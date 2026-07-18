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Alerta en Alemania: el ministro de Interior advirtió que hay riesgo de atentados en el país

Alexander Dobrindt señaló que existen planes identificables que no solo apuntan a la infraestructura alemana y a ciudadanos locales, sino también a otras personas e instituciones dentro de la nación

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El ministro de Interior alemán, Alexander Dobrindt (REUTERS/Nadja Wohlleben)
El ministro de Interior alemán, Alexander Dobrindt (REUTERS/Nadja Wohlleben)

El ministro de Interior alemán, Alexander Dobrindt, advirtió en una entrevista con el dominical Welt am Sonntag que actualmente en Alemania existe riesgo de atentados, según información de los organismos de seguridad.

Dobrindt expresó: “Los reportes que recibimos y la imagen que dan los servicios de inteligencia me han llevado a revisar la calificación de una situación de amenaza abstracta para pasar a una situación de alta amenaza. Eso significa que en Alemania hay en todo momento riesgo de atentados”.

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El ministro señaló que existen planes identificables que no solo apuntan a la infraestructura alemana y a ciudadanos alemanes, sino también a otras personas e instituciones dentro del país.

El próximo 13 de agosto, el Consejo de Ministros debatirá una reforma destinada a permitir que los servicios secretos intervengan directamente ante determinadas amenazas, superando la actual limitación de solo recabar y valorar información.

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Dobrindt explicó: “Mi meta es que nuestros servicios de inteligencia se conviertan en auténticos servicios secretos para ser competitivos y verdaderos socios de los servicios amigos en el extranjero”.

Esto podría implicar que, en ciertas circunstancias, los agentes de los servicios secretos tengan autorización para ingresar y registrar una vivienda si no hay disponibilidad inmediata de agentes de policía.

Esta reforma afectaría principalmente a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, que solo puede operar dentro de Alemania.

Además, en el país existen el Servicio Federal de Inteligencia (BND), con operaciones en el extranjero, y el Servicio de Contraespionaje Militar (MAD).

Por último, Dobrindt precisó que determinadas funciones, como la facultad de realizar detenciones, seguirán siendo competencia exclusiva de la policía.

El canciller alemán, Friedrich Merz (d), estrecha la mano al presidente francés, Emmanuel Macron (i), durante una rueda de prensa en Bruehl, Alemania (EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL)
El canciller alemán, Friedrich Merz (d), estrecha la mano al presidente francés, Emmanuel Macron (i), durante una rueda de prensa en Bruehl, Alemania (EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

Francia y Alemania sellaron un nuevo pacto de defensa

En otro orden, en una muestra de unidad tras el colapso del proyecto conjunto de cazas de combate, los líderes de Alemania y Francia acordaron este viernes un paso simbólico para reforzar tanto la disuasión nuclear como la cooperación militar europea, al intensificar la respuesta común ante los desafíos de seguridad surgidos en el continente.

Friedrich Merz, canciller alemán, y Emmanuel Macron, presidente francés, encabezaron en Colonia un consejo de ministros conjunto que buscó dejar atrás las diferencias recientes y marcar una nueva etapa para la defensa europea.

“Por primera vez participaremos convencionalmente en una maniobra nuclear francesa para ver cómo podemos mejorar en nuestra cooperación. Vamos paso a paso, puede ser que al final haya una nueva doctrina pero es demasiado pronto para decirlo”, anunció Merz.

El acercamiento se enmarcó en la necesidad de avanzar antes de las elecciones presidenciales francesas de la próxima primavera, en las que la figura de Marine Le Pen se posiciona como favorita, lo que generó incertidumbre respecto de la política exterior y de defensa del país.

Merz detalló que Alemania también participará en un ejercicio militar multinacional en otoño, promovido por Francia como parte de la Coalición de los Voluntarios, un grupo de países aliados de Ucrania.

“Es un papel clave en nuestra seguridad tiene nuestro apoyo común a Ucrania. Los dos países han hecho su aporte y lo seguirán haciendo. Nuestra meta es una paz que garantice la soberanía de Ucrania y la seguridad en Europa”, declaró Merz.

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