Crimen y Justicia

Quedó detenida la abogada argentina acusada de hacer gestos racistas en Brasil

Agostina Páez fue arrestada este viernes en Río de Janeiro. Hasta ahora tenía una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país

Agostina Páez, la argentina retenida en Brasil por injurias raciales, quedó detenida este viernes en Río de Janeiro. El arresto se concretó a 48 horas de que el Ministerio Público Fiscal de la ciudad carioca pidiera su prisión preventiva a pesar de que estuviera aislada en un departamento y con tobillera electrónica.

Según confirmó su abogado a Infobae, la mujer de 29 años fue arrestada en horas del mediodía y trasladada a una comisaría de la ciudad. Más temprano, la Justicia brasileña le había rechazado el habeas corpus en el que pidió que la autoricen a volver a Argentina y continuar el proceso judicial desde su país natal.

El delito de injuria racial, equiparado al racismo en la legislación brasileña, prevé penas de dos a cinco años de prisión y no contempla el beneficio de excarcelación bajo fianza. Desde el 14 de enero, la joven se encuentra imposibilitada de salir de Brasil. Primero se le retuvo el pasaporte, luego fue obligada a instalarse una tobillera electrónica y, aunque su documento nacional fue devuelto, la prohibición de abandonar el país continúa vigente.

El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro, quien deberá resolver los próximos pasos del proceso.

La situación personal de Páez se tornó aún más delicada tras un incidente en su residencia temporal. Tres personas ingresaron al departamento en el que se alojaba, lo que la llevó a mudarse por razones de seguridad. Su familia manifestó preocupación por su estado anímico y evalúa viajar a Brasil para acompañarla, ante las amenazas recibidas y el agravamiento de la tensión. “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”, relató su padre, Mariano Páez, en contacto con los medios.

La defensa denunció que la medida cautelar que impide la salida del país no establece plazos concretos y la calificó como arbitraria. “Hay una medida impuesta donde no fija ningún tipo de plazo razonable, una medida totalmente arbitraria. Le dicen que no pueden salir del país, pero no hasta cuándo”, remarcó Robles. La abogada, de 29 años, permanece a la espera de una resolución, acompañada por su hermana y amigas, en un domicilio que ella misma costea en la ciudad de Río de Janeiro.

La Embajada de la República Argentina en Brasil le ofreció asistencia legal, aunque no intervendrá en el procedimiento judicial.

