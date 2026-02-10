Argentina se casa cada vez menos: el matrimonio tradicional pierde terreno y solo uno de cada tres bebés nace de padres casados

La tasa de nupcialidad en Argentina cayó de 7,3 a 2,9 por mil desde 1980, marcando un cambio histórico en los matrimonios

En Argentina, la tasa de nupcialidad se desplomó a 2,9 por mil habitantes, una cifra que revela la transformación más profunda en la vida familiar desde 1980, cuando el índice era 7,3. Así lo analizó Mica Mendelevich durante el debate en Infobae en vivo, donde se cruzaron estadísticas oficiales y testimonios personales para explicar la magnitud del fenómeno.

En una conversación con el equipo de Infobae al Regreso, integrado los martes por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Mendelevich contextualizó: “En Argentina, la gente se casa menos, más tarde y tiene cada vez menos hijos”.

La periodista subrayó que el último informe oficial, basado en el censo 2022, muestra que los casamientos bajaron un 17% en diez años y los nacimientos, casi un 50%. “Mientras los casamientos bajaban diecisiete por ciento, los nacimientos bajaban casi cincuenta por ciento”, remarcó.

La caída del matrimonio y la transformación del modelo familiar

La estadística oficial detalla que la tasa de nupcialidad pasó de 7,3 por mil personas en 1980 a tan solo 2,9 por mil en la actualidad. “Argentina está dentro de los cinco países donde la gente se casa más tarde”, explicó Mendelevich. “El promedio para casarse es entre 30 y 36 años, mientras que en Estados Unidos es de 28 y 32”.

El cambio en el modelo familiar es contundente: “El 70% de los bebés que nacieron durante el 2022 son de madres no casadas”, precisó la panelista, y agregó que “hay un reemplazo muy importante entre el matrimonio tradicional y la unión convivencial”. Según los datos, el 98% de los nacidos vivos están inscriptos con padre y madre, aunque la pareja no esté casada legalmente.

El 70% de los nacimientos en Argentina durante 2022 corresponde a madres no casadas, reflejando el auge de las uniones convivenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación giró también sobre los motivos económicos y culturales del descenso. “Casarse es caro. Es un gastadero de plata”, opinó Gonzalo Aziz. Mendelevich sumó: “Ahora no se usa más hacer una lista para que te regalen el plato. Normalmente ya convivís antes, y se le pide a la gente que te regale guita para la fiesta”. La panelista detalló que “hay un montón de lugares donde hacés fiestas no por tanto dinero”, pero que la tendencia es clara: “La fiesta pierde un poco de magia, pero la opción es cada vez más común”.

La natalidad y las nuevas decisiones: impacto de la ESI y los derechos reproductivos

El informe presentado en el streaming reveló que en 2022 nacieron 413.135 bebés, un 47% menos que diez años antes. “La tasa de fecundidad es de 1,23%, cuando la tasa de reemplazo es de 2,1”, destacó Mendelevich. “La población se va achicando”.

Entre las causas, la periodista remarcó la influencia de los avances en derechos y la educación sexual integral: “La caída coincide con la aplicación de la educación sexual infantil. Entonces ahí pasa algo”. Diego Iglesias sumó: “Por el avance de los feminismos, las mujeres han accedido a un montón de derechos que antes no tenían y les está permitiendo tomar decisiones acerca de su cuerpo y retrasar la maternidad”.

El análisis reconoció logros concretos: “Por primera vez en diez años se detuvo la caída del índice de mortalidad infantil, aunque el embarazo adolescente se redujo a menos del 2%”, puntualizó Mendelevich. “Eso es la ESI”, reafirmó el panel.

El promedio de edad para casarse en Argentina subió a entre 30 y 36 años, ubicándose entre los países donde se casan más tarde

Dilemas económicos, ecoansiedad y los desafíos para las políticas públicas

El panel exploró también causas menos visibles, como la ecoansiedad y el peso de las condiciones laborales. “Hay una cosa que se llama ecoansiedad: ‘no quiero traer hijos a este mundo’, es una de las razones que dan los menores de 30”, señaló Mendelevich. “Pero el punto también está en la apreciación de la vida de las madres”, advirtió. Indicó que “el 77% de los bebés nacen de madres con solo la primaria completa; solo el 13% con secundario terminado y el 7% con universitario”.

En cuanto a políticas públicas, la discusión giró hacia la cobertura de tratamientos de fertilidad y el acceso a licencias parentales. “Hoy las obras sociales y prepagas cubren tratamientos de fertilidad, pero congelar óvulos cuesta alrededor de mil dólares”, planteó Mendelevich. “En Francia el Estado financia la posibilidad de congelar óvulos para postergar la maternidad”. Diego Iglesias remarcó: “La licencia por paternidad es completamente asimétrica. Acá tenés dos días. En otros países, como Austria, la pareja puede elegir quién toma la licencia”.

La conversación cerró con un análisis sobre la relación entre cambios culturales y políticas de Estado. “Se puede criticar mucho la caída de la natalidad, pero si no se hace algo desde el Estado para acompañar los cambios y las transformaciones que hubo, sobre todo en las vidas laborales de las mujeres, la tendencia no va a revertirse”, concluyó Mendelevich.

