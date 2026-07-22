Panamá

Ordenan a distribuidoras eléctricas ejecutar plan obligatorio para mejorar el servicio en Panamá

En el país se multiplican las quejas por las grandes diferencias que mes a mes muestran los recibos del consumo, no ingesta, de la electricidad residencial

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Foco de luz LED encendido, montones de billetes de dólar, y recibos de servicios eléctricos de Ensa, Edemet y Edechi sobre una mesa de madera.
Un foco de luz encendido y billetes de dólar se distribuyen sobre una mesa junto a varios recibos de compañías eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) ordenó a las empresas distribuidoras de electricidad Edemet, Edechi y Ensa implementar un plan de acción de cumplimiento obligatorio para corregir deficiencias en la prestación del servicio.

La instrucción también busca fortalecer la atención a los usuarios, tras el incremento de las quejas ciudadanas registradas en diferentes canales de atención.

Tan solo esta semana el diputado Jhonathan Vega denunció un presunto aumento injustificado en las facturas de energía eléctrica y pidió a los usuarios afectados quejarse ante la Asep.

Igualmente, en las redes sociales se multiplican las quejas por las grandes diferencias en el consumo, no ingesta, de la energía eléctrica, que de un mes a otro varía considerablemente hacia el alza, teniendo los mismos aparatos eléctricos y siguiendo la misma rutina.

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Zelmar Rodríguez Crespo, administradora general de la Asep, informó que sostuvo reuniones con los principales directivos de Naturgy —empresa que opera Edemet y Edechi— y de Ensa, a quienes exigió la adopción inmediata de medidas correctivas y el cumplimiento de compromisos verificables para atender las deficiencias detectadas por el regulador.

Las quejas de los panameños también apuntan hacia la eficiencia de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).
Las quejas de los panameños también apuntan hacia la eficiencia de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).

“Estamos dando seguimiento permanente a los casos reportados por la ciudadanía a través de nuestras distintas plataformas. Exigimos soluciones inmediatas a las inconsistencias que continúan afectando a los clientes y usuarios del servicio eléctrico", afirmó la funcionaria.

Se indicó que el plan de acción responde a los principales hallazgos identificados por la Asep durante sus labores de fiscalización e incluye medidas para atender reclamaciones relacionadas con altos consumos de energía.

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A esto se le suma la falta de notificación previa al reemplazo de medidores, demoras en la atención de requerimientos formulados por la entidad reguladora, prolongados tiempos de espera en las agencias comerciales y la gestión de reclamos por daños en equipos eléctricos.

De igual manera, contempla acciones para reducir las fluctuaciones de voltaje, agilizar la reparación de luminarias del alumbrado público y corregir los ciclos de lectura de medidores que superan el período establecido por la normativa vigente, entre otras observaciones.

El cumplimiento de estas medidas, de acuerdo con la Asep, será objeto de seguimiento y fiscalización permanente, con el propósito de verificar mejoras sostenibles tanto en la calidad del suministro eléctrico como en la atención que reciben los usuarios.

Calle de ciudad al atardecer con edificios, farolas encendidas y una apagada con parte rota, automóviles con luces y rastros de luz.
Una luminaria del alumbrado público permanece apagada en una concurrida calle de Ciudad de Panamá, lo que debe ser corregido por las empresas del sector eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regulador advirtió que mantendrá la supervisión de los compromisos asumidos por las distribuidoras hasta constatar resultados concretos y permanentes.

El Sector Eléctrico en Panamá, según la Asep, comprende aquellas instalaciones correspondientes a la conversión de energía de la fuente primaria para ser utilizada como energía eléctrica (generación), el manejo y elevación de voltaje de dicha energía hasta llevarla a los centros de consumo (transmisión) para su entrega a los clientes que harán uso final de ella (distribución) a diferentes niveles de Tensión.

Esto incluye también todo el aspecto reglamentario para que este servicio de utilidad pública sea prestado en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.

Como autoridad reguladora de este servicio público, corresponde a la Asep plantear todo el marco normativo para que el servicio sea prestado conforme a los objetivos establecidos en la Ley Marco del Sector y demás legislación vinculada que garantice a los clientes un servicio adecuado.

La labor de fiscalización de las actividades de los agentes que prestan cada una de las tareas establecidas, es crucial para garantizar la prestación del servicio y pasa por aspectos tarifarios, fijando ingresos para los sectores monopolísticos (transmisión y distribución) y verificando que se cumplan las reglas en los sectores abiertos a la competencia (generación). De igual manera, de acuerdo con la Asep, se establecen normativas para promover el uso eficiente de la energía y las energías renovables, conforme a la legislación vigente.

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