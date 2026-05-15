La Fuerza Aérea retiró los históricos A-4AR Fightinghawk tras casi 60 años de servicio

La Fuerza Aérea Argentina retiró de forma definitiva los aviones A-4AR Fightinghawk tras casi sesenta años de historia en el país. El anuncio llegó poco después de un accidente que resultó en la muerte del capitán Mauro Testa Larrosa. El retiro de estos aviones responde al proceso de modernización de la flota aérea y la reciente adquisición de F-16, que ya comenzaron a volar oficialmente para la fuerza. La decisión implica la reasignación de recursos a este nuevo sistema de armas, con el objetivo de completar la transición para 2029.

Durante décadas, los A-4AR desempeñaron un papel central en la defensa aérea argentina. Su historia en la Fuerza Aérea Argentina se remonta a la segunda mitad del siglo pasado, cuando las primeras unidades, originales de la década del 60, fueron adquiridas de Estados Unidos en 1966. El país operó distintas variantes: las B y C en la fuerza y las Q en la Armada, teniendo especial relevancia en el conflicto de Malvinas.

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La desprogramación y sus razones

Según explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía Andrei Serbin Pont, las dificultades logísticas y tecnológicas incidieron de manera directa en la baja de los aviones: “Ya llevaba varios años sin volar, pero ha sido un avión bastante histórico dentro de la Fuerza Aérea Argentina. Se desprogramó justamente por una dificultad en poder sostenerlo".

El reemplazo del A-4AR por los modernos F-16 marca una nueva etapa en la defensa aérea argentina (Wikimedia)

La modernización de las aeronaves se convirtió en una necesidad urgente tras el conflicto de Malvinas. “Después de la guerra, la Fuerza Aérea Argentina se encontraba en una situación en la cual necesitaba modernizar estos sistemas de armas”, recordó Serbin Pont.

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Las primeras versiones presentaban problemas estructurales, por lo cual se analizaron alternativas como el F-16. Como solución temporal, se adquirió la variante M de los A-4: “Esto eran stocks que venían de la Infantería de Marina norteamericana y que fueron profundamente modernizados con un radar APG-66V2″.

Según detalló Pont, “era un derivado del que usa el F-16, capacidades para empleo de armamento guiado de precisión, un sistema de navegación moderno, toda la biónica moderna que necesitaba una aeronave para esa época”.

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No obstante, la falta del paquete logístico complicó la operación a largo plazo. “No se compró el paquete logístico necesario para sostenerlo en el tiempo. Nunca se terminó de incorporar el armamento moderno que podía utilizar, así que nunca se aprovechó al máximo sus capacidades, nunca empleó armamento inteligente”, precisó Serbin Pont.

Un avión insustituible durante años

En los años ’90 se incorporaron 36 unidades de estos aviones a la fuerza. Sin embargo, a medida que pasaban los años, su mantenimiento se volvía cada vez más complejo.

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La Fuerza Aérea Argentina retiró definitivamente los aviones A-4AR Fightinghawk tras casi sesenta años de servicio (Wikimedia)

“Ya en los últimos años volaban, quedaban siempre en condiciones cuatro, cinco, seis. Para algunos eventos importantes que tuvo el país, como pudo haber sido el G20, se lograba asegurar un puñado de ellos en condiciones de servicio para poder proveer cobertura aérea durante los eventos internacionales en los que venían presidentes de todas partes del mundo”, relató Serbin Pont.

A partir de 2015, con el retiro de los Mirage III —los anteriores supersonicos del país—, los A-4AR quedaron como principal sistema de defensa aérea, cargando con una responsabilidad mayor y convirtiéndose en “el sistema de armas más importante durante muchísimo tiempo, porque allá por 2015 se dan de baja los Mirage III, que eran aviones supersónicos. Los A-4 no lo son y queda ese bache abierto”.

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Con la operación de los Super Étendard y Étendard de la Armada restringida y el fracaso en el ingreso de nuevos modelos al servicio, el A-4AR debió afrontar mayores exigencias hasta su retiro.

El nuevo escenario: la llegada de los F-16

En el marco de la reestructuración de la Fuerza Aérea, Argentina concretó la compra de F-16, un proyecto que llevaba años en análisis. Serbin Pont aclaró que la inversión apunta al fortalecimiento total de ese sistema.

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Actualmente, pilotos argentinos se entrenan en Estados Unidos para operar estos aviones. “El día de ayer, pilotos argentinos que se están capacitando en los Estados Unidos realizaron sus primeros vuelos solos en los F-16”, señaló Serbin Pont.

La transición implica que, para 2027, se espera completar todas las entregas y que para 2028 o 2029 los F-16 estén completamente operativos, suprimiendo finalmente el vacío dejado por los A-4AR Fightinghawk.

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