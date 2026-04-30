Sociedad

Ariel Merpert: “En unos años, el celular y las redes sociales van a tener un lugar parecido al del cigarrillo”

El responsable de TEDx Argentina advirtió sobre los efectos de la transformación cultural y el vínculo con la tecnología móvil. El impacto de la IA de los conflictos globales en el futuro

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¿Hacia dónde están yendo los temas clave para el futuro?. Ariel Merpert conversó con Infobae en vivo sobre las tendencias globales

Ariel Merpert, director ejecutivo de TEDx en Argentina, participó recientemente de la conferencia anual de TED en Vancouver y compartió en Infobae a las Nueve sus principales conclusiones sobre el futuro de la tecnología, la educación y los conflictos que cruzan al mundo. El referente alertó sobre el consenso existente sobre los daños del uso excesivo del celular, y a contramano del sentido común, indicó que "la polarización parece ser una buena noticia" en la política.

En diálogo con el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Merpert detalló que en la cumbre internacional se organizaron más de noventa charlas con distintos bloques temáticos. Una de las voces más disruptivas fue la de Jonathan Haidt, quien subió al escenario para proponer: “Hay que sacar por completo toda la tecnología digital de las escuelas a nivel global”. Según el especialista, esta postura se fundamenta en evidencia sobre el impacto negativo en el desarrollo cognitivo y el descenso del rendimiento académico al incorporar los dispositivos y redes sociales en el aula.

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“Lo que termina pasando es que uno mete contenidos persuasivos, como los de TikTok, en la dinámica escolar, porque empezás a competir con lo que pasa afuera y producís contenidos parecidos a los de las redes sociales. Eso es muy tóxico”, profundizó Merpert.

Jonathan Haidt, psicólogo estadounidense (Presidencia de la Nación)
Jonathan Haidt, psicólogo estadounidense (Presidencia de la Nación)

El director de TEDx Argentina reflexionó sobre los efectos negativos del consumo digital, y remarcó la decisión del evento que no se pueda “sacar el celular durante las sesiones”. “Eran once sesiones a lo largo de cinco días. Y les digo una cosa, cuando terminaba cada sesión, por supuesto que todos agarraban el celular. Pero la sensación que uno tiene es que necesita el celular porque se tiene que conectar al oxígeno digital”, planteó.

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Era un spa mental de alguna forma y me parece que a mí por lo menos me ayudó mucho a pensar. Hubo varias charlas que plantean paralelismos entre el cigarrillo y los celulares. Creo que de acá a unos años, el celular y las redes sociales van a tener un lugar parecido al del cigarrillo”, expresó.

Merpert advirtió que la frontera generacional con el uso de las tecnologías se evidencia en la pérdida de la lectura profunda y el reemplazo por consumos fragmentados. “Lo que va a pasar con la juventud y las generaciones que vienen es una de las grandes preocupaciones”, subrayó.

Seis niños sentados alrededor de una mesa luminosa que proyecta interfaces holográficas azules con gráficos y ecuaciones en un ambiente oscuro.
Niños interactúan con una mesa digital de Inteligencia Artificial, mostrando una mezcla de concentración y frustración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial y poder

El foro también puso el foco en los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial. Merpert relató el caso del abogado Neal Kumar Katyal, quien se entrenó con IA para litigar contra la política arancelaria del presidente Donald Trump ante la Corte Suprema de Estados Unidos. “Estas son formas de usar inteligencia artificial para producir más humanidad, no menos”, evaluó, aunque reconoció que persisten críticas por la tendencia de estos sistemas a la adulación y la generación de sesgos.

Durante el encuentro, el empresario Scott Phoenix contó que, en una reunión con diferentes CEO de empresas, cuántos creían que había más de un 10% de probabilidad de que la inteligencia artificial eliminara a la humanidad en los próximos diez años. “Levantaron casi todos la mano. Fue atemorizante”, afirmó Merpert.

Ante estas proyecciones, el ejecutivo contó que la filósofa mexicana Carissa Véliz advirtió que “las predicciones son movidas de poder escondidas detrás de presunto conocimiento”. “Cuando alguien dice una predicción y vos actuás en consecuencia, lo que estás haciendo es obedecer”, recomendó.

“Cuando Elon Musk dice: “Nos vamos a subir todos a la nube y vamos a dejar de ser y morir”. ¿Cuál es el interés que está detrás de Elon Musk para decir eso que está diciendo? Y si vos pensás que eso es así, y empezás a actuar en consecuencia, por ejemplo, vivir tu vida de manera irresponsable, porque eso va a pasar, lo que estás haciendo es obedecerlo a él", ejemplificó.

El intercambio incluyó la intervención de Gina Raimondo, ex secretaria de Comercio de Estados Unidos, quien alertó sobre el posible reemplazo masivo de empleos por la IA, a una velocidad inédita. “Planteó la necesidad de un nuevo acuerdo social, similar al New Deal, pero ahora entre personas y empresas, porque las empresas están ocupando el lugar de los Estados”, relató Merpert.

Hache” Ariel Merpert, director ejecutivo del foro de ideas TED en Argentina – Infobae en Vivo

Polarización y ambiente

La agenda global incluyó también perspectivas argentinas a través del neurocientífico Joaquín Navajas, de la Universidad Di Tella. “En los experimentos que él viene haciendo sobre cómo tomamos decisiones, la polarización parece ser una buena noticia y no una mala. Funciona bien para las democracias y, de hecho, cuando no hay polarización, la democracia funciona mal. El problema aparece cuando la polarización deriva en violencia política”, explicó Merpert, quien remarcó que la historia argentina ofrece lecciones para el mundo sobre la convivencia democrática, pese a la división.

Las discusiones sobre ecología estuvieron marcadas por la voz de pueblos originarios, enfocados en la reconstrucción de acuerdos con la naturaleza y el Estado, más que en el conflicto global sobre el cambio climático. “Hubo charlas sobre cómo los pueblos originarios rearmaron su relación con el ambiente y los negocios, desde la minería hasta las represas”, repasó Merpert.

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