Subastan la camiseta que Pelé usó en la final del Mundial de 1958 por casi cinco millones de dólares

La camiseta de Pelé usada en la final del Mundial de 1958 fue vendida por 4,9 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La camiseta que Pelé vistió durante la final del Mundial de 1958, en la que Brasil se consagró campeón por primera vez, fue vendida por 4,9 millones de dólares en una subasta realizada por Sotheby’s el 17 de julio de 2026. El hecho sitúa a la prenda como la segunda camiseta de fútbol más valiosa jamás subastada, solo por detrás de la utilizada por Diego Maradona durante el partido de la “Mano de Dios” en 1986, según informaron fuentes de Sotheby’s y medios como Reuters y ESPN.

De acuerdo con la información publicada por Reuters, la camiseta con el número 10 fue utilizada por Pelé cuando tenía 17 años, durante el partido en el que Brasil venció 5-2 a Suecia en el estadio Rasunda de Estocolmo. La subasta, que reunió a más de cinco postores y recibió diez ofertas, fue confirmada por la casa Sotheby’s y reportada también por ESPN, que detalló que la prenda superó ampliamente el récord previo de objetos personales del futbolista.

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La camiseta había permanecido durante décadas en poder de la familia de Dida, excompañero de Pelé en la selección brasileña, antes de ser exhibida en un museo deportivo de Brasil y posteriormente vendida por primera vez en 2004. El interés global por la memorabilia asociada a figuras históricas del fútbol ha impulsado los valores de este tipo de objetos, consolidando el mercado de subastas deportivas como un segmento en expansión, según Sotheby’s y Reuters.

¿Cuál es el valor histórico de la camiseta de Pelé subastada?

La camiseta subastada es la misma que Pelé usó al marcar dos goles en la final del Mundial de Suecia 1958, coronando a Brasil campeón por primera vez. Según la descripción oficial de Sotheby’s, la prenda fue confeccionada artesanalmente y lleva el número 10. Luego del partido, Pelé se la obsequió a su compañero Dida, quien la conservó hasta su fallecimiento.

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De acuerdo con la ficha publicada por Sotheby’s, la prenda permaneció en la familia de Dida hasta que fue adquirida por un coleccionista privado en 2004. Posteriormente, el objeto fue sometido a un proceso de autentificación, incluyendo un análisis fotográfico que confirmó su uso en el partido decisivo, como reportó ESPN. Este tipo de validación es un requisito central en las subastas de memorabilia deportiva de alto valor.

El partido, celebrado el 29 de junio de 1958, marcó un antes y un después en la historia del fútbol. Pelé se convirtió en el jugador más joven en marcar en una final de la Copa del Mundo, con apenas 17 años. Brasil obtuvo así el primero de los cinco títulos mundiales que ostenta en la actualidad, lo que da a la camiseta un valor simbólico para la cultura deportiva global.

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La venta de la camiseta de Pelé refuerza el crecimiento del mercado global de memorabilia deportiva impulsado por coleccionistas, museos e inversores. (Foto: Sotheby’s)

¿Cómo fue el proceso de subasta y quiénes participaron?

La subasta se realizó en la sede de Sotheby’s en Nueva York y atrajo postores de distintas partes del mundo, según fuentes oficiales de la casa de subastas citadas por Reuters. El proceso cerró con una oferta final de 4,9 millones de dólares, cifra que representa un nuevo techo para objetos personales de Pelé. “La prenda recibió diez pujas de parte de más de cinco participantes”, detalló Sotheby’s en el comunicado recogido por los medios.

Este nuevo récord supera ampliamente la venta anterior más importante de un objeto asociado al futbolista, que había sido una tarjeta de 1958 subastada por 976.000 dólares el mes pasado, según ESPN. El mercado de recuerdos deportivos ha registrado incrementos en los valores de venta de camisetas históricas, impulsado por la demanda de coleccionistas y museos.

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Entre los participantes se encontraban coleccionistas privados, representantes de museos deportivos internacionales y agentes institucionales. La identidad del comprador se mantiene en reserva, como es habitual en operaciones de este tipo. Sotheby’s informó, además, que la camiseta había sido objeto de interés por parte de organizaciones culturales y exhibiciones itinerantes.

¿Qué otros objetos deportivos han alcanzado cifras récord?

La venta de la camiseta de Pelé solo ha sido superada en el mercado por la subasta de la camiseta que Diego Maradona llevó durante el partido conocido como la “Mano de Dios” en el Mundial de 1986. Ese objeto fue vendido en 2022 por 9,3 millones de dólares, de acuerdo con datos de Reuters y ESPN.

