202 años de la Anexión del Partido de Nicoya: la decisión que cambió el mapa de Centroamérica y ayudó a construir la identidad de Costa Rica

La Anexión del Partido de Nicoya, ocurrida el 25 de julio de 1824, amplió el territorio costarricense hacia el Pacífico norte. (Imagen ilustrativa Infobae)

Mucho antes de convertirse en uno de los destinos turísticos más reconocidos del planeta, Guanacaste fue el escenario de una de las decisiones políticas más singulares de América Latina. No fue producto de una guerra, una conquista militar ni de un tratado impuesto por una potencia extranjera. Fue, más bien, el resultado de una decisión tomada por las propias comunidades que habitaban el entonces Partido de Nicoya.

El 25 de julio de 1824, hace exactamente 202 años, el cabildo de Nicoya acordó incorporarse de manera voluntaria a Costa Rica, un acontecimiento que modificó para siempre el mapa político de Centroamérica y que, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los pilares de la identidad costarricense.

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Para comprender la magnitud de esa decisión es necesario retroceder varios siglos.

¿Qué era el Partido de Nicoya?

Durante la época colonial española, el Partido de Nicoya era una unidad administrativa que ocupaba gran parte del territorio que hoy corresponde a la provincia de Guanacaste.

Aunque geográficamente estaba muy cerca de Costa Rica, administrativamente dependió durante diferentes momentos de la Capitanía General de Guatemala y de la Provincia de Nicaragua. Esa condición provocó que durante décadas existieran vínculos políticos con Nicaragua, pero relaciones comerciales mucho más estrechas con Costa Rica.

Las rutas comerciales conectaban a Nicoya con Puntarenas y el Valle Central. El ganado, los cueros, el sebo, los alimentos y diversos productos circulaban constantemente hacia los mercados costarricenses. En cambio, las comunicaciones con León y Granada, principales ciudades de Nicaragua, eran mucho más complicadas debido a la geografía y a los conflictos políticos que comenzaban a surgir tras la independencia de España en 1821.

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Dos siglos después, la Anexión continúa siendo una de las fechas históricas más importantes del calendario cívico costarricense. (Imagen ilustrativa Infobae)

La independencia abrió una incertidumbre

Cuando Centroamérica dejó de pertenecer al Imperio español, las antiguas provincias tuvieron que decidir su futuro.

Costa Rica y Nicaragua iniciaban su vida independiente con enormes desafíos políticos. Nicaragua enfrentaba una intensa rivalidad entre las ciudades de León y Granada, cuyos grupos de poder mantenían constantes enfrentamientos por el control político.

Costa Rica, aunque también atravesaba diferencias internas, ofrecía mayor estabilidad institucional y una economía que comenzaba a fortalecerse gracias al desarrollo agrícola y comercial.

En ese contexto, los habitantes del Partido de Nicoya analizaron cuál era la opción más conveniente para garantizar su desarrollo.

La decisión no fue inmediata ni unánime.

Mientras Nicoya y Santa Cruz respaldaron la incorporación a Costa Rica, Liberia —entonces conocida como Guanacaste— prefirió mantenerse vinculada a Nicaragua durante un tiempo, debido a sus mayores relaciones económicas con ese territorio. Años más tarde también terminaría integrándose definitivamente a Costa Rica.

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“De la patria por nuestra voluntad”

La frase quedó grabada para siempre en la memoria nacional.

“De la patria por nuestra voluntad”.

No fue simplemente un lema.

Representó el principio bajo el cual los pobladores expresaron que la incorporación respondía a una decisión propia y no a una imposición militar.

Ese elemento convierte a la Anexión del Partido de Nicoya en un caso prácticamente único dentro de la historia latinoamericana, donde la mayoría de modificaciones territoriales ocurrieron mediante guerras o tratados posteriores a conflictos armados.

El lema "De la patria por nuestra voluntad" resume la decisión de los pueblos de Nicoya y Santa Cruz a integrarse a Costa Rica (Imagen ilustrativa Infobae)

El impacto económico que transformó al país

La incorporación del territorio significó mucho más que ampliar las fronteras nacionales.

