que va del torneo.

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“Para nosotros que el bombo esté allá es algo muy emocionante e importante. El bombo y mi abuelo eran prácticamente uno solo. Entonces, ver que el bombo llegó a un nuevo Mundial nos hace sentir que él está cerca y, además, es algo que a él le habría encantado. Y a eso hay que sumarle algo del orden de las cábalas”, dice Victoria Borré, una de las tres nietas de Carlos Pascual. Hay un dato indeclinable: las tres veces que Argentina se bordó una estrella de campeón en el pecho, el bombo de Tula estaba en las tribunas.

Un regalo de Perón

El bombo llegó a las manos de Carlos Pascual, según cuenta la leyenda, nada menos que de manos de Juan Domingo Perón. Fue en 1971, en una visita que el ya emblemático hincha de Rosario Central le hizo al líder justicialista durante su exilio en Puerta de Hierro, en Madrid. Tula ya militaba en las filas del peronismo, tal vez desde que Evita le había regalado su primera bicicleta a través de la fundación que llevaba su nombre.

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El primer Mundial al que viajó Tula fue Alemania 1974.

“Yo fui el primer bombo del mundo”, decía incansablemente Tula cuando se remontaba a aquel primer Mundial de 1974 y a todo lo que vino después. Su camino pegado al bombo transcurrió en canchas de fútbol de todo el mundo y también en la política: lo hizo sonar en actos de Eduardo Duhalde durante sus comienzos en Lomas de Zamora, y muchas veces para alentar a Carlos Menem. También estuvo cerca de Néstor Kirchner. El peronismo, desde la primera bicicleta hasta su último Mundial, el de Qatar, fue omnipresente en la vida de Carlos Pascual.

Siempre con supervisión

“Después de que mi abuelo se murió, el bombo quedó en la casa de mis abuelos. Mi abuela lo tiene ahí, que es donde estaba siempre”, cuenta Victoria, que tiene 27 años y se dedica a la pastelería. Tocar el bombo, para los nietos, no era una costumbre habitual: “No es que lo tuviéramos prohibido, pero siempre había que hacerlo con su supervisión. Lo cuidaba mucho, era su gran tesoro”, reconstruye Victoria.

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El bombo que ahora viajó a la Copa del Mundo suele estar en el quincho que Tula construyó en su casa de Lomas de Zamora, donde crió a su hija y vivió hasta el final junto a su esposa. El quincho está repleto de las fotos de una vida extraordinaria: los viajes por América, Europa y África alentando a la albiceleste en cada certamen regional y global, y las postales de una vida política activa y, por momentos, cerca de los grandes protagonistas de esa agenda.

De Lomas de Zamora a Kansas City

“El bombo siempre estuvo alentando en cada Mundial, y nosotros, en nuestra familia, no teníamos la oportunidad de viajar a esta Copa. Por eso saber que está allá, alentando a la Selección, es muy emocionante para nosotros. Mi abuela se emocionó cuando supo que el bombo de mi abuelo iba a viajar, se puso a llorar cuando le contamos”, reconstruye Victoria, hija de la única hija que tuvo Tula. El viaje fue con todos los seguros y permisos que requiere un instrumento así.

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El bombo de Tula ya estuvo en Kansas y Dallas, alentando a la Selección.

Primero en Kansas y después en Dallas, el bombo que ya cumplió 55 años sonó de la mano de un conocido de la familia Pascual que vive en Estados Unidos y se ofreció a ser el ejecutante del instrumento con más historia en las tribunas mundialistas. Cuando termine la participación de la Selección en la Copa, el bombo volverá a su rincón en Lomas de Zamora.

“Mi abuelo era protagonista de todos los cumpleaños, de todas las Navidades, de cada reunión familiar. Era carismático y era auténtico: nos trataba a nosotros de la misma manera que podría tratar al Papa o a la Reina de Inglaterra”, reconstruye su nieta. “No había quién lo parara cuando se ponía un objetivo: creo que por eso logró viajar a todos los Mundiales”, suma. Según Victoria, Tula era el principal fan de Tula. “Le encantaba hacerse ver, que lo pararan por la calle para sacarse una foto, ser el centro de atención. Era increíblemente carismático y siempre era positivo”, describe su nieta.

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En febrero de 2023, un año antes de su muerte, la historia de Tula como hincha llegó a su cumbre. Durante la entrega de los premios The Best, que galardonaron a Emiliano “Dibu” Martínez como mejor arquero, a Lionel Messi como mejor jugador y a Lionel Scaloni como director técnico. Hubo un premio, también, a la hinchada argentina: se la eligió como la mejor a la hora de alentar a una Selección durante el Mundial de Qatar.

Y entonces, el encargado de representar a la hinchada argentina, la síntesis del aliento a La Scaloneta, fue nada menos que Carlos “Tula” Pascual. Recibió el premio con su bombo colgado, no podía ser de otra manera.

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Pero aunque ese reconocimiento fue el momento cumbre de su historia, no fue el final: el bombo sigue sonando desde la tribuna. Ya lleva catorce Mundiales en la ruta, y cada vez que retumba ese estruendo, el hincha que lo llevó por todo el mundo está más vivo que nunca.