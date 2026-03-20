Sociedad

Un trabajador rural murió tras ser aplastado por un tractor en Mendoza

Ocurrió en una finca de la localidad de San Rafael. La víctima realizaba tareas de cosechas cuando intentó subir a un acoplado, cayó y fue arrollado

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El hombre se cayó desde
El hombre se cayó desde el acoplado y fue arrollado (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)

Un accidente laboral con consecuencias fatales sacudió la tarde del jueves en el distrito de Las Malvinas, San Rafael, provincia de Mendoza. Cerca de las 15, un trabajador golondrina de 53 años perdió la vida mientras participaba en la cosecha de ajo en una finca de la zona.

La víctima, identificada como F. S., realizaba tareas habituales de cosecha cuando intentó subir a un acoplado que transportaba bolsas de ajo. El acoplado era remolcado por un tractor conducido por N. M., un joven de 26 años. En ese instante, el trabajador resbaló y cayó al suelo, siendo alcanzado por las ruedas traseras del vehículo agrícola, lo que le provocó la muerte de forma inmediata.

El suceso generó conmoción entre los trabajadores rurales y habitantes del distrito. Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) se trasladó al lugar tras recibir la notificación del accidente. El profesional a cargo constató el deceso de F. S. en el sitio, sin que se pudiera realizar maniobras de reanimación debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, la llegada de Policía Científica permitió iniciar las pericias necesarias para esclarecer la secuencia exacta de los hechos. Los investigadores tomaron registro fotográfico, realizaron mediciones y recogieron declaraciones de testigos. El objetivo, según fuentes policiales, es determinar si existieron factores adicionales que pudieran haber influido en el desenlace.

El conductor del tractor, Nahuel M., fue sometido a un test de alcoholemia por parte de Policía Vial. El resultado fue negativo, dato que fue incorporado al expediente. En paralelo, se tomaron muestras y se constató el estado de los vehículos involucrados, en busca de posibles fallas técnicas o mecánicas.

La causa quedó bajo la órbita del ayudante fiscal de San Rafael, quien dispuso la continuidad de las actuaciones y la remisión del cuerpo al Cuerpo Médico Forense, conforme al protocolo en casos de muerte accidental. Las autoridades señalaron que el proceso sumarial incluirá el análisis del entorno laboral, la seguridad en la finca y la verificación de la documentación de los trabajadores y maquinarias implicadas.

Tras el accidente, la finca permaneció custodiada por efectivos policiales y se suspendieron las tareas de cosecha durante la jornada. La medida fue dispuesta para facilitar la labor de los peritos y evitar la alteración de la escena del hecho. El ayudante fiscal de San Rafael tomó declaración a los responsables de la finca y a los compañeros de la víctima que se encontraban presentes en el momento del accidente.

De acuerdo con el parte oficial, la investigación continuará en los próximos días con la recolección de pruebas complementarias y la recepción de testimonios. El expediente judicial permanece abierto a la espera de los resultados de las pericias y de las definiciones que adopte el Ministerio Público Fiscal.

El trabajador cayó del acoplado
El trabajador cayó del acoplado y fue aplastado por el tractor (Imagen Ilustrativa Infobae)

A principios del mes de febrero y en un caso lamentablemente similar, en una finca de Maipú, también en la provincia de Mendoza, un hecho sacudió el lugar. Un trabajador rural, con años de experiencia en el rubro, sufrió un accidente fatal al volcar su tractor y quedar atrapado bajo la máquina.

La víctima, identificada como Pablo Flores, tenía 68 años y operaba un tractor Fiat 400 en una propiedad ubicada sobre la calle Lamadrid Norte al 5.000. Era poco antes del mediodía cuando, el hombre intentó realizar una maniobra en el sector sur de la finca, próximo a un barranco. En ese momento, perdió el dominio del vehículo y el tractor volcó, dejando a Flores atrapado debajo.

De inmediato, una llamada al 911 activó el desplazamiento de efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Al llegar, los uniformados constataron que el conductor permanecía bajo el rodado, que se había desbarrancado por causas que todavía se investigan.

Un profesional de la salud, presente en el lugar, confirmó que Flores ya no contaba con signos vitales y que no existía posibilidad de reanimación. Pese a los esfuerzos desplegados en el sitio, no fue posible salvarle la vida.

Mientras tanto, desde la Oficina Fiscal Maipú se dispuso la intervención de Policía Científica para avanzar con las pericias y reconstrucción del hecho. Además, se ordenó la confección de las actuaciones legales de rigor con el fin de determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

El siniestro dejó consternados a los trabajadores de la zona, quienes solían compartir las tareas diarias con Flores en la finca. La investigación continúa abierta y las autoridades buscan establecer los detalles precisos que llevaron a la tragedia.

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