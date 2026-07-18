El Salvador enfrenta nuevo episodio de sequía con mayor impacto en el oriente

El Salvador registra un segundo evento de sequía meteorológica que golpea con más fuerza al oriente del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador atraviesa un segundo evento de sequía meteorológica que golpea con más fuerza al oriente del país, donde estaciones de monitoreo de La Unión y Usulután registraron cinco días secos consecutivos y entraron en la categoría de sequía meteorológica débil, según advirtió la Dirección de Observatorio de Amenazas Naturales del Ministerio de Medio Ambiente (Marn).

El informe oficial situó el punto de presión en el período canicular y en una combinación de factores atmosféricos que redujo las lluvias en los últimos días. Hasta el 17 de julio, otras 14 estaciones de La Unión, San Miguel, Morazán, San Vicente y Cabañas acumulaban cuatro días secos consecutivos y quedaban al borde de ingresar en la misma categoría.

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El equipo técnico de la Gerencia de Meteorología atribuyó la evolución del fenómeno a un flujo del este acelerado sobre el Caribe y el Pacífico de Centroamérica, al aumento de las temperaturas, al arribo de Polvo del Sahara y a las condiciones asociadas a El Niño en el Pacífico central. Esa combinación favoreció el descenso de la humedad y la persistencia del calor en el territorio.

Estaciones de La Unión y Usulután alcanzaron cinco días secos consecutivos y entraron en la categoría de sequía meteorológica débil. (Cortesía: Ministerio de medio Ambiente y Recursos Naturales)

La consecuencia directa fue que otras 14 estaciones quedaron a un solo día seco de entrar en la categoría de sequía meteorológica débil.

La tabla incluida en el reporte ubicó entre las estaciones próximas a ingresar en esa categoría a Chapeltique, Sesori, Ciudad Barrios, San Marcos Lempa, Jiquilisco, Beneficio la Carrera, Puerto Parada, Santa Cruz Porrillo, Puente Cuscatlán, Osicala, San Francisco Gotera, Chorrera del Guayabo y Conchagua.

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El oriente concentró los focos más secos

La mayor parte del país mantuvo una disponibilidad de humedad en el suelo catalogada como adecuada, mientras algunas zonas centrales y centro-occidentales pasaron a condiciones húmedas o muy húmedas. El extremo oriental, en especial La Unión, quedó en categorías de humedad muy seca y seca.

El mismo patrón apareció en municipios del norte y occidente como Santa Ana Norte, Santa Ana Oeste, Ahuachapán Norte y Ahuachapán Centro, además de áreas de Morazán Norte y San Miguel Centro. El informe explicó esa situación por la restricción de lluvias o por precipitaciones muy localizadas y de bajo acumulado.

La Unión concentró las condiciones de humedad del suelo más secas, mientras gran parte del país mantuvo niveles adecuados o húmedos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico del tiempo para los próximos días

La autoridad ambiental prevé que las condiciones atmosféricas se mantendrán en los días siguientes dando la continuidad de la sequía. El pronóstico señaló un ambiente muy cálido en todo el país, con máximas de 24 a 30 °C en montaña, 30 a 37 °C en valles interiores, 36 a 40 °C en la zona oriental y 34 a 38 °C en la franja costera.

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El Marn advirtió que, si ese patrón persiste, podían configurarse escenarios favorables para una ola de calor hacia finales de la próxima semana o durante los últimos días de julio. El equipo técnico de agregó que el ingreso de polvo sahariano durante el próximo fin de semana, con concentraciones entre moderadas y altas, limitaría todavía más las precipitaciones.

Según autoridades, la próxima actualización oficial sobre el desarrollo del fenómeno quedó programada para el 23 de julio de 2026.