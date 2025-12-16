Agravaron la imputación para el conductor que mató a un bombero e hirió a otros tres en Morón: seguirá detenido

Murió un bombero: un auto los atropelló mientras combatían un incendio

El conductor que atropelló a cuatro bomberos que combatían un incendio en Morón quedó más complicado en la causa después de ser indagado este martes. La fiscalía agravó la acusación en su contra y dispuso que continúe detenido.

Según informaron fuentes judiciales, el acusado, identificado como César Cervantes, de 54 años, se negó a declarar ante el fiscal Matías Rappazzo, de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Morón.

Después de la audiencia, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías N°4 del distrito que convierta la aprehensión en detención formal y agravó la carátula: dejó de ser homicidio culposo y pasó a homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Matías Di Paolo, de 33 años. Esa figura prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.

Además, la investigación lo responsabiliza de lesiones gravísimas y lesiones graves respecto de los otros tres bomberos voluntarios atropellados. Así, Cervantes seguirá detenido mientras avanza la causa.

El cambio de calificación se adoptó luego de que la fiscalía analizara distintas circunstancias del hecho, como la presencia de balizas, conos y la dinámica del siniestro. Con las pruebas recabadas hasta el momento, los investigadores entienden que el conductor no habría tomado recaudos para evitar el desenlace fatal y por eso lo acusa de actuar con indiferencia ante el posible resultado.

Matías Di Paolo, la víctima fatal del siniestro

El hecho ocurrió este lunes por la noche, cerca de las 20:40, sobre la Avenida Bernabé Márquez, en la zona limítrofe entre Morón y Tres de Febrero. Se trata de una zona de poca iluminación.

Los bomberos se encontraban allí combatiendo un incendio de pastizales en un basural a cielo abierto. En esas circunstancias, fueron atropellados por un Volkswagen Vento gris oscuro que circulaba a alta velocidad.

Como consecuencia, Matías Di Paolo falleció poco después tras ser auxiliado por personal del SAME, mientras que sus compañeros terminaron gravemente heridos y fueron trasladados a distintos hospitales. De acuerdo a las fuentes, uno de ellos sufrió una fractura expuesta, otra una fractura en la pierna derecha y la restante un politraumatismo. El test de alcoholemia al conductor dio negativo.

La noticia generó conmoción. Distintas instituciones de todo el país manifestaron su pesar y destacaron la labor de los bomberos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero informó que esta noche, desde las 20, iba a realizarse la despedida de Di Paolo en el destacamento N°1, en la Ciudad Jardín de El Palomar, en una ceremonia abierta a la comunidad.

Los restos de Di Paolo comenzaron a ser velados esta noche

El Municipio de Tres de Febrero envió condolencias a la familia y amigos de Di Paolo y expresó su deseo de recuperación para los otros heridos.

Por su parte, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios decretó luto por 72 horas, con banderas a media asta en los cuarteles de todo el país, e hizo extensivo su apoyo a los familiares, camaradas y allegados.

Di Paolo era un apasionado del automovilismo, del fútbol (era hincha de Boca Juniors) y de su profesión. “Viviendo un sueño”, escribió junto a una imagen trabajando con su uniforme. La foto la compartió en su perfil de Facebook, donde a principios del año pasado había publicado otra que lo mostraba en la misma Avenida Bernabé Márquez, tras una intervención para apagar un incendio de pastizales. Otro de sus trabajos fue en Villa Gesell, donde colaboró luego del derrumbe del Hotel Dubrovnik.

La víctima tenía 33 años

Di Paolo era pareja de una de las bomberas que resultaron heridas. En las redes también compartía fotos junto a ella. De hecho, en su último posteo se los ve a ambos con uniformes sentados en algún lugar de Tapalqué. “Otra experiencia más... te amo”, comentó junto a la imagen.