Ordenanza municipal fija una multa de C$5,000 (USD 137) por cada caballo suelto retenido en Estelí, Nicaragua

La ordenanza del Consejo Municipal de Estelí fija una multa de C$5,000 por cada caballo o semoviente retenido en la vía pública. (Pixabay)

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La retención de caballos que circulaban sin supervisión por las calles y espacios públicos de Estelí ha generado una nueva dinámica entre las autoridades municipales y los propietarios de animales. La reciente ordenanza aprobada por el Consejo Municipal establece que quienes deseen recuperar a sus semovientes deberán pagar una multa de C$ 5,000 (aproximadamente USD 137) por cada animal. Esta medida, según lo informado, busca contribuir a la disminución de accidentes de tránsito y a la protección de parques, bulevares y áreas verdes.

Los primeros equinos retenidos fueron trasladados a un corral municipal, donde permanecerán hasta que sus dueños asuman el pago y se comprometan a respetar la normativa. El objetivo es reducir los riesgos que representa la presencia de animales sueltos tanto en la ciudad como sobre la carretera Panamericana, una situación que, durante años, generó denuncias de conductores y residentes. Según 100% Noticias, la ordenanza responde a las constantes quejas de habitantes de barrios y de quienes transitan por esa vía.

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La municipalidad informó que la aplicación de esta ordenanza se realiza en coordinación con la Policía Nacional. El alcalde Francisco Valenzuela insistió en la corresponsabilidad de los propietarios: “El que tiene animales debe tener finca y corrales para encerrarlos”, enfatizó, recordando la obligación de mantener a los semovientes en lugares adecuados.

La normativa contempla tanto sanciones económicas como el decomiso de animales para quienes incumplan. Según lo reportado, las autoridades continuarán aplicando la disposición de forma estricta, con el propósito de reforzar la seguridad vial y preservar los espacios públicos, confirmó 100% Noticias.

La retención de caballos en Estelí busca reducir los accidentes de tránsito y proteger parques, bulevares y áreas verdes. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

Estelí ha iniciado la retención y multa de caballos sueltos en la ciudad y la carretera Panamericana. Los propietarios están obligados a pagar C$ 5,000 (USD 137) por animal para retirarlos del corral municipal, en cumplimiento de una ordenanza que busca disminuir accidentes y proteger el entorno. La medida, coordinada con la Policía Nacional, responde a quejas recurrentes de vecinos y conductores sobre el riesgo de animales sin control en la vía pública.

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Otras medidas similares en Nicaragua: sanciones por excrementos y regulación en espacios públicos

En Ciudad Sandino, la alcaldía anunció multas de hasta 1,500 córdobas (USD 40,82) para los dueños de caballos que dejen excrementos en la vía pública sin recogerlos. La disposición exige el uso de una pañalera o recolector de desechos y establece una sanción inicial de 500 córdobas (USD 13,61), que se triplica en caso de reincidencia.

El uso obligatorio del recolector busca mejorar la limpieza urbana, reducir la contaminación ambiental y proteger la salud pública. Los desechos recolectados deben ser entregados en un vivero municipal para la producción de abono orgánico, integrando la gestión ambiental y el aprovechamiento de residuos.

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La presencia de animales sueltos en calles y en la carretera Panamericana generó reclamos de conductores y habitantes de Estelí. (Foto: cortesía)

En el municipio de El Castillo, en Río San Juan, se implementó una ordenanza similar que obliga a los dueños de perros y otras mascotas a recoger los desechos en el espacio público. Las multas van desde 500 córdobas por primera vez hasta 1,500 córdobas si hay reincidencia.

Estas medidas reflejan una tendencia nacional hacia la regulación del uso del espacio público y la protección ambiental, buscando modificar los hábitos de los propietarios y mejorar la convivencia urbana