Tras la muerte de una mujer en Brasil, un especialista en saltos reveló cuáles son los controles de seguridad que nunca pueden faltar

La muerte de una mujer durante un salto en Brasil reabrió el debate sobre la seguridad en las actividades de aventura

La muerte de una mujer durante un salto desde un puente en Brasil abrió un debate sobre la seguridad en este tipo de actividades de aventura. El hecho ocurrió mientras realizaba un salto pendular o puenting, aunque muchos medios lo identificaron como bungee jumping.

Leandro Villegas, titular de Puenting Mendoza, contó en Infobae en Vivo Al Amanecer que “la persona estaba haciendo una actividad que técnicamente se llama salto pendular o salto con cuerdas o puenting”, afirmó al referirse al caso ocurrido en Brasil.

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El especialista explicó que la precisión resulta importante porque cada modalidad utiliza sistemas distintos para controlar la caída y reducir las fuerzas que recibe el cuerpo. También indicó que las medidas de seguridad deben contemplar controles permanentes sobre las instalaciones, los equipos y el trabajo del personal.

Leandro Villegas explicó que el caso de Brasil correspondió a un salto pendular o puenting y no a un bungee jumping

Diferencias entre el puenting y el bungee jumping

Villegas explicó que el puenting funciona como un gran péndulo. “La persona salta atada con cuerdas a una cierta distancia de la cual están ancladas las cuerdas. Eso le permite experimentar un poco de caída libre y mucha aceleración cuando se genera ese péndulo”, señaló.

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En cambio, el bungee jumping utiliza una cuerda elástica que se estira durante la caída. “La cuerda se estira muchísimo, hasta cuatro veces su largo, para disipar la energía que se produce mientras la persona va cayendo y luego empieza a desacelerar”, indicó.

Según el titular de Puenting Mendoza, ese mecanismo disminuye la fuerza que recibe el saltador cuando finaliza la caída. Por ese motivo, remarcó que ambas prácticas presentan características técnicas diferentes y no deben confundirse.

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Los controles que exige una actividad en altura

Villegas afirmó que cualquier actividad que exponga a una persona a la altura requiere reglas básicas de seguridad. “Una persona nunca puede estar expuesta a un lugar alto sin estar vinculada a una medida de seguridad”, expresó.

El responsable de Puenting Mendoza explicó que su empresa trabaja sobre un puente revisado por ingenieros y calculistas. Además, indicó que utilizan cables de acero medidos con dinamómetro para verificar la resistencia de los anclajes.

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También señaló que gran parte del equipamiento pertenece al ámbito de la escalada y de los trabajos verticales. Según explicó, esos elementos cumplen procesos de homologación específicos y requieren una inversión elevada por sus estándares de seguridad.

El especialista señaló que el puenting y el bungee jumping usan sistemas distintos para controlar la caída y reducir las fuerzas sobre el cuerpo

Sobre el mantenimiento, Villegas aseguró que los controles se realizan de forma periódica. “Los chequeos son todos los días porque trabajamos con ese equipo y lo tenemos a la vista”, afirmó.

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El especialista agregó que en su empresa utilizan cuerdas dinámicas de escalada por decisión propia. “Se estiran y absorben mucho más la fuerza. Entonces esto reduce lo que siente el saltador cuando se detiene la caída”, sostuvo.

El factor humano y las recomendaciones para contratar el servicio

Consultado sobre el video del caso ocurrido en Brasil, Villegas evitó realizar un juicio sobre la empresa involucrada porque dijo que desconoce los detalles de su funcionamiento. Sin embargo, afirmó que una operación segura necesita más de una persona para controlar cada paso.

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“Somos al menos dos y generalmente tres personas, porque justamente lo que se hace es multiplicar la cantidad de ojos que están viendo y chequeando doblemente todo”, explicó.

Respecto de las posibles causas del hecho, indicó que no corresponde elaborar conjeturas. “Es imposible hacer una conjetura, porque lo único que van a saber son ellos tres que estuvieron ahí”, señaló.

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Villegas remarcó que una persona capacitada no puede omitir controles básicos. Y rechazó que el episodio pueda definirse como un accidente inevitable. “En este caso no fue un accidente. Para mí hubo una negligencia o una imprudencia”, concluyó.

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