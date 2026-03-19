Un camión volcó, quedó cruzado en la calzada y cortó el tránsito: denuncian que fue por el estado de la Ruta 11

Un automovilista brindó su testimonio tras el accidente y vuelco de un camión en Ruta Nacional 11, entre Llambi Campbell y Cabal

Un accidente en la Ruta 11 generó este jueves un corte total y desvíos en el corredor entre las localidades santafesinas de Llambi Campbell y Emilia tras el vuelco de un camión que transportaba motocicletas. El episodio, que implicó además a una camioneta, dejó tres personas heridas y provocó demoras considerables, con largas filas de vehículos detenidos a lo largo de varios kilómetros.

De acuerdo con la información aportada por el medio regional Aire de Santa Fe, alrededor de las 8 de la mañana se produjo el choque entre una camioneta y un camión de gran porte que circulaba en sentido sur, transportando una carga de motocicletas.

El impacto provocó el vuelco del camión, que quedó atravesado en todo el ancho de la Ruta 11, bloqueando completamente el paso de vehículos en ambos sentidos. Tanto el conductor del camión como los dos ocupantes de la camioneta resultaron heridos, aunque, según las fuentes médicas citadas por el medio santafesino, se encuentran fuera de peligro.

Los ocupantes de la camioneta fueron trasladados primero al Samco local y luego derivados a la ciudad de Santa Fe, mientras que el camionero fue asistido en el Hospital Cullen de la capital provincial.

Los conductores de ambos vehículos y un acompañante resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos

Desde primeras horas de la mañana, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (Apsv) dispuso desvíos a la altura de Emilia en el sentido sur y en Nelson en dirección norte. Los automovilistas que debían circular por la zona recibieron la indicación de tomar la Ruta 4 hacia el oeste hasta María Luisa y, desde allí, retomar la Ruta 11 a través de la Ruta 62.

Las maniobras para remover los vehículos accidentados se extendieron hasta después del mediodía. Cerca de las 13:15, una grúa logró retirar la camioneta involucrada, aunque la presencia del camión continuaba obstruyendo el paso mientras se realizaban las tareas para removerlo.

El estado del asfalto fue uno de los puntos señalados por los testigos y protagonistas en el lugar. Un conductor que presenció el accidente relató: “Hubo un accidente acá en la ruta once. Está herido un muchacho, el caminero que está tumbado allá adelante. Y creo que todo gracias al estado de las rutas. Realmente, esto cuesta vidas. Miren lo que es esto. Ese pozo, alguien lo esquivó, la camioneta totalmente destruida y el camión adelante. Así estamos, cerquita de Cabal”.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) inspeccionó el lugar y realizó peritajes específicos sobre un pozo ubicado a metros del sitio del impacto, confirmando que el estado irregular de la ruta fue objeto de revisión formal. Las imágenes del video dejan ver las condiciones del pavimento.

El accidente en Ruta 11 obligó a implementar desvíos y cortar el tránsito total entre Llambi Campbell y Emilia

Durante toda la mañana, la interrupción obligó a desviar el flujo vehicular por rutas alternativas, generando demoras y congestión. Conductores que pasan habitualmente por el lugar describieron “varios kilómetros de autos detenidos sobre la calzada” y una circulación completamente interrumpida entre Nelson y Emilia, con el corredor cortado entre diez y quince kilómetros al norte de Llambi Campbell.

El camión accidentado, que transportaba motocicletas, circulaba en sentido sur cuando ocurrió el choque con la camioneta, que viajaba en dirección opuesta. Los trabajos de remoción de ambos vehículos y la asistencia a los heridos demandaron la intervención coordinada de servicios de emergencia, grúas y patrullas viales.

Aunque dos de los heridos fueron asistidos en el lugar y derivados a centros médicos, todos se encontraban fuera de riesgo vital tras las primeras atenciones.

La Ruta 11 permaneció cerrada al tránsito desde horas tempranas hasta después del mediodía, con desvíos operativos en los dos extremos del tramo afectado. El despliegue de las autoridades buscó minimizar el impacto en la circulación y evitar nuevos incidentes en la zona del accidente.