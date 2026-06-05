Una mujer resultó con graves quemaduras tras desatarse un incendio en su casa de La Plata

La víctima fue atendida en el Hospital General San Martín de La Plata

La tranquilidad habitual de la zona de San Carlos, en La Plata, se vio interrumpida por un incidente doméstico que movilizó a las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencia.

Una mujer de 42 años sufrió graves quemaduras en los brazos y el torso tras un incendio desatado dentro de su vivienda, ubicada en la intersección de las calles 529 y 149. El episodio ocurrió cuando la víctima intentaba encender una salamandra y, en un intento por acelerar la combustión, utilizó alcohol etílico, lo que desencadenó una rápida propagación del fuego.

PUBLICIDAD

El accidente doméstico conmocionó a los vecinos, quienes fueron los primeros en asistir a la mujer tras escuchar sus gritos y notar la densa columna de humo que emergía desde la casa. La víctima permanecía en el interior de la vivienda cuando se produjo la combustión, lo que generó quemaduras de consideración antes de que pudiera salir a pedir ayuda. Según los testimonios recabados por los investigadores, la maniobra fue accidental y no se registraron otras personas heridas en el lugar.

La emergencia activó el rápido accionar del Comando de Patrullas y de una dotación de Bomberos de San Carlos, que se presentaron en el domicilio pocos minutos después del llamado de los vecinos. Su intervención fue clave para contener las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros sectores de la propiedad o afectara viviendas linderas.

PUBLICIDAD

Según lo informado por el portal 0221, al llegar al lugar, los bomberos se abocaron a sofocar el foco ígneo mientras que el personal policial aseguraba la zona para permitir el trabajo de los rescatistas. Paralelamente, una ambulancia arribó para brindar atención prehospitalaria a la víctima, quien permanecía consciente al momento del arribo de los equipos médicos.

La mujer fue estabilizada en el lugar y luego trasladada de urgencia al Hospital San Martín de La Plata. Según fuentes oficiales, ingresó lúcida y fue derivada al área de quemados para recibir atención especializada. El parte médico inicial indicó que presentaba lesiones graves en ambos brazos y parte del torso, por lo que quedó bajo estricta observación. El cuadro clínico requería monitoreo permanente para evaluar la evolución de las quemaduras y prevenir eventuales complicaciones.

PUBLICIDAD

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 de La Plata quedó a cargo de la investigación para determinar con exactitud cómo se originó el incendio. El caso fue caratulado como “incendio por accidente doméstico”, aunque se ordenaron medidas adicionales para descartar cualquier otra hipótesis.

Las autoridades judiciales dispusieron la realización de una pericia ígnea en la vivienda para establecer la dinámica del siniestro y confirmar si la utilización de alcohol etílico fue el detonante principal. También solicitaron el reconocimiento médico legal de la paciente, a fin de documentar las lesiones sufridas y evaluar el daño físico de manera objetiva.

PUBLICIDAD

Este tipo de accidentes domésticos suele incrementarse en épocas de bajas temperaturas, cuando se recurre al uso de artefactos de calefacción. Las autoridades reiteraron la importancia de manipular estos dispositivos con precaución y evitar el empleo de líquidos inflamables como acelerantes, ya que pueden provocar reacciones violentas e incontrolables.

Las autoridades recordaron la importancia de no utilizar productos inflamables para encender artefactos de calefacción y recomendaron extremar las precauciones durante la temporada invernal. La combinación de descuido y materiales peligrosos puede transformar una acción cotidiana en una situación de alto riesgo para la seguridad doméstica.

PUBLICIDAD

La imagen muestra la calle en el barrio de La Plata donde una mujer resultó con quemaduras graves tras un incendio en su vivienda (Google Maps)

Un hombre de 70 años sufrió graves quemaduras por el incendio de su departamento en Caballito

En el primer día de este año, en un incendio registrado en un departamento del barrio porteño de Caballito, un hombre de 70 años sufrió quemaduras graves en el 50% de su cuerpo y permanece internado tras ser trasladado de urgencia al Hospital Álvarez.

PUBLICIDAD

El siniestro, que se desató en el quinto piso de un edificio ubicado sobre Alte. Francisco Seguí al 1191, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa, frente a la policlínica bancaria 9 de Julio, dejó un saldo de cinco personas afectadas, según información del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El foco ígneo se originó por un desperfecto en un ventilador instalado en la vivienda. El fuego se propagó rápidamente por el ambiente, lo que obligó a la intervención de seis móviles de emergencia y a la evacuación preventiva de los vecinos del piso afectado.

PUBLICIDAD

Las autoridades desplegaron un operativo que incluyó el trabajo coordinado de bomberos y personal del SAME, quienes lograron controlar el incendio antes de que alcanzara otras unidades del edificio.

La víctima más afectada es un hombre de 70 años que fue atendido en el lugar y luego derivado al Hospital Álvarez. El resto de los afectados son cuatro hombres y una mujer, todos ellos mayores de edad que recibieron atención en el lugar y no requirieron derivaciones hospitalarias adicionales.

PUBLICIDAD

El SAME confirmó que el incendio no demandó la utilización de medios aéreos y que el operativo se desarrolló sin que se reportaran otras derivaciones hospitalarias.

La rápida acción de los equipos de emergencia impidió que las llamas se extendieran a los pisos superiores del edificio y permitió la evacuación segura de los residentes del sector comprometido.