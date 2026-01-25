Conmoción en La Plata: murió un nene de dos años tras atragantarse con comida durante la cena

Líam Mahún tenía 2 años

Un nene de dos años murió en la localidad de Tolosa, La Plata, luego de atragantarse con comida durante la cena que compartía con su madre.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado, alrededor de las 21:20, cuando Líam Mahún se atragantó mientras cenaba con su madre, Milagros Mahún, en su casa de la calle 521, entre 116 y 117. Ante la urgencia, la madre trasladó de inmediato al niño en su propio vehículo al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Los reportes oficiales citados por 0221 y El Día indican que el menor ingresó sin signos vitales y, a pesar de los continuos intentos de reanimación por parte del personal médico, el fallecimiento se confirmó oficialmente a las 21:50.

Tras la confirmación de la muerte, la investigación judicial recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3 y el apoyo de la Defensoría N° 21. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, paso habitual cuando se busca esclarecer con precisión las circunstancias de decesos inesperados. Personal de la Comisaría 6.ª y del Grupo Táctico Operativo (GTO) participó en el operativo policial que se desplegó tras el episodio.

Las autoridades dispusieron el traslado del cuerpo de Líam Mahún a la morgue judicial, donde se llevará a cabo la autopsia que, según explican los portavoces de la causa en C5N, resultará clave para descartar cualquier factor ajeno a la obstrucción alimentaria reportada por la madre. Asimismo, la Justicia solicitó la intervención de peritos en la vivienda del barrio Tolosa para realizar estudios complementarios que puedan arrojar más luz sobre el contexto del accidente.

El mensaje de una tía del nene fallecido

El entorno familiar expresó su dolor públicamente. Una tía del niño publicó un mensaje en redes sociales: “Mi negro, por qué te me fuiste. Eras todo para mí. Decime cómo querés que siga. Quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta con abrazos y besos. Me dejas un vacío enorme. Siempre vas a estar en mi corazón”.

Amigos de la familia iniciaron una campaña para recaudar fondos para ayudar con los gastos de sepelio.

“Con todo el respeto que se merecen y merece este angelito, anoche ocurrió una desgracia y lamentablemente tuvimos una pérdida grandísima! Necesitamos de su colaboración para poder velarlo ya que son de bajos recursos, así sea con 10, 20 o 100 lo que puedan ayudar todo es bienvenido! El alias directo de la familia Maria.estudiantes.mp. Sale a nombre de Maria Alejandra de la cruz”, escribió en sus redes sociales Milagros Salguero.