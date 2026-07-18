Mundo

El gobierno de Irak firmó 48 acuerdos con empresas de Estados Unidos para reactivar su economía

La mayoría de los acuerdos están destinados al sector petrolero

Guardar
Google icon
El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, se reúne con el secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, en Washington, D.C., EE. UU., el 17 de julio de 2026. Oficina de Prensa del Primer Ministro/Imagen cedida por REUTERS
El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, se reúne con el secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, en Washington, D.C., EE. UU., el 17 de julio de 2026. Oficina de Prensa del Primer Ministro/Imagen cedida por REUTERS

Irak firmó 48 acuerdos y asociaciones con empresas estadounidenses, principalmente petroleras, durante la visita de su primer ministro, Ali al Zaidi, a Estados Unidos, anunció el sábado su oficina.

País rico en petróleo, Irak intenta pasar la página de décadas de violencia, pero sigue sufriendo por infraestructuras y servicios públicos deficientes, además de una corrupción endémica.

PUBLICIDAD

El país también necesita relanzar su economía, fuertemente afectada por la guerra en Oriente Medio y el bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, por donde transitaba anteriormente la gran mayoría de sus exportaciones de crudo.

“En total se firmaron 48 acuerdos, memorandos de entendimiento, acuerdos de cooperación y declaraciones de asociación entre empresas públicas y privadas del sector”, indicó la oficina del primer ministro iraquí, que estuvo esta semana en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Mencionó en particular asociaciones entre los ministerios de Energía y de Petróleo y ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell y Halliburton.

Irak también firmó un acuerdo con Starlink para permitirle desarrollar su red de internet por satélite, según la misma fuente.

La oficina del primer ministro confirmó igualmente la firma, ya mencionada por Estados Unidos, de un acuerdo destinado a rehabilitar un oleoducto entre Irak y Siria y así abrir una nueva ruta estratégica para el transporte de petróleo, en plena reanudación de las hostilidades entre Teherán y Washington.

Donald Trump elogió la “formidable química” con Ali al Zaidi, “un campeón”, durante su visita a Washington, su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo en abril.

El presidente Donald Trump se reúne con el primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, en la Casa Blanca, en Washington, el martes 14 de julio de 2026. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente Donald Trump se reúne con el primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, en la Casa Blanca, en Washington, el martes 14 de julio de 2026. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El ex empresario, que llegó al poder con el apoyo del presidente estadounidense, se comprometió a dinamizar la frágil economía de su país, que depende fuertemente de sus exportaciones de petróleo (90% de sus ingresos).

También está bajo presión para desarmar a los grupos armados iraquíes proiraníes, acusados de haber ejecutado cientos de ataques contra infraestructuras estadounidenses en Irak durante la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán a finales de febrero.

Asimismo, Irak y Siria firmaron este sábado un memorando de entendimiento para la construcción de un oleoducto que permita la exportación de petróleo iraquí a través del país vecino y desde el puerto de Baniyas, en la costa mediterránea siria, informó el Gobierno iraquí en un comunicado.

“Bajo los auspicios del primer ministro, Ali Faleh al Zaidi, el Ministerio de Petróleo firmó un memorando de entendimiento con la parte siria para la construcción de un oleoducto que permita la exportación de crudo a través de territorio sirio, desde el puerto de Baniyas, en el mar Mediterráneo”, anunció el Gobierno de Irak.

Por su parte, el Ministerio de Petróleo iraquí afirmó en otra nota que este acuerdo tiene como objetivo “impulsar la cooperación” entre ambos países en el sector del petróleo y el gas, y para implementar el proyecto ‘Corredor Energético Vital’ y conectar la producción de crudo “con los mercados de exportación globales” a través del Mediterráneo.

“Incluye -añadió el Ministerio- la construcción de un oleoducto que se extenderá hasta la costa siria en el Mediterráneo, con el objetivo de diversificar las rutas de exportación y fortalecer la seguridad energética regional”, ello en un momento de crisis global por las disrupciones en el estratégico estrecho de Ormuz, en medio de la guerra en Oriente Medio.

La nota indicó que el proyecto será implementado por un consorcio integrado por las empresas estadounidenses Chevron Corporation y Transocean Inc., junto con la empresa catarí Urbacon Trading and Contracting, que determinarán la capacidad del oleoducto tras completar una fase de estudio técnico y de ingeniería.

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró en un comunicado que “acoge con beneplácito la participación de un consorcio internacional” para ejecutar este proyecto, que “tendrá una capacidad inicial de transporte de dos millones de barriles diarios de petróleo crudo”.

