Un famoso entrenador de la NBA reveló en vivo por qué “odia” a Ginóbili: la divertida respuesta de Manu

La llamativa declaración de Stan Van Gundy sobre el notable nivel de Manu Ginóbili en la NBA (EFE/CJ GUNTHER/Archivo)

El legado que dejó Emanuel Ginóbili en la NBA perdurará para toda la historia. El argentino grabó su nombre en los libros dorados del campeonato estadounidense de básquet —desde 2022 integra el Hall of Fame— y todavía es recordado por los rivales que enfrentó. Stan Van Gundy, el exentrenador de Miami Heat, Orlando Magic y Detroit Pistons, lanzó unas divertidas declaraciones en las que dejó en claro cómo sufrió los enfrentamientos contra Manu, quien le respondió en redes.

“Personalmente odié a Manu Ginóbili, absolutamente lo odié”, sorprendió Stan Van Gundy durante la transmisión del partido 6 entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves. Inmediatamente, el hoy comentarista añadió frente a sus colegas en Prime: “Ni siquiera lo conocí personalmente, pero me hizo la vida muy difícil cuando estaba intentando dirigir contra él”.

PUBLICIDAD

La reacción no tardó en llegar, ya que Manu Ginóbili respondió en redes sociales: “Que SVG dijera en vivo anoche que me odiaba podría ser mi cumplido favorito de la semana. Te quiero también, Stan. Te daré un abrazo grande la próxima vez que nos veamos”, escribió el exjugador, sumando tono humorístico al intercambio, que se viralizó rápidamente.

Los equipos de Van Gundy y Ginóbili se midieron en 24 partidos de fase regular entre 2003 y 2018, con el entrenador al frente de Miami, Orlando y Detroit. En esos duelos, el argentino logró promedios de 14,2 puntos, 4 asistencias, 3,5 rebotes y 1,3 recuperos, destacándose con 43 puntos ante Orlando Magic en 2010 y obteniendo 15 victorias.

PUBLICIDAD

La divertida respuesta de Manu tras la reflexión de Stan

Stan Van Gundy dejó una marca significativa en equipos de la NBA como Miami Heat, Orlando Magic y Detroit Pistons, y su camino está estrechamente ligado al de su hermano, Jeff Van Gundy, quien también fue entrenador principal en la liga. Tras comandar las franquicias mencionadas, dirigió a los New Orleans Pelicans durante la temporada 2020-2021.

Su etapa más destacada llegó en 2009 al frente de Orlando, cuando el equipo rompió una sequía de más de una década y accedió a las Finales de la NBA tras superar a Philadelphia 76ers, Boston Celtics y a los favoritos, Cleveland Cavaliers. En la final enfrentaron a Los Angeles Lakers, donde cayeron por 4-1, aunque marcaron uno de los hitos más recordados en la historia del club.

PUBLICIDAD

En la última década, por su parte, la figura de Ginóbili fue celebrada tanto en la NBA como fuera de ella. Tras su retiro del baloncesto profesional, en 2022 fue incorporado al Salón de la Fama del Baloncesto, un hito reservado para los referentes absolutos de este deporte. También recibió el premio al Sexto Hombre en la temporada 2007-08 y fue elegido dos veces para el All-Star Game, logros que consolidaron su estatus internacional.

Luego de entrenar a Miami Heat, Orlando Magic, Detroit Pistons y New Orleans Pelicans, Stan Van Gundy es comentarista de la NBA (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

El paso de Emanuel Ginóbili, nacido en Bahía Blanca en 1977, por la NBA se extendió durante 16 temporadas con San Antonio Spurs, equipo al que llegó en 2002 tras haber sido seleccionado en el lugar 57 del Draft de 1999. Acumuló 1.057 partidos de fase regular en los que promedió 13,3 puntos, 3,5 rebotes, 3,8 asistencias y 1,3 robos, según datos de ESPN. Su influencia resultó clave para que la franquicia texana sumara cuatro campeonatos de la NBA entre 2003 y 2014. Ginóbili también integró el All-NBA Third Team en las temporadas 2007-08 y 2010-11.

PUBLICIDAD

A pesar de haber recibido el galardón al Sexto Hombre una sola vez, el impacto de Ginóbili fue múltiple. Entrenadores y colegas lo valoraron por su capacidad de modificar el desarrollo de los partidos y mantener a San Antonio Spurs en la élite competitiva de la NBA durante más de una década. Se destacó, además, por su inteligencia táctica, su aptitud para forzar faltas decisivas y su contribución en los cierres de juegos. La prensa especializada ha destacado que Ginóbili se convirtió en el primer latinoamericano en alcanzar cuatro títulos de la NBA y fue una de las piezas fundamentales de la denominada “dinastía Spurs”.

Manu Ginóbili sigue siendo recordado como uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA (AP Foto/Darren Abate, Archivo)

Hace algunos meses, Jamal Crawford, uno de los mejores suplentes en la historia de la NBA, definió a Manu Ginóbili como “el mejor sexto hombre de la historia” durante una entrevista con TNT Sports realizada en el All Star Game de Los Ángeles. “Sé que me ponen a mí en la conversación por ser el mejor Sexto Hombre de la historia, pero Manu Ginóbili fue el número uno. Él es un titular viniendo del banco. Se sacrifica porque él puede hacer de todo. Yo era más un especialista. Él fue más que yo o que Lou Williams si lo miramos desde ese lado”, argumentó.

PUBLICIDAD

El reconocimiento de figuras como Jamal Crawford y Stan Van Gundy subraya la posición de Emanuel Ginóbili en el escenario internacional. Además de su impacto en la NBA, Ginóbili fue pieza clave en la conquista del oro olímpico con la selección argentina en Atenas 2004, consolidando su lugar como uno de los deportistas más importantes de la historia del baloncesto.