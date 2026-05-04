Día Mundial de Star Wars: la legión argentina que lleva sueños, elementos y sonrisas a los más necesitados

Anastacia Nisenbom, parte de la Legión 501 Garrison Argentina

En un hospital argentino o en un merendero, Darth Vader hace su icónica entrada, mientras es custodiado por un gran escuadrón de Clone Troopers y Storm Troopers. No se trata de una conquista galáctica más, sino de una acción benéfica, donde niños y niñas esperan al “Jedi caído” con los brazos abiertos.

En Argentina existe la Legión 501 Garrison Argentina, una organización sin fines de lucro que celebra Star Wars a través de sus armaduras y cosplays, en eventos y convenciones. Pero mucho más importante: representados bajo la sombra del Imperio Galáctico, llevan juguetes, alimentos y más a quienes más lo necesitan. “Los chicos malos haciendo cosas buenas”, definió Anastacia Nisenbom, integrante de la agrupación que ya fue oficialmente canonizada por el propio George Lucas. En el marco del Día Mundial de Star Wars, la artista dialogó con Infobae sobre esta iniciativa.

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¿Cómo nació la Legión 501? ¿Cuál es su historia?

La Legión 501 nació en agosto de 1997 en Carolina del Sur, Estados Unidos, no como una unidad militar ficticia, sino como un grupo de fans y cosplayers de Star Wars creado por Albin Johnson y Tom Crews. El propósito inicial era reunir a fans que tuvieran armaduras de Stormtroopers precisas y de alta calidad para asistir a estrenos, convenciones y eventos, basándose en el amor por los “villanos” de la saga. Hoy en día, la 501st Legion es una organización internacional sin fines de lucro reconocida mundialmente, conocida por su trabajo solidario y sus apariciones en eventos oficiales, con miles de miembros activos.

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Una niña pequeña saluda a un Stormtrooper con armadura blanca en un desfile de Star Wars, creando un momento de alegría y conexión en la vía pública.

¿Y cómo llega a Argentina?

Acá llego en el 2003, de una manera más sencilla y tardando un poco en consolidarse. Gente que se empeza a cruzar en eventos con trajes de la franquicia o con algunos props y menos acceso a internet que hoy en día. Pero teniendo una noción que se podía formar parte de un grupo más grande y gestionar acciones sociales. Desde ahí empezaron a formar lazos con gente de otros países para empezar a bajar data.

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¿Por qué se elige justamente encarnar personajes referidos al Imperio y no Jedi o personajes de la Alianza Rebelde o la Resistencia?

Considero que todo se relaciona más con una cuestión estética y de preferencia. Aunque los Jedi representan el bien y la luz, y podrían asociarse con lo solidario, la estética del Imperio es lo que hace tan atractivo a Star Wars. El lado rebelde suele ser más conocido por sus personajes, por el carisma o la fama de ciertos actores, pero la mística de Star Wars está en el Imperio. Por eso decimos que somos “chicos malos haciendo cosas buenas”: se trata de una fachada que funciona como un canal para lograr algo positivo.

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También resulta más sencillo ofrecer la imagen de un trooper, un Vader o un TIE, porque son figuras más reconocibles que un Jedi. Eso llama mucho la atención y ayuda a potenciar acciones como las donaciones, porque genera un mayor impacto.

Entusiastas de la Legión 501 exhiben sus impresionantes cosplays de Darth Vader, Boba Fett, un Stormtrooper y un Jawa

¿Qué personaje encarnas cuando haces cosplay? ¿Por qué esa elección?

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Tengo varios trajes porque es un poco imposible quedarse en uno solo, cuando te apasiona lo que haces, armar y buscar cada detalle. Pero sin duda mi favorito es el Jawa, que es el traje con el que me uní a la legión. Creo que describe algo de mi personalidad y mi espíritu. Les gusta andar en grupo, juntando cosas y armando otras.

¿Cuál es la misión de la Legión 501?

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Es un club voluntario formado para el propósito expreso de reunir a entusiastas de los trajes, y darles una identidad colectiva dentro de la cual funcionar. La mira de la legión está puesta en celebrar las películas de Star Wars usando atuendos, promoviendo y mejorando la calidad de trajes y accesorios. Y lo más importante, contribuir con la sociedad por medio de obras de caridad y trabajo voluntario.

La Legión 501 estuvo en la última edición de la Feria del Libro, acompañando a los Voluntarios del Gutiérrez. Y ayudó en el armado de kits escolares, que serán donados

Hacen muchas acciones benéficas. ¿Qué se llevan con ustedes de cada evento o acción?

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Las sensaciones después de cada evento benéfico son muy diversas. Obviamente que está la satisfacción grupal y la alegría de haber construido, aunque seamos un granito de arena. También las realidades, algunas veces son súperadoras y se te escapa una lágrima debajo del casco. Pero siempre hay que pensar que cambiaste el día de esas personas, que tal vez lo frío de una sala de hospital pasa a un segundo plano porque hoy fue diferente.

Con el tiempo uno aprende a manejar algunas energías, pero es imposible que ciertas cosas no te golpeen. Ver por ahí que un nene se lleve contento un juguete nuevo te hace enormemente feliz.

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¿Cómo llegó Star Wars en tu vida?

Llegó como a muchos que crecimos en los 90, con las repeticiones de las películas en la televisión, los pegalacticos, etc. Y cuando descubrí antes de los 20 que era posible vivir un rato al menos como un personaje, cambió mi vida.

¿Qué significa Star Wars y la legión en tu vida?

Star wars y la legión son mi pasión. Algunos la tienen con la música o con el futbol, la mía es esta. Me da gente marivillosa con la que formas lazos y encontras compañeros que están codo a codo, me hizo desarrollar muchas habilidades que no sabía que tenía, forma parta de mi hogar porque en todos lados encontras a la legión. Y no paso un día de mi vida sin dedicarle un rato.

Un niño con cabello castaño claro observa con fascinación a un cosplayer de Stormtrooper en un evento de Star Wars (Legión 501 Garrison Argentina)

¿Qué hace de la obra de George Lucas una franquicia tan diferente y popular?

Es mítologia pura, es el viaje del héroe que todos deseamos tener. Se diferencia en su arte, es un viaje completo desde el vestuario y la música. Es su propio universo, es de todos y a la vez no existe porque es Star Wars. Además de que tiene un anclaje increíble en la cultura popular porque hay gente que jamás la vio, pero sabe de Darth Vader.

El año próximo, Star Wars cumple sus primeros 50 años. ¿Por qué se mantiene tanto en el tiempo?

Últimente Disney lo reinventó constantemente. Siempre de chica me fascinaron los efectos especiales, entonces. aunque ame Star Wars, me cuestan algunas cosas nuevas. Pero más allá eso, es un universo maravilloso con tanto que no importa de donde seas o la edad que tengas, algo siempre le vas a encontrar.