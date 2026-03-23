Impactante rescate en Córdoba: un policía le salvó la vida a un niño cuando iba a ser atropellado por un tren

El dramático momento ocurrió en barrio Los Galpones y quedó grabado por las cámaras de la formación. El agente corrió y logró rescatarlo a pocos metros de la formación.

Un hecho milagroso se vivió en el barrio Villa Los Galpones de la Ciudad de Córdoba cuando un policía rescató a un niño de tres años que se encontraba sobre las vías del tren segundos antes del paso de un tren de carga. El incidente, registrado cerca de las 11:00 de la mañana de este lunes, involucró la rápida intervención de un agente de la Dirección Motocicletas, que patrullaba la zona justo cuando el peligro acechaba en el cruce de las calles Sarachaga y Mendoza.

Según informaron testigos del hecho, el impactante rescate se desarrolló cuando un tren de cargas compuesto por 29 vagones y cargado con piedras avanzaba desde Juárez Celman rumbo a la estación Alta Córdoba.

En ese contexto, el cabo primero identificado como Pablo Luna, integrante del departamento Motocicletas, observó la presencia del menor caminando solo sobre las vías mientras realizaba un patrullaje de rutina en la zona. En las imágenes a las que tuvo acceso Infobae, se observó cómo corrió hacia el sitio y logró apartar al niño segundos antes de que la formación pasara por el lugar. La maniobra permitió resguardar la integridad física del pequeño ante una amenaza inminente.

La reacción del policía quedó registrada en la cámara de la locomotora que captó el momento del rescate y fue motivo de reconocimiento público. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó a través de sus redes sociales el valor y la rapidez en la intervención policial. “Poner en riesgo la propia vida para salvar la de otro: eso es lo que nuestra Policía hace cada día, y que hoy quedó registrado en este video”, publicó el mandatario provincial en referencia a las imágenes que circularon tras el episodio.

El cabo primero Pablo Luna patrullaba la zona cuando advirtió la presencia del niño sobre las vías

En el mismo mensaje, Llaryora subrayó la vocación de servicio del cabo primero Luna y manifestó: “Situaciones como esta, de coraje y valor, se repiten a diario. Por eso, una vez más, reafirmo lo que siempre sostengo: los buenos son los de azul, debemos reconocer y defender a quienes cuidan la vida de los cordobeses”.

De acuerdo con lo consignado por la policía de Córdoba, luego del rescate se localizó a la madre del menor, una joven de 24 años. La mujer explicó que el niño se había alejado de su vivienda en un descuido, lo que derivó en el episodio que movilizó a la fuerza policial y generó preocupación en la zona.

Llaryora remarcó el compromiso y la calidad humana del personal policial. En sus palabras, “es un orgullo saber que nuestra fuerza policial está integrada por hombres y mujeres con una enorme calidad humana y profesional”.

Rescataron a un hombre que cayó a un canal en pleno centro de Córdoba

Córdoba: rescataron a un hombre que cayó a la Cañada en pleno centro. El operativo fue realizado por el DUAR durante la noche. La víctima sufrió traumatismo de cráneo y fue trasladada al Hospital de Urgencias.

La semana pasada, en pleno centro de Córdoba, se vio interrumpida cuando un despliegue de emergencia se activó en la zona de La Cañada, en la intersección de avenida Figueroa Alcorta y Santa Rosa. El operativo, a cargo del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), logró rescatar a un hombre que cayó desde altura al cauce del canal.

Personal del DUAR arribó tras la alerta y aplicó un sistema especial de camilla-escalera para alcanzar al hombre, quien se hallaba en el interior del canal con lesiones de consideración. En coordinación con el servicio de emergencias, los efectivos completaron la extracción del individuo y brindaron la primera asistencia médica en el lugar.

Según precisaron personas involucradas en el operativo, la víctima sufrió traumatismo de cráneo y politraumatismos en brazos y piernas como consecuencia de la caída. Los primeros exámenes médicos verificaron este diagnóstico y determinaron la necesidad de un traslado urgente al Hospital de Urgencias.

Las fuentes policiales agregaron que, pese al impacto, el hombre se encontraba en estado de conciencia al momento de ser rescatado, aunque no pudo ser identificado debido a la seriedad de sus heridas.

El accionar conjunto entre los equipos de DUAR y el Servicio de Emergencias permitió asegurar la extracción del canal y la asistencia inmediata. Tras la intervención, el afectado fue llevado al hospital para una evaluación médica más completa, quedando bajo supervisión de los profesionales de salud.

Según fuentes del caso, la utilización de recursos específicos como la camilla-escalera resultó determinante para concretar la maniobra de rescate en un tramo de difícil acceso.