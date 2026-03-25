Sociedad

Rosario: un pitbull atacó brutalmente a una nena y debieron asfixiarlo para que la suelte

El dramático episodio ocurrió en el hogar de una amiga de la víctima y todo terminó con el traslado de la menor al Hospital de Niños Zona Norte. Recibió puntos de sutura y permanece bajo observación médica

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El pitbull quedó al resguardo de familiares bajo custodia de la Brigada de Rescate Animal
El pitbull quedó al resguardo de familiares bajo custodia de la Brigada de Rescate Animal

Un perro atacó a una nena de seis años en la zona norte de Rosario en una vivienda ubicada sobre el pasaje San Cayetano al 1400. La situación obligó a familiares y vecinos a intervenir de inmediato, llegando a asfixiar al animal para lograr que soltara a la menor, identificada como Kimberly. El hecho ocurrió mientras la niña jugaba en casa de una amiga, en un ambiente que le resultaba habitual.

Según informó el medio rosarino La Capital, el martes por la tarde Kimberly se encontraba en la casa de una vecina de su edad cuando el perro de raza pitbull, propiedad de la familia anfitriona, se abalanzó de manera imprevista y comenzó a morderla. El ataque se produjo en una pequeña casita de madera ubicada en la planta alta de la vivienda. La abuela de la víctima, Tita, relató: “El perro se crió de chiquito en ese lugar y mi nieta siempre fue a jugar ahí con la amiguita. No sé por qué el perro la desconoció, ya que la nena siempre va allí”.

El ataque se volvió cada vez más peligroso al notar que el animal no soltaba a la niña pese a los intentos desesperados de los adultos presentes. La propia abuela recordó que “la señora que estaba ahí quiso ayudar, pero el animal no soltaba a mi nieta”. Rápidamente, tanto el hijo de la mujer como otros dos vecinos debieron intervenir, utilizando una soga para asfixiar temporalmente al perro en un intento por liberar a Kimberly.

Los presentes recurrieron a diferentes métodos para que el pitbull abriera la mandíbula, incluyendo golpes en la cabeza y maniobras con una soga. “El perro estaba como rabioso. En el forcejeo, la soltaba de un lado y la volvía a morder por otro. La nena fue lastimada en las nalgas, en un brazo, en la cara, cabeza, en las piernas”, resumió Tita. Solo después de varios minutos de tensión lograron liberar a la menor, aunque el animal, en el proceso, volvió a morderla en otra zona del cuerpo.

La menor se encontraba jugando en una casita de madera cuando se produjo el ataque del animal (Fotos: La Capital)
La menor se encontraba jugando en una casita de madera cuando se produjo el ataque del animal (Fotos: La Capital)

Tras el rescate, Kimberly fue trasladada en un vehículo particular al Hospital de Niños Zona Norte, donde recibió atención médica urgente. Las heridas incluyeron lesiones en la cabeza, rostro, piernas, glúteos y un brazo. La niña requirió tres puntos de sutura en la cabeza y tres en las nalgas, mientras que Rosario3 precisó que en total recibió seis puntos de sutura en distintas heridas.

Durante la mañana siguiente, la menor permanecía internada en observación, aunque según relató la abuela, los médicos esperaban poder darle el alta en las próximas horas. “Ahora está estable, en la guardia del hospital de Niños Zona Norte en observación, posiblemente hoy le den el alta”, aseguró Tita al mismo medio.

La Brigada Ecológica y de Rescate Animal de la Unidad Regional II se hizo presente en la vivienda y tomó custodia del animal, que fue atendido por una herida y quedó al resguardo de familiares de los propietarios. La propietaria del pitbull fue demorada por la policía para los trámites correspondientes, mientras la causa fue caratulada en forma preliminar como lesiones por mordedura de can.

El entorno familiar y vecinal expresó sorpresa ante el comportamiento del perro, ya que Kimberly concurría con frecuencia a la vivienda y nunca se había producido un episodio similar. “No sé por qué la habrá desconocido. Habrá estado en celo y por eso la atacó. Es un perro bastante grande, de un año o año y medio”, explicó la abuela.

El pitbull quedó fuera del domicilio bajo custodia y la investigación policial sigue su curso mientras la familia aguarda la recuperación total de Kimberly Abigail.

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