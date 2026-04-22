Sociedad

Un camionero dio positivo de cocaína tras un choque fatal en Santa Fe y lo atribuyó a que masticaba hojas de coca

El impacto contra una camioneta mató a cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos niños, que se dirigían a competir en un torneo de fútbol infantil

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Camioneta pick-up plateada gravemente dañada en un campo de hierba verde, con el tren delantero desprendido y partes del vehículo esparcidas alrededor
El fiscal Carlos Zoppegni destacó que el camión se cruzó de carril y embistió a la camioneta familiar, aportando detalles claves a la investigación

La investigación judicial por el accidente ocurrido en la Ruta Nacional 34 sumó en las últimas horas un elemento central: el camionero involucrado en el choque fatal arrojó positivo en sustancias, según revelaron los peritajes bioquímicos incorporados a la causa.

La audiencia, desarrollada en la torre judicial de San Jorge, expuso los resultados que comprometen a B.D.Y., de 28 años, quien permanece detenido. El caso, que causó conmoción en Carlos Pellegrini y la región, también tuvo un giro en las últimas horas con el alta médica del niño sobreviviente, según informó Cadena 3.

Durante la audiencia imputativa, la fiscalía notificó formalmente al acusado sobre la calificación legal del hecho, que quedó caratulado como homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, con la suma del agravante por el uso de sustancias.

Vista frontal de un camión azul con la cabina gravemente dañada y el parabrisas roto, parado sobre césped al costado de la carretera bajo un cielo azul
La defensa del camionero argumentó el mal estado de la ruta 34 y cuestionó la validez de los exámenes toxicológicos presentados por la fiscalía

Según detalló La Capital, los estudios revelaron la presencia de restos de cocaína en la orina del conductor, un dato que la fiscalía consideró “relevante al momento de solicitar la prisión preventiva”.

El fiscal Carlos Zoppegni, representante del Ministerio Público de la Acusación, fue enfático al describir la mecánica del hecho. El camión conducido por el imputado se cruzó de carril e impactó contra la camioneta de la familia Santo-Veliz, cuando esta última circulaba por la banquina opuesta, en dirección sur-norte. Además, el fiscal indicó que existen testigos presenciales, cuyos testimonios serán incorporados en una instancia posterior del proceso.

El defensor público Esteban Montenovi basó su estrategia en cuestionar el estado de la ruta 34 y en relativizar la validez de los testimonios. Además, sostuvo que su defendido intentó esquivar a la camioneta, bajo la creencia de que se le venía encima.

Esta versión fue ratificada por el propio B.D.Y., quien tomó la palabra en la audiencia, pese a haber anunciado inicialmente que se reservaría el derecho de declarar. Montenovi también solicitó que no se considere el agravante por uso de sustancias, señalando que la presencia de cocaína se detectó solo en orina y no en sangre, atribuyéndolo al consumo de hoja de coca, práctica conocida como “coqueo” y asociada a transportistas del norte argentino.

Respecto a la situación procesal del acusado, el juez Sebastián Szeifert decidió hacer lugar al pedido de la fiscalía y dictó la prisión preventiva. En su argumentación, el magistrado remarcó que, como conductor profesional, el acusado debía saber que una maniobra evasiva ante un peligro en ruta debe realizarse hacia la banquina derecha, y no hacia la izquierda. Este criterio, sumado a la evidencia presentada durante la audiencia, motivó la decisión judicial, según consignó La Capital.

En cuanto al estado de salud de los involucrados, cuatro integrantes de la familia murieron. El único sobreviviente, un niño de siete años, permaneció internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe. Según reportó Cadena 3, tras una evolución favorable, el menor recibió el alta médica y se encuentra bajo el cuidado de su abuela paterna, quien asumió la tutela provisoria mientras avanza la situación familiar.

Cómo fue el accidente

La familia, originaria de Carlos Pellegrini y ubicada a escasa distancia del sitio del accidente, tenía como destino la localidad de San Martín de las Escobas para participar en un torneo de fútbol infantil, situada a aproximadamente 24 kilómetros del lugar donde ocurrió la colisión.

La Liga Departamental de Fútbol de San Martín suspendió la Fecha 6 en solidaridad con la familia afectada por la tragedia
La Liga Departamental de Fútbol de San Martín suspendió la Fecha 6 en solidaridad con la familia afectada por la tragedia

El accidente sucedió cerca de las 10 en el kilómetro 134 de la ruta nacional 34. Los afectados se trasladaban en una camioneta rumbo a San Martín de las Escobas con la intención de asistir al torneo “Cachorritos”.

Entre las víctimas fatales se encontraban dos adultos y dos niños de uno y seis años, según información proporcionada por LT23 Radio San Genaro y el diario La Capital de Rosario, citando fuentes policiales.

El fuerte choque requirió la intervención de bomberos voluntarios, servicios de ambulancia de la zona y fuerzas policiales, quienes desplegaron un amplio operativo de emergencia. A raíz del impacto, los vehículos terminaron fuera de la calzada, lo que permitió que el tránsito continuara de manera asistida y se evitara el cierre total de la ruta. Las autoridades reiteraron la recomendación de extremar la precaución a quienes transiten por el sector.

Este hecho generó una importante repercusión en las comunidades relacionadas con el fútbol infantil del departamento santafesino de San Martín.

La Liga Departamental de Fútbol San Martín publicó un comunicado oficial en el que suspendió todas las actividades correspondientes a la Fecha 6, previstas “ante los hechos de público conocimiento”. El texto manifestó su apoyo y solidaridad con la familia y los clubes de la zona, y llamó a la comunidad a brindar acompañamiento en este momento de dolor.

“Ante los hechos de público conocimiento relacionados a un accidente automovilístico que atraviesa una familia perteneciente a clubes afiliados a nuestra liga, y entendiendo el difícil momento, la Liga Departamental de Fútbol San Martín ha tomado la determinación de SUSPENDER la totalidad de la Fecha 6 prevista para este domingo. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento”, señaló la federación local en su comunicado.

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