Guatemala

Guatemala impulsa la actualización del plan de Desarrollo K’atun y extiende su horizonte hasta 2052

La nueva hoja de ruta incorpora consultas presenciales y una plataforma en línea para recoger prioridades en todo el país, tras concluir que el esquema vigente no responde a retos como migración o clima

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El nuevo K’atun prevé monitoreo, evaluación y mesas de diálogo con sector privado, municipios, academia y sociedad civil para consolidarse como política de Estado.
Guatemala actualiza el Plan Nacional de Desarrollo K’atun con consultas ciudadanas y extiende su horizonte estratégico hasta 2052. (DCA)

Guatemala hará una actualización del Plan Nacional de Desarrollo K’atun con consultas ciudadanas y una proyección extendida hasta 2052.

La decisión se tomó luego de que el Gobierno concluyera que el diseño original, concebido hace más de dos décadas y formalizado en 2012 con horizonte a 2032, ya no refleja la realidad del país ni permite responder a desafíos como el cambio climático, la migración, la transformación digital y las fallas entre planificación y presupuesto.

La revisión parte de un diagnóstico oficial: los indicadores del K’atun 2032 solo avanzaron seis puntos porcentuales desde la línea base. También se detectó una desconexión entre lo planificado y lo que finalmente se financia en los presupuestos anuales.

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El proceso en marcha combina una plataforma digital con diálogos territoriales en distintos puntos del país para recoger las necesidades más urgentes de la población, afirmó el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, quien afirmó que la meta es reconstruir la hoja de ruta nacional con participación fuera de la capital y convertirla en una política de Estado que trascienda administraciones.

El mandatario sostuvo que seguir planificando con un diagnóstico desactualizado equivale a tomar decisiones para “un país que ya no existe”.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo sostiene que el plan vigente ya no refleja la realidad de Guatemala ni responde al cambio climático, la migración y la transformación digital. La actualización del Plan K’atun incorpora insumos como el Censo de Población 2018, el Índice de Pobreza Multidimensional y los mapas de pobreza de Segeplan.

El nuevo horizonte busca corregir fallas del plan vigente

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) impulsa ahora una actualización que extiende la proyección estratégica hasta 2052. Ese nuevo plazo busca incorporar transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y ambientales que, según el Gobierno, modificaron el escenario nacional desde la creación del plan.

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El nuevo K’atun prevé monitoreo, evaluación y mesas de diálogo con sector privado, municipios, academia y sociedad civil para consolidarse como política de Estado.
Autoridades de Gobierno señalan que los indicadores del K’atun 2032 solo avanzaron seis puntos porcentuales desde la línea base. (DCA)

Carlos Mendoza, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, explicó que ya está en marcha la consulta ciudadana en los territorios para construir consensos mínimos sobre el país, la sociedad y el Estado que Guatemala quiere. Añadió que el nuevo esquema integrará información actualizada para definir escenarios futuros y anticipar retos.

Entre esos insumos figuran el Censo de Población 2018, el Índice de Pobreza Multidimensional y los mapas de pobreza actualizados por Segeplán con datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023. La institución también utiliza el sistema de Consejos de Desarrollo como espacio de participación y amplía la convocatoria a sectores como la juventud, que no tienen representación formal en esos organismos.

El objetivo central del nuevo K’atun es responder una pregunta concreta: qué tipo de país quiere construir Guatemala en las próximas décadas y bajo qué acuerdos básicos puede sostener ese rumbo más allá de los ciclos electorales. Según la explicación ofrecida al diario citado, la herramienta busca orientar cambios estructurales que no pueden resolverse en un período de cuatro años.

Incumplimientos a presupuesto, diseño y cambios del país

De acuerdo con las autoridades de Gobierno, el plan anterior arrastraba deficiencias de concepción, como una baja carga tributaria, pero no se desarrolló cómo enfrentar ese problema y lo dejó como una tarea pendiente.

El nuevo K’atun prevé monitoreo, evaluación y mesas de diálogo con sector privado, municipios, academia y sociedad civil para consolidarse como política de Estado.
La revisión del K’atun combina una plataforma digital, diálogos territoriales y el sistema de Consejos de Desarrollo para recoger prioridades fuera de la capital. (DCA)

También existen restricciones presupuestarias, cambios frecuentes de autoridades en entidades del Estado y asuntos que no dependen únicamente del Gobierno, sino de otros sectores de la sociedad. A eso sumó una transformación acelerada del contexto nacional e internacional durante la última década.

Arévalo citó como uno de estos cambios los avances en la Inteligencia Artificial, así como cambios demográficos vinculados con la migración, una reducción en las tasas de nacimiento y el impacto esperado de la inteligencia artificial sobre el empleo en la próxima década.

La apuesta oficial incluye un sistema permanente de monitoreo y evaluación para evitar que el nuevo plan repita la distancia entre los objetivos escritos y su ejecución real. Esa revisión, según la publicación guatemalteca, se enfoca en cómo se conectan las prioridades estratégicas con el gasto público anual.

Visión compartida con actores fuera del Ejecutivo

La metodología contempla mesas de diálogo con sector privado, gobiernos municipales, academia y sociedad civil para reunir insumos sin reducir la discusión a disputas ideológicas, de acuerdo con García. La intención, explicó, es concentrarse en qué futuro imagina la sociedad y no solo en los mecanismos inmediatos para alcanzarlo.

Ese enfoque coincide con la posición expresada por Arévalo, quien remarcó que el futuro K’atun no debe ser la estrategia de un solo gobierno, sino una política de Estado para las próximas décadas. El planteamiento oficial busca preservar avances, corregir fallas acumuladas y sentar bases para las generaciones futuras.

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