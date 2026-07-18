El gobierno de Irak firmó 48 acuerdos con empresas de Estados Unidos para reactivar su economía

El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, se reúne con el secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, en Washington, D.C., EE. UU., el 17 de julio de 2026. Oficina de Prensa del Primer Ministro/Imagen cedida por REUTERS

Irak firmó 48 acuerdos y asociaciones con empresas estadounidenses, principalmente petroleras, durante la visita de su primer ministro, Ali al Zaidi, a Estados Unidos, anunció el sábado su oficina.

País rico en petróleo, Irak intenta pasar la página de décadas de violencia, pero sigue sufriendo por infraestructuras y servicios públicos deficientes, además de una corrupción endémica.

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El país también necesita relanzar su economía, fuertemente afectada por la guerra en Oriente Medio y el bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, por donde transitaba anteriormente la gran mayoría de sus exportaciones de crudo.

“En total se firmaron 48 acuerdos, memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación y declaraciones de asociación entre empresas públicas y privadas del sector”, indicó la oficina del primer ministro iraquí, que estuvo esta semana en Estados Unidos.

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Mencionó en particular asociaciones entre los ministerios de Energía y de Petróleo y ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell y Halliburton.

Irak también firmó un acuerdo con Starlink para permitirle desarrollar su red de internet por satélite, según la misma fuente.

La oficina del primer ministro confirmó igualmente la firma, ya mencionada por Estados Unidos, de un acuerdo destinado a rehabilitar un oleoducto entre Irak y Siria y así abrir una nueva ruta estratégica para el transporte de petróleo, en plena reanudación de las hostilidades entre Teherán y Washington.

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Donald Trump elogió la “formidable química” con Ali al Zaidi, “un campeón”, durante su visita a Washington, su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo en abril.

El presidente Donald Trump se reúne con el primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, en la Casa Blanca, en Washington, el martes 14 de julio de 2026. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El ex empresario, que llegó al poder con el apoyo del presidente estadounidense, se comprometió a dinamizar la frágil economía de su país, que depende fuertemente de sus exportaciones de petróleo (90% de sus ingresos).

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También está bajo presión para desarmar a los grupos armados iraquíes proiraníes, acusados de haber ejecutado cientos de ataques contra infraestructuras estadounidenses en Irak durante la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán a finales de febrero.

Asimismo, Irak y Siria firmaron este sábado un memorando de entendimiento para la construcción de un oleoducto que permita la exportación de petróleo iraquí a través del país vecino y desde el puerto de Baniyas, en la costa mediterránea siria, informó el Gobierno iraquí en un comunicado.

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“Bajo los auspicios del primer ministro, Ali Faleh al Zaidi, el Ministerio de Petróleo firmó un memorando de entendimiento con la parte siria para la construcción de un oleoducto que permita la exportación de crudo a través de territorio sirio, desde el puerto de Baniyas, en el mar Mediterráneo”, anunció el Gobierno de Irak.

Por su parte, el Ministerio de Petróleo iraquí afirmó en otra nota que este acuerdo tiene como objetivo “impulsar la cooperación” entre ambos países en el sector del petróleo y el gas, y para implementar el proyecto ‘Corredor Energético Vital’ y conectar la producción de crudo “con los mercados de exportación globales” a través del Mediterráneo.

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“Incluye -añadió el Ministerio- la construcción de un oleoducto que se extenderá hasta la costa siria en el Mediterráneo, con el objetivo de diversificar las rutas de exportación y fortalecer la seguridad energética regional”, ello en un momento de crisis global por las disrupciones en el estratégico estrecho de Ormuz, en medio de la guerra en Oriente Medio.

La nota indicó que el proyecto será implementado por un consorcio integrado por las empresas estadounidenses Chevron Corporation y Transocean Inc., junto con la empresa catarí Urbacon Trading and Contracting, que determinarán la capacidad del oleoducto tras completar una fase de estudio técnico y de ingeniería.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró en un comunicado que “acoge con beneplácito la participación de un consorcio internacional” para ejecutar este proyecto, que “tendrá una capacidad inicial de transporte de dos millones de barriles diarios de petróleo crudo”.

“Se espera que esta iniciativa fomente la cooperación económica, desbloquee nuevas oportunidades de inversión en el sector energético y apoye los flujos comerciales mediante el establecimiento de una puerta de entrada estratégica a los mercados mundiales a través del Mediterráneo”, añadió el ministerio iraquí.

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El acuerdo, firmado en Estados Unidos tras la visita del primer ministro iraquí, llega en un momento delicado para el flujo de petróleo en Oriente Medio como consecuencia de la guerra en Irán, que empezó el pasado 28 de febrero, y que ha complicado el paso de buques por el estrecho de Ormuz.

(Con información de AFP y EFE)