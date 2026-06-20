Sociedad

Incendio en Cafayate: se registraron más de 200 hectáreas quemadas

El operativo conjunto de bomberos y brigadistas busca contener los focos activos, en medio de preocupación por el impacto ambiental y la persistente amenaza climática

Guardar
Google icon

Las llamas avanzan sobre Cafayate, en la provincia de Salta, donde un incendio de grandes dimensiones afecta zonas de dunas y bosques protegidos. El siniestro ya arrasó más de 200 hectáreas de vegetación nativa, obligando a un despliegue de brigadistas, bomberos voluntarios y recursos aéreos para intentar controlar los focos activos. El impacto ambiental y la incertidumbre meteorológica marcan el pulso de una emergencia que sigue abierta.

El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, recorrió el campamento de bomberos en el área afectada. “El daño ambiental es cuantioso y sumamente importante para nosotros los cafayateños porque estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura, de lluvia, en fin, es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”, expresó.

PUBLICIDAD

Gaspar Solá detalló que el avión hidrante, con una cisterna de aproximadamente 3.000 litros, realizó descargas estratégicas para apoyar el combate del fuego desde el aire, en una tarea que estimó se extenderá durante varios días. “Hoy se realizaron más de 23 vuelos, las dotaciones de bomberos, el agua que fluye constantemente… estamos trabajando de manera coordinada con los brigadistas en tierra”, afirmó el funcionario.

El avance del fuego ya afectó más de 200 hectáreas de vegetación autóctona en la región salteña
El avance del fuego ya afectó más de 200 hectáreas de vegetación autóctona en la región salteña

El viento zonda, con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora, favoreció la propagación de las llamas y generó nuevos focos fuera de control. Gabriel Domingo, presidente de los Bomberos Voluntarios de Cafayate, en diálogo con Radio Lup 94.7 informó que el incendio alcanzó áreas que no se habían visto afectadas anteriormente. “Es un desierto”, describió el jefe de bomberos, al referirse a la devastación en sectores del este de la Ruta 68 y el monte virgen entre los kilómetros 7 y 5.

PUBLICIDAD

La Ruta 68 continúa habilitada al tránsito, la zona ya había sido regenerada con especies nativas tras un incendio en 2005. Se recomienda a los conductores extremar la precaución debido a la presencia de equipos que trabajan en el lugar. Desde los equipos de emergencia advierten sobre la necesidad de mayor conciencia en la población para evitar quemas no controladas, que pueden derivar en situaciones como la actual y poner en riesgo tanto a personas como al patrimonio ambiental.

La recuperación de las áreas afectadas no será inmediata. La alta temperatura del incendio produce esterilidad del suelo y una capa de ceniza que dificulta el retorno de nutrientes. “Para reforestar necesitaríamos planificar un sistema de riego, porque el recurso más escaso que tiene Cafayate es el agua”, subrayó Gabriel Domingo.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños materiales en viviendas ni pérdidas de animales. Sin embargo, el jefe de Bomberos Voluntarios detalló que brigadistas sufrieron lesiones por el fuego: “Fueron quemaduras leves, pero quemaduras al fin, una gran inhalación de humo”. Las ráfagas de viento zonda sorprendieron a los brigadistas y favorecieron la propagación del fuego, lo que elevó el riesgo para quienes combaten el incendio.

Brigadistas combaten las llamas sobre dunas y bosques nativos de Cafayate, en medio de condiciones climáticas adversas
Brigadistas combaten las llamas sobre dunas y bosques nativos de Cafayate, en medio de condiciones climáticas adversas

El operativo de emergencia integra tareas de enfriamiento, remoción y control de puntos calientes, apoyadas por cámaras térmicas aéreas. En este marco, la meteorología aparece como un factor decisivo que podría ayudar el fuego. El descenso de la temperatura y la disminución de las ráfagas de viento facilitaron el accionar del avión hidrante y el avance del operativo -que continuará mientras persista riesgo de reactivación-.

El Concejo Deliberante de Cafayate declaró el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento por un plazo inicial de 18 meses, ante la magnitud del desastre y el impacto sobre los bosques nativos y recursos naturales. Según la ordenanza aprobada en sesión especial, la gravedad de la situación supera la capacidad técnica y financiera del municipio, lo que llevó a solicitar al Gobierno provincial fondos extraordinarios, asistencia técnica y recursos logísticos para enfrentar la emergencia y avanzar en la remediación ambiental.

