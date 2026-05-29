Crimen y Justicia

Desbarataron un campamento de cazadores furtivos en el Delta de Zárate: había carpinchos, mulitas y un ciervo faenados

Un operativo policial desarticuló un campamento precario montado dentro de un predio privado, donde cinco hombres tenían animales silvestres faenados, armas de fuego y embarcaciones. Uno de los identificados es asesor del intendente de Zárate. IMÁGENES SENSIBLES

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Siete carpinchos, dos mulitas y un ciervo axis yacían muertos en el lugar
Siete carpinchos, dos mulitas y un ciervo axis yacían muertos en el lugar

Cinco personas fueron demoradas este jueves por la tarde en el Delta de Zárate tras un operativo de la Superintendencia de Cuerpos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que desarticuló un campamento de caza furtiva montado dentro de un predio privado. Los uniformados encontraron diez animales, todos faenados, además de tres carabinas, municiones, tres embarcaciones y vehículos. Entre los identificados figura un asesor del intendente, Marcelo Matzkin.

El procedimiento se desencadenó en el marco de un operativo denominado “Recorrida Prevencional por la Caza Furtiva del Ciervo de los Pantanos”. Fue cerca de las 15, cuando agentes policiales de la Dirección de Seguridad Islas del Canal M. Irigoyen avistaron, sobre la costa del Arroyo de las Botijas, tres embarcaciones ancladas y, a escasos metros tierra adentro —dentro del predio de una empresa—, un campamento precario que, según el parte policial, respondía al patrón de los utilizados por cazadores furtivos.

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Al descender, los uniformados constataron la presencia de cinco hombres. El hallazgo que los rodeaba no dejaba lugar a dudas: los animales ya estaban faenados. Siete carpinchos, dos mulitas y un ciervo axis yacían muertos en el lugar, junto a tres carabinas calibre .22 —dos marca Marlin y una marca FM— con un total de 157 cartuchos.

Desbarataron un campamento de cazadores furtivos en Zárate: había ciervos carpinchos y mulitas faenadas
Durante el operativo se secuestraron machetes, cuchillos de caza y un afilador

El material secuestrado no se limitó a las armas y los animales. Los efectivos también incautaron tres embarcaciones: una de nombre Blancaflor, con motor Honda de 20 HP; una embarcación tipo isleña matrícula ZAZA0825; y una tercera llamada Gonza Rey. A eso se sumaron una motocicleta Honda Wave 110 cc y un cuatriciclo Honda 50 cc.

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Los cinco hombres fueron identificados como Jorge A., Paulo Leonardo G., Matías B., Lucas O. y Juan L.. Todos fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias legales correspondientes.

Tras la comunicación con el instructor judicial Hartmann, de la UFI N° 1 de Zárate, la fiscalía dispuso que Paulo Leonardo G., Jorge A. y Lucas O. fueran notificados conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal por portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional. Los cinco, en tanto, quedaron imputados por infracción a la Ley 22.421, que regula la protección y conservación de la fauna silvestre en la Argentina. No se adoptaron medidas restrictivas de la libertad.

El operativo tuvo una arista que excede lo ambiental. Matías B., uno de los cinco identificados, se desempeña como asesor del intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Desbarataron un campamento de cazadores furtivos en Zárate: había ciervos carpinchos y mulitas faenadas
Los cinco hombres fueron imputados por infracción a la Ley 22.421, que regula la protección y conservación de la fauna silvestre en la Argentina

La aparición de un asesor municipal entre los identificados en el operativo reavivó otro episodio reciente que involucró al entorno de la Secretaría de Seguridad de Zárate. El martes pasado, el hijo del entonces subsecretario del área, Alejandro Ferreyra, fue detenido junto a otras cuatro personas tras una persecución y tiroteo con efectivos policiales y de Prefectura.

Según la investigación, el grupo se movilizaba en un auto sospechado de haber sido utilizado en distintos robos cometidos en la ciudad y sus alrededores. El vehículo fue detectado y se montó un operativo cerrojo con apoyo del Comando de Patrullas y personal de Prefectura DPRO. De acuerdo con fuentes del caso, cuando los efectivos intentaron identificar a los ocupantes, los sospechosos dispararon y trataron de escapar.

Tras ese episodio, el intendente Marcelo Matzkin anunció el apartamiento preventivo de Ferreyra. “Ante el hecho de público conocimiento, en el cual uno de los hijos del subsecretario de Seguridad ha sido detenido en el marco de un enfrentamiento, y sin tomar postura sobre las responsabilidades del caso, lo que corresponde a la Justicia determinar, he tomado la decisión desafectar preventivamente al subsecretario de Seguridad hasta tanto tomemos conocimiento acabado de los detalles”, expresó en un comunicado publicado en redes sociales.

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