Costa Rica obtuvo una vasta región caracterizada por sus extensas sabanas, ideales para la ganadería.

Durante el siglo XIX, Guanacaste se convirtió en uno de los principales proveedores de ganado, carne, cuero y productos derivados para el resto del país.

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La actividad ganadera impulsó el crecimiento económico nacional y fortaleció el comercio interno.

Décadas después, esas mismas tierras serían fundamentales para el desarrollo agrícola, la producción de caña de azúcar, arroz, melón y otros cultivos de exportación.

Ya en el siglo XX y especialmente durante las últimas décadas, Guanacaste experimentó otra transformación.

Sus playas, parques nacionales, volcanes y bosques secos posicionaron a la provincia como uno de los motores del turismo internacional, una actividad que hoy representa miles de empleos y una importante fuente de divisas para Costa Rica.

Sin la anexión de 1824, destinos como Tamarindo, Playa Conchal, Papagayo, Nosara, Sámara o Santa Teresa probablemente formarían parte de otra nación.

Costa Rica hoy es reconocida a nivel mundial por las bellezas turísticas de la zona de Guanacaste (Imagen ilustrativa Infobae)

Mucho más que territorio: una riqueza cultural

La anexión también enriqueció profundamente la identidad costarricense.

Buena parte de las tradiciones más representativas del país tienen raíces guanacastecas.

Las bombas, las retahílas, las montaderas de toros, las corridas a la tica, la marimba, el punto guanacasteco, la cerámica chorotega de Guaitil, las fiestas cívicas y la gastronomía basada en el maíz pasaron a formar parte del patrimonio nacional.

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Platos como las tortillas palmeadas, el gallo de queso, el rosquillero, la cuajada, el atol, el pinol, el tamal asado y las tanelas representan hoy una parte esencial de la cocina costarricense.

Incluso el habla guanacasteca, con expresiones propias heredadas de influencias indígenas y coloniales, aporta una riqueza lingüística que distingue a la región.

La herencia del pueblo chorotega, asentado en la zona siglos antes de la llegada de los españoles, permanece viva en la artesanía, las técnicas agrícolas, la cerámica y numerosas manifestaciones culturales.

Guanacaste conserva tradiciones culturales propias que hoy forman parte de la identidad costarricense (Imagen ilustrativa Infobae)

Una provincia que impulsó el desarrollo nacional

La incorporación de Guanacaste también fortaleció la posición estratégica de Costa Rica sobre el océano Pacífico.

Con el paso del tiempo permitió ampliar la producción agropecuaria, desarrollar infraestructura vial, diversificar la economía y aumentar el acceso a recursos naturales.

Actualmente, la provincia alberga importantes proyectos de energía renovable, producción agrícola, pesca, turismo de lujo y turismo sostenible.

Además, el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, constituye una de las principales puertas de entrada para visitantes extranjeros y ha convertido a Guanacaste en un punto clave para la conectividad aérea del país.

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(Cortesía: Instituto Costarricense de Turismo)

Un legado que sigue vigente 202 años después

Doscientos dos años después, la Anexión del Partido de Nicoya sigue siendo mucho más que una efeméride escolar.

Representa una decisión política que fortaleció la estabilidad territorial de Costa Rica y contribuyó a moldear su identidad nacional. La incorporación de aquel territorio no solo amplió el mapa del país, sino también su diversidad cultural, su potencial económico y su riqueza natural.

Cada 25 de julio, las calles de Guanacaste se llenan de marimbas, cimarronas, montaderas, bailes folclóricos y comidas tradicionales. Pero detrás de la fiesta existe una historia de visión estratégica y de comunidades que, en medio de la incertidumbre de una Centroamérica recién independizada, eligieron el camino que consideraban más prometedor para su futuro.

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Quizá esa sea la mayor herencia de la Anexión del Partido de Nicoya: demostrar que, en una región marcada durante siglos por conflictos territoriales y guerras, una de las decisiones más trascendentales pudo alcanzarse mediante el consenso, el interés común y la voluntad de un pueblo. Dos siglos después, esa elección continúa definiendo la geografía, la economía, la cultura y la esencia misma de Costa Rica.