Temas Relacionados

incendioSaltaCafayatefuegoBomberos Voluntariosbosquesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El paracaidista que cumple el sueño de hacer volar la bandera más grande de América sobre el cielo de Rosario

Fernando Pezzatti batirá un récord al saltar en paracaídas con la bandera argentina más grande de América: una insignia de 651 m², la cuarta mayor del mundo utilizada en una caída libre. El espectáculo se realizará hoy en el Aeroclub de Alvear, en homenaje al Día de la Bandera

El paracaidista que cumple el sueño de hacer volar la bandera más grande de América sobre el cielo de Rosario

Desplazamientos forzosos, crisis humanitarias, violencia y discriminación: la trama detrás del Mundial de los migrantes

Más allá del brillo de los reflectores, de los equipos con gran presencia de jugadores de otra nacionalidad o hijos de padres que migraron, pueden leerse historias de desarraigo, de racismo y xenofobia que predominan entre los migrantes cuando no están detrás de una pelota tratando de conseguir una copa que los consagre. Pablo Ceriani Cernadas, director de la Especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, y Pablo Alabarces, sociólogo y especialista en fútbol, reflexionan sobre los sucesos bajo este fenómeno

Desplazamientos forzosos, crisis humanitarias, violencia y discriminación: la trama detrás del Mundial de los migrantes

La increíble historia del piloto de carreras que cayó por un asalto en un country y un intento de robo boquetero en Junín

Ramiro De Bonis, de 28 años, fue detenido acusado de integrar una banda preparada para robar la caja fuerte de un comercio de maquinaria agrícola. La falsa identidad que dio a la Policía

La increíble historia del piloto de carreras que cayó por un asalto en un country y un intento de robo boquetero en Junín

Condenaron a 17 años de prisión a un gendarme por el asesinato de un joven motociclista de 22 años en La Quiaca

Ivo Torres recibió un disparo por la espalda de Walter Álvarez, durante una persecución. El delito fue enmarcado como homicidio con dolo eventual

Condenaron a 17 años de prisión a un gendarme por el asesinato de un joven motociclista de 22 años en La Quiaca

Allanaron una vivienda en la que fabricaban y vendían “Fernnabis”, una bebida a base de fernet con cannabis: dos detenidos

Una pericia química confirmó la presencia de THC en los productos, que se promocionaban con efectos psicoactivos y se despachaban a distintos puntos del país a través de canales digitales

Allanaron una vivienda en la que fabricaban y vendían “Fernnabis”, una bebida a base de fernet con cannabis: dos detenidos

DEPORTES

FIFA estrenó en el Mundial la nueva ley inspirada en el caso Prestianni-Vinicius: Almiron fue expulsado por taparse la boca

FIFA estrenó en el Mundial la nueva ley inspirada en el caso Prestianni-Vinicius: Almiron fue expulsado por taparse la boca

Paraguay ganó un partido clave con 10 jugadores ante Turquía y sueña en el Mundial: qué necesita para clasificar a 16avos

La visita de una campeona del mundo y una scout de la MLS a la Argentina: el profundo debate sobre las mujeres en el fútbol

“La gente siempre le agradece”: Los Calzones le dedicaron una nueva canción a Lionel Messi

La planificación de la selección argentina para el partido contra Austria: viaje relámpago y la despedida de un jugador

TELESHOW

David Lebón y Pedro Aznar desbordaron de emoción la primera noche del regreso de Serú Girán

David Lebón y Pedro Aznar desbordaron de emoción la primera noche del regreso de Serú Girán

Daniel Melingo: “Digamos que soy una suerte de Charlie Chaplin que canta tangos”

Anita Martínez interpreta a Ana Laura Merello: “Tita con su fuerza pudo hacerse de una vida”

Hernán Arbuco de La Champions Liga: “Arranqué con el éxito y después quedé solo con mi tristeza”

Pampita recordó cómo inició su relación con Martín Pepa: “El más lindo de todos”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz declaró el estado de excepción en Bolivia para liberar las rutas del país: “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes”

Rodrigo Paz declaró el estado de excepción en Bolivia para liberar las rutas del país: “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes”

El embajador israelí en Estados Unidos advirtió que surgirá la paz en Líbano cuando el grupo terrorista Hezbollah sea desmantelado

Ucrania lanzó una ofensiva con drones contra Rusia en Crimea y bombardeó un radar de defensa aérea e infraestructura ferroviaria

Una astronauta de la ESA visitó Buenos Aires: “Me impresiona el fanatismo por el espacio en Argentina”

Proyecto de ley busca permitir que pescadores artesanales diversifiquen su actividad con licencias duales para pesca turística en Costa Rica