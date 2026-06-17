Vacaciones de invierno 2026 en Córdoba: ¿Cuándo son?

el período de descanso marca una pausa en la actividad escolar antes de la segunda parte del ciclo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones de invierno 2026 en Córdoba fueron fijadas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba para el período del 6 al 17 de julio de 2026, dentro del Calendario Escolar 2026. La definición provincial convive con el esquema nacional publicado por la Secretaría de Educación en el Calendario Escolar 2026 (Argentina.gob.ar), que reúne las fechas informadas por cada jurisdicción.

El receso invernal cordobés se aplicó a las escuelas del régimen común en todos los niveles y modalidades alcanzadas por el cronograma oficial provincial: se trató de dos semanas dentro de julio, con regreso a clases el lunes inmediato posterior al cierre del receso.

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Cuándo son las vacaciones de invierno en Córdoba

El calendario ordena el ciclo lectivo con fechas clave para docentes, estudiantes y familias, desde el primer día de clases hasta el cierre del año - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Córdoba, las vacaciones de invierno 2026 se desarrollaron del 6 al 17 de julio de 2026, según informó el Ministerio de Educación de Córdoba al oficializar su Calendario Escolar 2026. Esa ventana definió el receso invernal para la provincia y organizó, a su alrededor, el resto de las instancias del ciclo lectivo (incluidas actividades previas y posteriores en el sistema educativo).

La confirmación provincial también fue replicada por medios locales cordobeses que siguieron el anuncio del ministerio, en notas de servicio con las fechas del receso y del cierre del año escolar. En paralelo, el Estado nacional publicó el Calendario Escolar 2026 con el detalle “provincia por provincia”, a partir de la información que las jurisdicciones cargaron para el anexo correspondiente.

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Cuándo terminan las clases en Córdoba

El Calendario Escolar 2026 de Córdoba incluyó, además del receso de julio, la fecha de finalización del ciclo lectivo (cierre de clases) definida por la autoridad educativa provincial. Esa fecha es la que rige para las escuelas alcanzadas por el calendario del régimen común y funciona como referencia principal para familias, docentes e instituciones al planificar evaluaciones, cierres de trimestre y trámites administrativos.

En los calendarios escolares, la fecha de “finalización” no es un dato decorativo: ordena la planificación del último tramo del año, determina ventanas para mesas y períodos institucionales y, en muchos casos, condiciona la logística de comedores, transporte escolar y actividades de apoyo. Por eso, para confirmar el día exacto de cierre en tu escuela (y evitar confusiones entre niveles o modalidades), conviene chequear la comunicación oficial del Ministerio de Educación de Córdoba y el calendario publicado por el establecimiento.

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El calendario de las vacaciones de invierno, provincia por provincia

El receso invernal no es uniforme en todo el país y varía según la jurisdicción, tal como compila el calendario nacional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel país, el receso de invierno no fue uniforme: el Calendario Escolar 2026 difundido por la Secretaría de Educación (publicado en Argentina.gob.ar) compiló las fechas informadas por cada jurisdicción y mostró que distintas provincias ubicaron su receso en semanas diferentes de julio.

En términos generales, una gran parte de las provincias concentró el receso en la segunda quincena de julio, mientras que otras jurisdicciones lo adelantaron. En ese esquema nacional, Córdoba se ubicó entre las provincias que definieron el receso del 6 al 17 de julio de 2026.

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Para consultar el detalle completo “provincia por provincia” (inicio de clases, receso invernal y finalización), la referencia más sólida es el Calendario Escolar 2026 publicado en el portal oficial del Estado nacional, que reúne la información reportada por cada ministerio provincial. También existen informes de organizaciones educativas que sistematizan los calendarios jurisdiccionales y comparan duración y distribución del ciclo lectivo.

Buenos Aires : del 20 al 31 de julio

CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) : del 20 al 31 de julio

Catamarca : del 13 al 24 de julio

Chaco : del 20 al 31 de julio

Chubut : del 13 al 24 de julio

Córdoba : del 6 al 17 de julio

Corrientes : del 13 al 24 de julio

Entre Ríos : del 6 al 17 de julio

Formosa : del 13 al 24 de julio

Jujuy : del 13 al 24 de julio

La Pampa : del 13 al 24 de julio

La Rioja : del 13 al 24 de julio

Mendoza : del 6 al 17 de julio

Misiones : del 13 al 24 de julio

Neuquén : del 13 al 24 de julio

Río Negro : del 13 al 24 de julio

Salta : del 13 al 24 de julio

San Juan : del 6 al 17 de julio

San Luis : del 6 al 17 de julio

Santa Cruz : del 13 al 24 de julio

Santa Fe : del 6 al 17 de julio

Santiago del Estero : del 20 al 31 de julio

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur : del 13 al 24 de julio

Tucumán: del 13 al 24 de julio