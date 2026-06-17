Un adolescente de 15 años murió en Santiago del Estero tras recibir un pelotazo en el pecho mientras jugaba al fútbol con amigos

Valentín Donofrio, de 15 años, murió en Santiago del Estero tras recibir un pelotazo en el pecho mientras jugaba al fútbol

Horas antes del exitoso debut mundialista de Argentina en Estados Unidos, en otra cancha mucho más humilde, pero también llena de sueños, se hizo presente la tragedia. En un campo de juego del barrio Primero de Mayo Ampliación, de La Banda, Santiago del Estero, un adolescente de 15 años murió luego de haber recibido un pelotazo en el pecho mientras jugaba con amigos.

El lamentable episodio que acabó con la vida de Valentín Donofrio sucedió en la tarde de este martes, cuando, según informaron medios locales, el menor recibió el impacto del balón y se descompensó al instante.

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Si bien varios de los presentes intentaron reanimarlo y fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda, de acuerdo con las versiones preliminares ingresó al hospital sin signos vitales.

La muerte de Valentín conmocionó a la sociedad local. El adolescente jugaba en las inferiores del Club Atlético Sarmiento de La Banda, en la octava división.

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“El Club Atlético Sarmiento de La Banda comunica con profundo dolor el fallecimiento de Valentín Donofrio, jugador de divisiones formativas de nuestra institución. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria. QEPD Valentín”, publicó la institución deportiva en sus redes sociales, junto a una foto del chico vestido con la ropa del club y al lado de un trofeo.

En las horas posteriores a la muerte de Valentín, los mensajes en redes sociales se multiplicaron. “De no creer. Descansá en paz, ‘Oreja’, Mi más sentido pésame a la familia”, escribió Hugo González, un allegado. “Descansá en paz, ‘Orejita’, amigo. ¡¡Mandale fuerza a tu viejo, Humberto!!“, expresó Axel Vázquez, también cercano a la víctima de la tragedia.

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Uno de los textos más motivos lo escribió Luis “Pájaro” Quiñones, quien fuera profesor de Valentín en su escuelita de fútbol.

“Hoy me toca escribir unas palabras que ningún profesor quisiera escribir. Con profundo dolor recibí la noticia del fallecimiento de Valentín Donofrio, quien formó parte de la Escuelita de Fútbol del Club Sarmiento de La Banda y que actualmente integraba sus divisiones inferiores”, comenzó su carta.

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Quiñones le envió sus “más sinceras condolencias a su familia, amigos, compañeros y a toda la familia del Club Sarmiento”, pero destacó sobre todo “al profesor ‘Pinino’ Ruiz, quien compartió con Valentín tantos momentos dentro y fuera de la cancha, siendo parte de su crecimiento y formación deportiva”.

Como formadores de niños y jóvenes, estas noticias nos golpean profundamente y nos recuerdan que detrás de cada camiseta hay sueños, alegrías, esfuerzos y una familia que acompaña cada paso. Que Dios brinde fortaleza y consuelo a todos sus seres queridos para atravesar esta enorme pérdida. Descansá en paz, Valentín. Tu recuerdo permanecerá siempre en el corazón de quienes tuvieron la dicha de conocerte", concluyó Quiñones.

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Las autoridades judiciales ordenaron la realización de la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta de la muerte de Valentín. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Banda-Robles, con el apoyo de la policía local.

Un adolescente murió durante una jornada de caza e investigan las causas del disparo fatal

Un adolescente murió en una jornada de caza en Santiago del Estero

Un adolescente fue hallado sin vida el domingo 7 de junio en una zona rural del paraje El Durazno, en el departamento Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero.

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La tragedia ocurrió en horas de la mañana, cuando el joven participaba de una jornada de caza junto a dos amigos. Las autoridades detuvieron a ambos acompañantes mientras avanza la investigación judicial para determinar cómo se produjo el hecho.

De acuerdo con las primeras pesquisas, la víctima habría intentado descender por unas piedras húmedas para acercarse a una cueva donde presuntamente se encontraba un animal. En ese momento, se habría producido un disparo accidental con una escopeta calibre 12, cuyo proyectil impactó en el rostro del adolescente. Estas hipótesis forman parte de la reconstrucción inicial aportada por los testigos y los primeros indicios hallados en el lugar.

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