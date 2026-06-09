Bomberos de Salta luchan para contener una serie de incendios forestales en Cafayate

Dos bomberos trabajan para extinguir un incendio en la zona de Cafayate, Salta, rociando agua sobre la tierra quemada y los troncos humeantes.

En Cafayate, provincia de Salt, brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de Defensa Civil contuvieron un incendio forestal que afectó bosques nativos cercanos a la ruta nacional 68 y a sectores como el aeródromo local, la zona de paneles solares y el barrio Pueblo Nuevo, mientras las autoridades locales buscan determinar si el fuego fue provocado y preparan una presentación judicial por tratarse del segundo siniestro en el área en menos de un mes, según la Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Salta y medios locales.

La superficie afectada supera las 50 hectáreas, según Un Nuevo Día. El mismo medio informó que el área dañada estaba destinada a un proyecto de lotes para 154 familias sin vivienda.

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La primera respuesta ante la emergencia estuvo a cargo del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cafayate, conducido por el jefe Gabriel Domingo, que desplegó todos sus recursos logísticos y humanos y sumó un dron térmico para seguir el comportamiento de los focos ígneos, según la Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Salta. Al operativo también llegaron tres móviles, 12 brigadistas de la Brigada Forestal, un camión hidrante de Defensa Civil, Bomberos de la Policía y una dotación de Bomberos Voluntarios de Santa María de Catamarca, de acuerdo con la misma fuente.

El humo azulado se eleva sobre el terreno calcinado en Cafayate, Salta, tras los intensos incendios forestales

La investigación no descarta que se trate de una acción deliberada, según Cuarto. Ese medio informó que, durante las inspecciones en el área, personal del cuartel de bomberos encontró troncos cortados con motosierras y otros rastros que refuerzan esa hipótesis.

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La intendenta Rita Guevara confirmó que presentará una denuncia ante la fiscalía para que se investigue el origen del siniestro, según Qué Pasa Salta. Guevara pidió una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares si se comprueba que el incendio fue provocado, de acuerdo con el mismo medio.

Las pericias siguen en curso y no hay conclusiones definitivas sobre cómo comenzó el fuego ni sobre quiénes podrían ser los responsables, según Cuarto. La proximidad de las llamas a las instalaciones de paneles solares mantiene bajo vigilancia permanente la evolución del frente, informó ese medio.

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Dos bomberos trabajan en la extinción de los incendios forestales que afectaron la zona de Cafayate, Salta

El operativo se concentra en proteger Pueblo Nuevo, el aeródromo y la ruta nacional 68. Las tareas de contención se desarrollan por tierra en una zona de difícil acceso, según la Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Salta. Los equipos trabajaron con herramientas de mano, bombeo de agua y sofocación con mochilas en distintos sectores cercanos al aeródromo, la zona de paneles solares y Pueblo Nuevo, bajo la coordinación del subsecretario de Defensa Civil Juan Ignacio Vilchez y del director de Operaciones Matías Garrone, de acuerdo con la comunicación oficial.

El objetivo inmediato es contener el perímetro para evitar nuevos avances hacia Pueblo Nuevo, el aeródromo y la ruta nacional 68. Las cuadrillas realizan tareas de enfriamiento, remoción de material y apertura de picadas.

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Cafayate es uno de los destinos turísticos más visitados del norte argentino (Getty)

En la cobertura de seguridad se desplegó personal del Distrito de Prevención 6 con acciones preventivas en distintos puntos de la localidad, según la Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Salta. Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y la Policía sostienen además relevamientos permanentes para el monitoreo general del incendio, informó la misma fuente.

Un cambio en la dirección del viento alteró el comportamiento del fuego y obligó a evacuar a parte del personal de emergencias, según Cuarto, que citó a Voces Críticas. Como consecuencia, una bombera sufrió quemaduras y recibió asistencia médica, mientras otros integrantes de los equipos presentaron lesiones menores, de acuerdo con ese medio.

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Qué Pasa Salta también informó que una integrante del cuartel sufrió lesiones leves y fue atendida en el lugar. El mismo medio señaló que el trabajo se organiza en turnos rotativos, condicionados por las dificultades de acceso al área afectada.

El Gobierno de Salta informó que se espera en las próximas horas el apoyo de un avión hidrante enviado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Según Qué Pasa Salta, el operativo ya recibe apoyo de diez brigadistas del Plan Nacional de Manejo del Fuego, aunque el despegue de la aeronave solicitada permanece condicionado por las condiciones meteorológicas.

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