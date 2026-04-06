Policías de Córdoba le salvaron la vida a una bebé recién nacida que se estaba asfixiando

La familia agradeció el accionar policial, la intervención fue clave para la salud de la beba

Una situación crítica interrumpió la rutina de patrullaje en barrio Providencia cuando policías de Córdoba fueron requeridos por un hombre que, desesperado, buscaba ayuda para su hija recién nacida. En ese momento, en el cruce de Bulevar Castro Barros al 650, la escena se volvió urgente: la pequeña, de apenas un mes, no podía respirar. Mientras el padre trasladaba a la bebé en taxi hacia el hospital, la intervención de los efectivos fue determinante y cambió el curso de los hechos en cuestión de minutos.

La secuencia se desencadenó cuando el hombre, acompañado por su hija y su nieta, se acercó a los uniformados durante un patrullaje preventivo. La preocupación era evidente: la menor estaba broncoaspirada y presentaba serias dificultades para respirar, según relató el adulto a los agentes. De inmediato, los policías actuaron aplicando maniobras de primeros auxilios junto al vehículo, en un intento por revertir la situación crítica de la niña.

En medio de la urgencia, los efectivos coordinaron el acompañamiento del taxi hasta el Hospital Pediátrico, asegurando que la menor recibiera atención médica sin demoras. Durante el trayecto, la bebé logró reaccionar a las maniobras, según confirmaron fuentes policiales y el propio parte oficial de la Policía de Córdoba. La intervención permitió estabilizarla antes de su ingreso al centro de salud, donde quedó bajo observación y seguimiento especializado.

La familia agradeció el accionar de los policías, enfatizando que la rapidez y el conocimiento de los efectivos resultaron fundamentales para preservar la vida de la pequeña. En redes sociales, la Policía de Córdoba difundió el caso y subrayó la importancia de la capacitación en primeros auxilios y la presencia constante de patrullajes preventivos en la zona.

La menor permanece bajo cuidados médicos en el Hospital Pediátrico, donde recibe la atención correspondiente tras el episodio de broncoaspiración. El caso pone en evidencia la relevancia de los protocolos de emergencia y la respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad ante situaciones de riesgo vital.

Antecedente

El operativo se desplegó de urgencia luego de que un hombre alertara a la Policía que su hija no respiraba. Los efectivos realizaron maniobras de primeros auxilios y escoltaron la ambulancia hasta el centro de salud, donde la pequeña fue estabilizada

En el mes de febrero, el rápido accionar de la Policía y el personal sanitario permitió salvar la vida de una bebé de apenas 10 días que presentaba signos de asfixia.

Todo comenzó en la intersección de avenida Ejército Argentino y la rotonda del country La Cuesta, un sector transitado de la capital cordobesa. En ese momento, agentes de la Policía de Córdoba se encontraban interviniendo en un siniestro vial cuando fueron interrumpidos por un hombre que se acercó desesperado, alertando que su hija recién nacida no respiraba. El padre relató que la pequeña habría broncoaspirado mientras era alimentada.

Sin perder tiempo, los policías implementaron maniobras de primeros auxilios con el objetivo de restablecer la respiración de la bebé. La intervención inmediata de los policías permitió mantener los signos vitales de la recién nacida en un cuadro crítico. A los pocos minutos, una ambulancia que se encontraba en la zona se sumó al operativo y continuó con las tareas de reanimación, mientras la tensión crecía entre quienes observaban el procedimiento.

Frente a la gravedad de la situación y con la urgencia de lograr atención médica especializada, las autoridades montaron un cordón sanitario para escoltar el traslado de la bebé hasta el Sanatorio Allende. Este tipo de operativo, que consiste en liberar el paso y acompañar el vehículo de emergencia, buscó minimizar los tiempos de llegada al centro de salud. El recorrido fue realizado a máxima velocidad, una decisión que permitió acortar los minutos entre el lugar del incidente y la institución médica.

Al arribar al sanatorio, el equipo médico logró estabilizar el cuadro de la niña y dispuso su internación bajo observación, sin que se hayan brindado hasta el momento mayores precisiones sobre su evolución.

La actuación de la fuerza policial y los profesionales de la salud, coordinada en tiempo real, fue reconocida por los testigos y los propios protagonistas del procedimiento. La situación de la menor, que permanece bajo monitoreo médico, seguirá siendo evaluada en las próximas horas.