“Se espera que esta iniciativa fomente la cooperación económica, desbloquee nuevas oportunidades de inversión en el sector energético y apoye los flujos comerciales mediante el establecimiento de una puerta de entrada estratégica a los mercados mundiales a través del Mediterráneo”, añadió el ministerio iraquí.

El acuerdo, firmado en Estados Unidos tras la visita del primer ministro iraquí, llega en un momento delicado para el flujo de petróleo en Oriente Medio como consecuencia de la guerra en Irán, que empezó el pasado 28 de febrero, y que ha complicado el paso de buques por el estrecho de Ormuz.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

IrakEEUUpetroleoEstados UnidosGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta en Alemania: el ministro de Interior advirtió que hay riesgo de atentados en el país

Alexander Dobrindt señaló que existen planes identificables que no solo apuntan a la infraestructura alemana y a ciudadanos locales, sino también a otras personas e instituciones dentro de la nación

Alerta en Alemania: el ministro de Interior advirtió que hay riesgo de atentados en el país

Andy Burnham, flamante primer ministro británico, planea levantar las restricciones para la exploración petrolera en mar del Norte

Los planes del futuro mandatario se refieren a dos yacimientos de petróleo y gas en las aguas escocesas, Rosebank y Jackdaw, cuya exploración fue autorizada por gobiernos conservadores en 2022 y 2023

Andy Burnham, flamante primer ministro británico, planea levantar las restricciones para la exploración petrolera en mar del Norte

Zelensky anunció medidas para bajar las tensiones con Polonia: “Todos en Europa necesitan relaciones de buena vecindad”

El presidente de Ucrania presentó iniciativas con la meta de mejorar los vínculos con el país vecino tras las disputas sobre la memoria histórica

Zelensky anunció medidas para bajar las tensiones con Polonia: “Todos en Europa necesitan relaciones de buena vecindad”

El gobierno de Kuwait acusó al régimen de Irán de atacar objetivos civiles e infraestructura vital del país

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó de pérdidas materiales y heridos tras ofensivas iraníes sobre infraestructura clave, elevando la alarma sobre la seguridad y la estabilidad regional

El gobierno de Kuwait acusó al régimen de Irán de atacar objetivos civiles e infraestructura vital del país

Ucrania intensifica su respuesta militar contra Rusia: bombardeó un depósito de petróleo y un centro de distribución cerca de Moscú

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informó que las fuerzas de su país llevaron a cabo ataques de largo alcance contra tres áreas dentro del territorio ruso

Ucrania intensifica su respuesta militar contra Rusia: bombardeó un depósito de petróleo y un centro de distribución cerca de Moscú
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Corte brasileña endureció la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro y Javier Milei no podrá visitarlo

La Corte brasileña endureció la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro y Javier Milei no podrá visitarlo

Caso Lili Pink: Fiscalía vincula a empresa de preservativos masculinos como pieza clave en el esquema de lavado

Feria de San Cristóbal Ecatepec 2026: fecha y lugar del evento que reunirá conciertos gratuitos, tradición y gastronomía

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) negó suministro de 60 millones de dólares para la transición de Gobierno en Colombia

José Manuel Restrepo entregó el balance oficial de las reuniones que tuvo el gobierno De la Espriella en Estados Unidos: “Presentamos una nueva visión de país”

INFOBAE AMÉRICA

Alerta en Alemania: el ministro de Interior advirtió que hay riesgo de atentados en el país

Alerta en Alemania: el ministro de Interior advirtió que hay riesgo de atentados en el país

Subastan la camiseta que Pelé usó en la final del Mundial de 1958 por casi cinco millones de dólares

El Salvador enfrenta nuevo episodio de sequía con mayor impacto en el oriente

Transportistas y autoridades refuerzan estrategia contra la extorsión en Honduras

El Niño pone en riesgo la operación del Canal de Panamá, advierte informe de Fitch Ratings

ENTRETENIMIENTO

Los seis actores que le dijeron “no” a Christopher Nolan

Los seis actores que le dijeron “no” a Christopher Nolan

Morgan Freeman admite que no entendió por qué “Se7en” fue un éxito

Matt Damon explica cómo se realizó la escena más difícil de toda ‘La Odisea’: “Es lo más increíble que vi”

Tom Cruise se lleva a todos los empleados de un cine a una proyección privada de ‘La Odisea’ después de llegar tarde a un preestreno

Steven Spielberg reveló cuál fue su actor favorito de todos los tiempos: “Probablemente, el mejor del mundo”