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Otras camisetas históricas de fútbol que han alcanzado altos valores en subastas incluyen la de Zinedine Zidane de la final del Mundial 1998 y la de Lionel Messi usada en la final del Mundial 2022. El mercado de objetos vinculados a grandes figuras del fútbol ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, en parte por la proyección internacional del deporte y el interés de instituciones museísticas, según Sotheby’s y Reuters.

La camiseta de Pelé duplica el máximo histórico anterior asociado al futbolista y consolida la tendencia de valorización de artículos deportivos con relevancia histórica. Según Reuters, “la camiseta se convierte en la pieza más cara de memorabilia de Pelé jamás vendida”.

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La subasta de Sotheby’s convirtió a la camiseta de Pelé en la segunda camiseta de fútbol más valiosa jamás vendida, detrás de la de Diego Maradona en 1986. (REUTERS/Jordan Tovin/File Photo)

¿Cómo se autentifican estas prendas históricas?

La autenticidad de la camiseta fue certificada a través de análisis fotográficos y documentación histórica. Sotheby’s presentó pruebas de correspondencia visual entre la prenda subastada y las imágenes del partido final de 1958. El proceso incluyó la evaluación de detalles como el tipo de tela, el número, el corte y las costuras, así como los registros de procedencia.

La casa de subastas también acreditó que la camiseta pasó de manos de Pelé a Dida, y posteriormente fue adquirida por un coleccionista privado en una subasta anterior en 2004. Todas estas etapas fueron documentadas y validadas por expertos independientes, según la ficha oficial de Sotheby’s. “El objeto fue acompañado por un certificado de autenticidad y un informe de análisis fotomatch”, destaca el catálogo consultado por ESPN.

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Este tipo de procesos busca evitar polémicas como las ocurridas en el pasado con otras prendas deportivas, donde la falta de documentación ha generado dudas sobre la legitimidad de los objetos vendidos. La robustez del proceso es clave para alcanzar cifras millonarias en el mercado global.

¿Por qué la memorabilia deportiva alcanza estos valores?

El mercado de la memorabilia deportiva ha crecido de manera constante durante la última década. Según Reuters, la valorización de camisetas, trofeos, tarjetas y otros objetos relacionados con figuras históricas responde al interés de coleccionistas, inversores y museos. La escasez, el significado simbólico y la proyección universal del fútbol contribuyen a que ciertas piezas alcancen montos extraordinarios.

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Entre los factores que inciden en los precios se encuentran:

La relevancia histórica del partido o evento al que pertenece el objeto.

El estado de conservación y la trazabilidad documental.

La exposición mediática y el atractivo internacional del protagonista.

La autenticación por parte de casas de subastas reconocidas y expertos independientes.

En palabras de Sotheby’s, “el mercado de memorabilia deportiva refleja el interés creciente por los hitos universales del deporte y la cultura popular, donde cada objeto narra una parte de la historia global”.

Pelé vistió la camiseta número 10 a los 17 años en la final en la que Brasil venció 5-2 a Suecia en Estocolmo y ganó su primer Mundial. (REUTERS/Jordan Tovin/Foto de archivo)

¿Qué ocurre con la camiseta tras la subasta?

Tras la venta, la camiseta de Pelé pasa a manos de un nuevo propietario, cuya identidad no ha sido revelada por Sotheby’s. El objeto podría integrarse en una colección privada o formar parte de exhibiciones temporales, siguiendo la tendencia observada en otras piezas históricas. La casa de subastas confirmó que la operación se realizó bajo condiciones de confidencialidad habituales en este tipo de transacciones, según los reportes oficiales.

Existe expectativa entre museos y coleccionistas sobre futuras exhibiciones de la camiseta, considerando el valor simbólico que representa para el fútbol mundial. En otros casos, piezas similares han sido prestadas a instituciones culturales o exhibidas en eventos conmemorativos. Según Reuters, “la camiseta usada en 1958 se convierte en un símbolo para la historia del fútbol y para el coleccionismo internacional”.

¿Qué impacto tiene esta venta en el mercado global de memorabilia?

La operación refuerza el atractivo de los objetos relacionados con los grandes hitos deportivos y anticipa nuevos récords de ventas en el futuro. La proyección internacional de figuras como Pelé y la creciente presencia de museos del deporte en distintas regiones del mundo han consolidado este segmento como uno de los más dinámicos del mercado de subastas.

Para los especialistas, la tendencia es que los valores continúen en alza, con nuevas pujas por objetos vinculados a eventos históricos y protagonistas de alto perfil. El fenómeno trasciende el fútbol y se observa también en deportes como el béisbol, el baloncesto y el boxeo. Según ESPN, la venta de la camiseta de Pelé “marca un antes y un después en la historia del coleccionismo deportivo”.