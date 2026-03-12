Sociedad

Un hombre fue atrapado manejando borracho, en contramano y sin licencia en Rosario: deberá pagar una multa millonaria

La Policía detectó una de las infracciones y solicitó el apoyo de la Dirección General de Tránsito para realizar los controles de alcoholemia correspondientes

Agentes de la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario intervinieron ante la presencia de una camioneta Ford Ranger que circulaba a contramano en la intersección de Río de Janeiro y Riobamba. Tras realizar los controles y pruebas correspondientes, se detectó que el hombre no tenía licencia y circulaba con casi dos gramos de alcohol en sangre.

La Policía fue quien detectó la infracción y solicitó la colaboración de la Dirección General de Tránsito para realizar los controles. El episodio ocurrió durante la mañana del miércoles.

El conductor del vehículo fue sometido de inmediato a un test de alcoholemia. El resultado arrojó 1,98 gramos de alcohol en sangre, según confirmaron medios locales. La tolerancia es cero en Santa Fe. Además, los agentes constataron que la persona no contaba con licencia de conducir.

Diego Herrera, secretario de Control y Convivencia municipal, indicó, según La Capital: “Necesitamos tomar conciencia y ser responsables a la hora de manejar. Conductas de este tipo ponen en riesgo la vida de cualquier persona y no lo vamos a permitir”.

Por su parte, Ezequiel Brocchi, subsecretario de Control, explicó que no se tenía constancia desde qué hora el conductor venía manejando bajo los efectos del alcohol y remarcó que el hecho ocurrió en horario escolar.

“Son tres faltas gravísimas, no sólo el alcohol en sangre, sino que, además, venía a contramano y sin licencia”, expresó Brocchi en declaraciones a Telefé Rosario. También detalló que el monto de las multas dependerá de la decisión del Tribunal de Faltas, aunque anticipó que la penalización económica mínima será de unos 3 millones de pesos, sumado al retiro de la licencia de conducir y la inhabilitación para manejar.

Según las normas vigentes, los agentes trasladaron el vehículo al corralón municipal y remitieron todas las actuaciones al Tribunal de Faltas, agregó otro medio rosarino como Rosario 3.

Herrera agregó que la detección de este tipo de hechos es resultado de la presencia de controles diarios y permanentes, y del trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia y la Policía. Brocchi sostuvo que el conductor deberá realizar un curso y tareas comunitarias, además de afrontar la inhabilitación para conducir por un tiempo que determinarán las autoridades.

Un antecedente similar en Buenos Aires

Un operativo de control realizado en la Autopista Buenos Aires–La Plata permitió detectar un caso de alcoholemia sumamente elevado, con un registro de 2,73 gramos por litro de sangre, además de la falta de licencia de conducir de un automovilista. La acción, llevada adelante a la altura del kilómetro 50 en dirección ascendente, estuvo a cargo de efectivos de la Policía Vial Hudson, en jurisdicción de Berazategui, quienes actuaron al observar la circulación irregular de un vehículo utilitario.

Según la información brindada por Capital24, el conductor, identificado como Y.V.J.O., manejaba una Peugeot Partner de manera zigzagueante, hecho que motivó el procedimiento policial y la posterior realización del test de alcoholemia.

El resultado del examen determinó la presencia de 2,73 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que representa un riesgo severo para la seguridad vial, ya que en este territorio está completamente prohibido conducir después de haber consumido alcohol. Además, los efectivos comprobaron que el conductor carecía de una licencia habilitante, lo que agravó la infracción y derivó en el inicio de las actuaciones correspondientes, según detalló el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires en un comunicado oficial.

El procedimiento se encuentra enmarcado dentro de los controles habituales impulsados por el Ministerio de Transporte bonaerense, encabezado por Martín Marinucci, con el objetivo de reforzar la prevención y generar conciencia sobre los peligros del consumo de alcohol al volante. Según informó el organismo provincial, este caso se suma a otros episodios detectados en distintas rutas de la provincia, a partir de operativos de fiscalización intensivos.

En el comunicado difundido por el Ministerio de Transporte, Marinucci afirmó: “Cada vez que detectamos un caso de estas características evitamos una tragedia. Manejar alcoholizado o en condiciones irregulares no es una imprudencia menor: es poner en riesgo la vida propia y la de todos los demás”. También resaltó que estos controles se extienden a todo el territorio bonaerense, con el fin de “prevenir, concientizar y cuidar a las familias bonaerenses”.

