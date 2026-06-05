La Justicia de Morón modificó la calificación de la causa para el conductor que mató a un bombero y dejó tres heridos

Matías Di Paolo, bombero voluntario de 33 años, falleció tras ser atropellado mientras realizaba tareas de emergencia en El Palomar

En el marco del brutal episodio que sucedió el 15 de diciembre de 2025 en El Palomar, donde un conductor atropelló a cuatro bomberos, este jueves se modificó la calificación de la causa. La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón modificó la calificación legal del expediente, mientras que el acusado, César Alejandro Cervantes, continúa detenido a la espera de juicio.

El siniestro vial ocurrió la noche del 15 de diciembre de 2025 sobre la Avenida Bernabé Márquez, en la zona limítrofe entre Morón y Tres de Febrero, cuando un grupo de bomberos voluntarios del Destacamento de Ciudad Jardín se encontraba trabajando para sofocar un incendio de pastizales en un basural a cielo abierto. En ese contexto, un Volkswagen Vento gris oscuro, conducido por César Alejandro Cervantes, circulaba a alta velocidad y embistió a los servidores públicos que estaban desplegando tareas de emergencia y señalización en el lugar.

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El choque resultó en la muerte de Matías Di Paolo de 33 años quien perdió la vida pocos minutos después, mientras sus compañeros -Milagros Barrionuevo, Micaela Quipildor y Mateo Henri- sufrieron heridas que pusieron en riesgo sus vidas. Tanto Barrionuevo como Quipildor debieron ser amputadas de una pierna debido a la magnitud de las heridas, y Henri atravesó una larga recuperación por las secuelas físicas.

Según la información publicada por Primer Plano Online, la decisión de la Cámara de Apelaciones surgió tras el planteo de la defensora de Cervantes, Teresa Rosario Ortiz, quien cuestionó la calificación inicial de la causa. Inicialmente, la causa estaba caratulada como homicidio simple con dolo eventual -una figura más grave que implica que el conductor aceptó la posibilidad de causar la muerte y siguió adelante-.

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Mateo Henri, Milagros Barrionuevo y Micaela Quipildor resultaron gravemente heridos tras ser atropellados mientras combatían un incendio en El Palomar

El tribunal avaló el pedido y consideró que el caso debía ser encuadrado como homicidio culposo agravado por conducción antirreglamentaria en el caso de Di Paolo, y lesiones graves culposas para los otros tres bomberos. Esta figura contempla una pena de entre 3 y 6 años de prisión, a diferencia del homicidio simple con dolo eventual, que prevé penas de 8 a 25 años.

El hecho tuvo lugar cuando los cuatro bomberos voluntarios del Destacamento de Ciudad Jardín se encontraban trabajando sobre la Ruta Provincial N° 4. El informe del fiscal Matías Rappazzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Morón, determinó que el imputado manejaba “de manera temeraria” y a una velocidad superior a los 60 kilómetros por hora permitidos para ese tramo. Además, intentó sobrepasar a otro automóvil por ambos lados, lo que agravó la maniobra.

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El test de alcoholemia practicado a Cervantes dio negativo, pero un análisis de orina reveló “vestigios de marihuana” en su organismo. La fiscalía consideró que el conductor no tomó los recaudos necesarios para evitar el desenlace fatal, pese a la presencia de conos y balizas en el lugar. Por esa razón, en la primera etapa de la causa, el fiscal solicitó la detención formal del acusado y agravó la imputación a homicidio simple con dolo eventual, figura que luego fue modificada por la Cámara de Apelaciones.

Cervantes sigue detenido, pero ahora será juzgado bajo la nueva calificación, lo que puede influir en la sentencia y en el futuro del proceso judicial, por decisión del Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del juez Maximiliano Carletti. Mientras tanto, las familias y los propios bomberos esperan respuestas de la justicia, en un caso que puso en el centro del debate la seguridad vial y el riesgo al que se exponen los trabajadores de emergencia.

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