El ataque a la fragata Antelope en Malvinas: el terror sembrado por una escuadrilla de Skyhawks en el Estrecho de San Carlos

La fragata Antelope en el momento de la explosión de una de las bombas argentinas que fue alcanzada por el incendio que se había desatado

“No teníamos la menor idea de lo que iba a ocurrir”, se sinceró el almirante Sandy Woodward, expectante en el salón de operaciones del portaaaviones Hermes, ante los ataques sorpresivos de la aviación argentina. Porque desde el 21 al 27 de mayo los británicos admitirían haber combatido, en Malvinas, en la batalla aeronaval más importante desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

Quedaría en la historia, por la impactante fotografía que registró el estallido por los aires de la fragata Antelope, atacada por una escuadrilla A-4B Skyhawk en el estrecho de San Carlos, bautizado por los ingleses como el “callejón de las bombas”.

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El capitán Pablo Carballo, jefe de la escuadrilla que atacó la Antelope

El 23 de mayo, la escuadrilla Nene partió de la base de Río Gallegos para atacar blancos de ocasión. Ese día, que presentaba un cielo encapotado, el plan era que despegaran ocho pilotos ordenados en dos escuadrillas. Pero por problemas técnicos en algunas de las máquinas, se armó una sola conformada por el capitán Pablo Carballo, el primer teniente Luciano Guadagnini, el teniente Carlos Rinke y el alférez Hugo Gómez.

Como el tiempo al salir era malo, mantuvieron una formación cerrada, navegando por instrumentos.

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Debían reabastecerse en aire, y el primer inconveniente que enfrentaron fue que le dieron la ubicación del Hércules con un error de un grado, por lo que debieron desviarse unas sesenta millas para reunirse con la máquina.

El teniente de primer año Carlos Rinke era el numeral en el ataque del 23 de mayo

Volaban bajo, separados unos cincuenta metros cada uno. Con mejor tiempo, sobrevolaron la bahía de San Carlos y cuando vieron a un helicóptero inglés en tierra quisieron dispararle pero los cañones del avión no respondieron. Igualmente, el arma letal con la que contaban eran la bomba de mil libras que llevaban en fuselaje.

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Enfilaron hacia el norte y cuando veían a la bahía de San Carlos a su derecha, se encontraron con varios buques enemigos. Los cuatro pilotos se repartieron los blancos: Carballo y Gómez se dirigieron al norte de la bahía y atacaron la Antelope, una fragata botada en 1972, comandada por el capitán Mick Tobin.

Primer teniente Luciano Guadagnini, junto a su avión, caído en la acción del 23

Carballo recordó haber virado hacia el este y vieron hacia el norte a la Antelope y por el sur a la Broadsword. Esta última, junto al Coventry tenía la misión de avisar al resto de la flota sobre algún ataque aéreo y guiar a los Sea Harrier. También disponían de misiles Sea Dart y Sea Wolf.

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Guadagnini y Rinke viraron hacia la izquierda y la atacaron. Le arrojaron una bomba que no dio en el blanco.

Desde la Antelope, cuando distinguieron al avión de Guadagnini le abrieron fuego, y también desde tierra. Hicieron blanco en su ala derecha lo que provocó que su avión se inclinase de tal forma que pareció que se estrellaría en el agua. Sin embargo, el piloto logró enderezarlo y cuando trataba de salir impactó con el mástil de la nave y el avión, destrozado, cayó al mar. Seguidamente, dio en el blanco la bomba que había arrojado pero no explotó, alojándose en la cámara de suboficiales y matando a un camarero de 18 años.

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Guadagnini era oriundo de Bahía Blanca, y en 1978 había sido designado piloto de A4. Su bautismo de fuego había sido el 1 de mayo.

Partida al medio, la fragata se hundió en Bahía Ajax, donde habían intentado desactivar las bombas

Gómez y Carballo atacaron desde el este y recibieron fuego de los buques y de tierra. Un misil estalló debajo del ala del avión de Carballo, envolviéndolo en una espesa nube de humo y escombros, luego esquivaría otro misil que vio pasar frente a sus propias narices y volvió a la base. Fue tan fuerte la explosión y lo que se vio en tierra que los británicos dieron por derribado al avión de Carballo. Es más: el piloto había evaluado en un momento eyectarse.

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Gómez logró descargar su bomba sobre la fragata, y tampoco explotó.

La Antelope quedó con dos bombas argentinas sin detonar, una había quedado debajo del hangar y la otra había destrozado el casino de suboficiales. Una estaba peligrosamente cerca de la central del aire acondicionado, lleno de gases tóxicos.

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En dos horas se evacuó al personal y quedaron los que se ocupaban del control de daños. Se la llevó a bahía Ajax y se posicionó cerca de la Argonaut, también averiada en sendos ataques del 21 de mayo primero por el teniente de navío Owen Crippa, que la acribilló con fuego de cañones y cohetes, y luego harían lo propio una escuadrilla de Skyhawk.

Dos especialistas en el desarme de espoletas llegaron al buque en helicóptero. Los hombres aguardaban estaban agolpados en el castillo de popa y sobre la cubierta de vuelo. Luego de trabajar infructuosamente durante una hora en el explosivo ubicado en la unidad del aire acondicionado, resolvieron adoptar un método más riesgoso: colocaron una pequeña carga explosiva para desactivar la espoleta, y confinaron a la tripulación a la popa, por las dudas.

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La carga activada no produjo la explosión de la bomba, pero los especialistas ignoraban que se había puesto en funcionamiento la espoleta, que tenía veinte segundos de retardo. Uno de ellos, el sargento de ingenieros Jim Prescott murió por el estallido de la bomba y el otro terminó seriamente herido. Los hombres que aún quedaban a bordo, encerrados por el fuego que se propagó a las tres cubiertas, se arrojaron al agua. Cuando la fragata fue evacuada, el incendio, avivado por los fuertes vientos, hizo detonar la segunda bomba, que alcanzó el depósito de misiles Sea Cat, lo que hizo que la nave se partiera en dos. Al día siguiente se hundió.

Durante cuatro horas el fotógrafo Martin Cleaver, desde la cubierta de otro barco, no hacía otra cosa que disparar su cámara, esperando el momento en que el fuego alcanzase el depósito de misiles, logrando una de las tomas más espectaculares de la guerra, donde los aviadores argentinos se habían convertido en una amenaza a temer por los británicos.