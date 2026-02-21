Sociedad

Choque múltiple entre 7 autos en la autopista General Paz: hubo 12 personas afectadas

La colisión se registró durante la tarde de este sábado. Una mujer fue trasladada de urgencia por el SAME

Un choque múltiple causa un gran caos vehicular.

Alrededor de las 15 horas de este sábado, un choque múltiple entre siete autos en la autopista General Paz, a la altura del puente Zapiola y en sentido al Riachuelo, provocó la intervención de servicios de emergencia y generó demoras en la circulación. Según la información oficial de AUSOL, hubo 2 heridos.

El accidente se produjo en las cercanías del kilómetro 1,5, donde se ubica el Estadio Ciudad de Vicente López, que pertenece al club Platense.

El impacto en cadena ocurrió cuando los vehículos redujeron la velocidad, lo que dejó a doce personas afectadas por el siniestro. Personal médico las asistió en el lugar.

Entre los heridos, una mujer de 40 años fue trasladada de urgencia al Hospital Santojanni con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico. Además, otra mujer se la trasladó al Hospital Argerich, también con politraumatismo. Ambas no corrían riesgo de vida.

Otras diez personas, incluida una adolescente de 15 años, recibieron asistencia en el lugar y sin necesidad de traslado por parte de profesionales del SAME, que arribaron en helicóptero para reforzar la atención.

Se identificaron 2 heridos, según información oficial de AUSOL

El incidente ocasionó la obstrucción de dos carriles lentos y motivó la participación de bomberos GER Saavedra, agentes de Tránsito, trabajadores de Autopistas y efectivos de la Policía de la Ciudad, que implementaron un operativo de emergencia para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito.

Como resultado de las tareas de rescate y asistencia, se solicitó a los conductores circular con precaución por la zona.

El corte de tránsito en los dos carriles se mantuvo hasta poco antes de las 16.30, momento en el que se restableció la circulación en la autopista.

En el último tiempo, hubo una seguidilla de accidentes en una de las principales arterias que conectan a la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. La última también ocurrió este verano, a a comienzos de febrero, cuando se registró otro accidente vial múltiple en la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Villa Lugano, que dejó un total de ocho personas heridas.

Según se informó, el siniestro ocurrió a las 6.50 en la intersección con la avenida Fernández de la Cruz, en dirección al Puente La Noria, y estuvo involucrado un Ford Fiesta, una Renault Kangoo y un Fiat Siena.

El accidente en General Paz de febrero

El hecho se desencadenó cuando el Ford Fiesta quedó detenido cerca de la banquina. El conductor de la Renault Kangoo descendió para auxiliar y empujar el vehículo averiado, momento en el que un Fiat Siena colisionó contra ambos autos e impactó de lleno al hombre que se encontraba asistiendo. Esta víctima fue trasladada de emergencia por el SAME aéreo debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El choque provocó severos daños en el Ford Fiesta, generando un rápido despliegue de bomberos y personal médico para socorrer a los afectados. Las primeras imágenes del lugar mostraron el vehículo con su parte frontal destruida y varias personas atrapadas dentro, situación que requirió la utilización de herramientas hidráulicas para liberar a los ocupantes.

El 11 de enero, se produjo también un vuelco vehicular en la traza central de la Avenida General Paz, a la altura de la colectora General Paz y Albarellos en Villa Pueyrredón. El siniestro ocasionó un corte parcial de la circulación en sentido hacia el Río de la Plata y activó un operativo con la participación de bomberos, efectivos policiales y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Afortunadamente, aquel incidente quedó en la anécdota. El conductor, un hombre de 35 años, pudo salir del vehículo por sus propios medios tras el impacto. La zona permaneció bloqueada debido a una pérdida de combustible, lo que obligó a los bomberos a intervenir para evitar riesgos adicionales, de acuerdo a los reportes oficiales.

Temas Relacionados

Autopista General PazCiudad de Buenos AiresAusolSAMEAccidente De TránsitoÚltimas noticiasAccidente de tránsitoChoque múltiple

