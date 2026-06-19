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Arranca el invierno en la Argentina: qué dice el pronóstico para los próximos días

La estación más fría del año comenzará este domingo. Se esperan alertas por vientos fuertes y lluvia para el fin de semana al interior del país

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Una mujer con abrigo verde, gorro gris, bufanda azul y beige, y guantes marrones camina por una calle urbana con edificios antiguos al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio de estación llegará este domingo a la Argentina y dará inicio a una semana con temperaturas bajas y cielos nublados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En paralelo, para este fin de semana se mantienen alertas amarillas por vientos fuertes y lluvias en distintas regiones del interior del país.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se presentará con temperaturas de entre 8 y 15 grados en la Ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana.

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Para el sábado se espera un leve descenso térmico, con una mínima de 6 grados y una máxima de 14. La jornada transcurrirá con nubosidad variable, sin probabilidades de lluvia ni ráfagas.

El domingo, cuando comenzará oficialmente el invierno, las condiciones se mantendrán estables. La temperatura oscilará entre los 7 y los 15 grados y el cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día.

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El inicio de la próxima semana no mostrará grandes cambios. Para el lunes se prevé una mínima de 7 grados y una máxima de 14, con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de lluvias hacia la tarde.

Entre el martes y el jueves continuarán las temperaturas típicas de la estación, con mínimas de 6 grados y máximas de 14. Las jornadas se presentarán entre parcialmente y algo nubladas, sin precipitaciones previstas para ninguno de los días.

alerta por tormentas en Misiones
Misiones se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas (Télam)

El interior bajo alerta meteorológica

Este viernes, la provincia de Misiones se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad. “Estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes”, advirtió el organismo, que agregó que las acumulaciones de agua podrían ser de entre 40 y 70 milímetros.

En paralelo, localidades cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut atraviesan otra advertencia por lluvias, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm: “A su vez, no se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada, y en forma de nieve en niveles altos”.

Esta última alerta se mantendrá vigente durante el sábado, jornada en la que además se sumará una advertencia por vientos fuertes en las mismas provincias. Se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Para el domingo, en tanto, la advertencia por vientos se extenderá al norte del país. Las provincias afectadas serán San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy: “El área de alta montaña será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad”.

Cómo será el invierno

De acuerdo con el pronóstico trimestral del organismo, el centro y el norte de Argentina tendrán un invierno más tibio que el habitual, con mayor probabilidad hacia el Noroeste Argentino (NOA), que abarca provincias como Jujuy, Salta y Tucumán.

Eso no significa que no haga frío: el pronóstico refleja el promedio del trimestre completo, no cada día por separado. Un día de julio puede ser polar aunque la tendencia general del mes apunte hacia arriba.

El SMN aclaró que no descarta irrupciones de aire polar, especialmente al principio del invierno, que pueden bajar las temperaturas de forma marcada durante períodos cortos.

La Patagonia oriental y sur tendrá temperaturas dentro de los valores normales para la época, mientras que el sur del Litoral, el este de Buenos Aires y el oeste patagónico se ubican en una franja intermedia: normal o superior a lo normal.

Para seguir de cerca la probabilidad de que ocurran eventos de frío extremo puntuales, el SMN recomienda seguir el sistema de alertas diariamente.

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