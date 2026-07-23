El Canal de Panamá mejora sus resultados mientras diseña su defensa contra El Niño

El Canal de Panamá registró 10,726 tránsitos entre octubre de 2025 y junio de 2026, un aumento de 5.2% respecto al mismo período del año fiscal anterior. REUTERS/Enea Lebrun

El Canal de Panamá consolidó un crecimiento en tránsitos, tonelaje, ingresos y utilidades durante los primeros nueve meses del Año Fiscal 2025-2026, al tiempo que comenzó a prepararse para un eventual Fenómeno de El Niño severo que podría obligar nuevamente a restringir el calado de los buques a partir de 2027.

Los resultados fueron presentados por el administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez Morales, junto con la subadministradora y administradora designada, Ilya Espino de Marotta, y el vicepresidente de Finanzas, Víctor Vial, durante una actualización de mercado organizada por Bank of America Merrill Lynch.

Al 30 de junio de 2026, el Canal registró 10,726 tránsitos entre octubre de 2025 y junio de 2026, un 5.2% más que los 10,191 registrados durante el mismo período del año fiscal anterior.

PUBLICIDAD

El promedio de operación se situó en 35 tránsitos diarios, confirmando la recuperación de la demanda marítima internacional tras las restricciones impuestas durante la crisis hídrica de 2023.

Los portacontenedores y los buques de Gas Licuado de Petróleo impulsaron el crecimiento del tonelaje movilizado por la vía interoceánica. REUTERS/Enea Lebrun

El crecimiento también quedó reflejado en el movimiento de carga. Durante los primeros nueve meses del ejercicio fiscal, la vía interoceánica movilizó 389.96 millones de toneladas CP/SUAB, un incremento de 7.2% frente a las 363.66 millones de toneladas registradas en igual período del Año Fiscal 2024-2025.

Los portacontenedores y los buques de Gas Licuado de Petróleo (GLP) continuaron siendo los segmentos que impulsaron el mayor dinamismo del Canal.

Los resultados financieros acompañaron el crecimiento operativo. Los ingresos por peajes alcanzaron $4,802 millones, un aumento interanual de 17%, mientras que las utilidades ascendieron a $3,614 millones, equivalentes a un crecimiento de 19% respecto a los primeros nueve meses del año fiscal anterior.

PUBLICIDAD

El vicepresidente de Finanzas, Víctor Vial, calificó el período como “nueve meses muy sólidos”, al destacar que la institución continúa fortaleciendo su balance financiero para respaldar las inversiones estratégicas previstas durante los próximos años.

La probabilidad de un Fenómeno de El Niño severo aumentó a 81%, según informó la administración del Canal. (AP Foto/Arnulfo Franco)

Añadió que la demanda por utilizar la ruta panameña se mantuvo fuerte, pese a la incertidumbre geopolítica que afectó temporalmente el comercio marítimo internacional.

Entre los proyectos que avanzan se encuentran la nueva terminal portuaria, el gasoducto, el Corredor Logístico y el embalse de Río Indio, iniciativas consideradas fundamentales para ampliar la capacidad logística del país y fortalecer la competitividad del Canal durante las próximas décadas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el principal desafío vuelve a ser el clima. Ricaurte Vásquez advirtió que la probabilidad de un Fenómeno de El Niño severo aumentó de 25% en abril a 81% en julio, razón por la cual la Autoridad del Canal mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y prepara medidas preventivas basadas en la experiencia adquirida durante la sequía de 2023 y 2024.

El administrador explicó que, de confirmarse ese escenario, podrían imponerse restricciones no solo en el calado permitido, sino también en la cantidad de reservas diarias disponibles para los clientes. No obstante, aclaró que la decisión dependerá de la evolución del mercado y de la disponibilidad de agua en los lagos que alimentan el sistema de esclusas.

PUBLICIDAD

El Canal de Panamá continúa avanzando en proyectos como el gasoducto, la terminal portuaria y el Corredor Logístico para fortalecer su competitividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese escenario fue ampliado por la subadministradora Ilya Espino de Marotta, quien recientemente reveló que la administración proyecta que el calado máximo para los buques Neopanamax podría reducirse hasta 44 pies durante el verano de 2027, el mismo límite aplicado durante la crisis hídrica de 2023 y considerado por la industria naviera como el mínimo económicamente viable para continuar utilizando la ruta panameña.

Actualmente, el Canal ya redujo el calado máximo de 50 a 49.5 pies y tiene previsto disminuirlo a 49 pies, como parte de una estrategia gradual que busca anticipar las restricciones y ofrecer mayor previsibilidad a las líneas navieras.

PUBLICIDAD

A diferencia de la crisis anterior, las autoridades aseguran que esta vez comenzaron a prepararse con mucha mayor anticipación mediante medidas de ahorro de agua y una administración más eficiente de los lagos.

Pese a ese panorama, la administración descarta, por ahora, reducir el número de tránsitos diarios. La vía volvió a operar alrededor de 37 buques diarios, luego del incremento temporal provocado por la crisis en el estrecho de Ormuz, y la meta sigue siendo mantener un flujo cercano a la capacidad sostenible de 36 tránsitos por día, limitando los ajustes únicamente al calado.

Ilya Marotta Espino asumirá como administradora del Canal de Panamá a partir del 1 de octubre de 2026, cuando releve en el cargo a Ricaurte Vásquez Morales tras completar su período al frente de la vía interoceánica. Tomada de la ACP

Uno de los pilares para enfrentar futuros períodos secos será el embalse de Río Indio, considerado la principal apuesta para garantizar la seguridad hídrica tanto del Canal como del abastecimiento de agua potable para más de dos millones de personas.

PUBLICIDAD

Más de 1,100 residentes ya participan en proyectos de conservación y desarrollo comunitario dentro de la cuenca, mientras avanzan los estudios ambientales, el diseño de ingeniería y la preparación de la licitación prevista para 2027.

Paralelamente, la Autoridad del Canal continúa ejecutando el plan de reasentamiento de las comunidades que serán impactadas por el nuevo lago, mantiene definidas las normas de compensación para las familias y desarrolla obras comunitarias antes del inicio de la construcción principal.

Con una demanda marítima que continúa creciendo, más ingresos para financiar nuevas inversiones y un fenómeno climático que amenaza con repetir las condiciones de hace tres años, el Canal de Panamá enfrenta el reto de mantener la competitividad de una de las rutas comerciales más importantes del mundo sin comprometer la disponibilidad de agua que requiere tanto la navegación como el consumo de la población panameña.

PUBLICIDAD