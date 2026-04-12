Sociedad

Cuatro miembros de una familia murieron en un choque en Santa Fe cuando se dirigían a un torneo de fútbol infantil

Dos adultos y dos niños de corta edad perdieron la vida al colisionar su camioneta contra un camión en la ruta nacional 34, cerca de Cañada Rosquín

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Camioneta pick-up plateada gravemente dañada en un campo de hierba verde, con el tren delantero desprendido y partes del vehículo esparcidas alrededor
La familia fallecida era oriunda de Carlos Pellegrini y se dirigía a un torneo de fútbol infantil en San Martín de las Escobas

Cuatro personas, dos adultos y dos niños, todas integrantes de una misma familia, murieron este domingo al chocar la camioneta en la que viajaban contra un camión en la ruta nacional 34, en proximidades de la localidad de Cañada Rosquín, en el sur de Santa Fe. Según las primeras informaciones un tercer niño resultó herido, pero su vida no corría peligro.

La familia, oriunda de la localidad de Carlos Pellegrini, a pocos kilómetros del lugar del siniestro, viajaba a participar de un torneo de fútbol infantil en San Martín de las Escobas, situada a unos 24 kilómetros de donde se produjo el choque.

El suceso generó consternación en la comunidad de la zona por lo que fueron suspendidas de forma inmediata las actividades deportivas previstas en el departamento San Martín.

El siniestro se produjo alrededor de las 10 de hoy en el kilómetro 134 de la ruta nacional 34. Las víctimas se desplazaban en una camioneta con destino a San Martín de las Escobas para asistir al torneo “Cachorritos”.

Vista frontal de un camión azul con la cabina gravemente dañada y el parabrisas roto, parado sobre césped al costado de la carretera bajo un cielo azul
Bomberos voluntarios, ambulancias y personal policial participaron en el operativo de emergencia tras el trágico choque en la ruta 34

Las víctimas mortales eran dos personas adultas y dos menores de edad de uno y seis años, según informaron LT23 Radio San Genaro, y el Diario La Capital de Rosario citando fuentes policiales. El único sobreviviente, un niño de siete años, fue trasladado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, donde permanecía esta tarde fuera de peligro.

El choque movilizó a bomberos voluntarios, ambulancias de la región y personal policial en un amplio operativo de emergencia. Como consecuencia del fuerte impacto, los vehículos quedaron fuera de la calzada, lo que permitió mantener el tránsito asistido y evitar el bloqueo total de la ruta. Las autoridades reiteraron el pedido de máxima precaución para quienes circulaban por la zona.

Hasta esta tarde no se habían difundido las identidades de las personas fallecidas, ya que seguían los procedimientos legales correspondientes.

Impacto en la comunidad y suspensión del fútbol juvenil

La noticia tuvo fuerte repercusión en comunidades vinculadas al fútbol infantil del departamento santafesino de San Martín.

El accidente en Cañada Rosquín generó conmoción y llevó a la suspensión de actividades deportivas infantiles en toda la región
El accidente en Cañada Rosquín generó conmoción y llevó a la suspensión de actividades deportivas infantiles en toda la región

La Liga Departamental de Fútbol San Martín emitió un comunicado oficial suspendiendo la totalidad de la Fecha 6 programada “ante los hechos de público conocimiento”. El mensaje expresó respaldo y solidaridad para la familia y los clubes de la zona y convocó a la comunidad a acompañar en este momento de pesar.

“Ante los hechos de público conocimiento relacionados a un accidente automovilístico que atraviesa una familia perteneciente a clubes afiliado a nuestra liga, y entendiendo el difícil momento, la Liga Departamental de Fútbol San Martín ha tomado la determinación de SUSPENDER la totalidad de la Fecha 6 prevista para este domingo. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento", expresó en un comunicado la federación local.

Clubes, dirigentes y familias se sumaron al gesto de la Liga, reportaron distintos medios locales. La suspensión fue significativa, ya que la familia viajaba al evento deportivo cuando ocurrió el siniestro vial.

Parte frontal de un camión azul oscuro severamente dañado, con el parachoques y la parrilla destrozados, y el parabrisas estrellado. Un tráiler azul se ve a la derecha. La camioneta de la familia también resultó destrozada y quedó fuera de la ruta
La ruta nacional 34 es considerada una de las vías más peligrosas de la provincia de Santa Fe por la alta siniestralidad y el tráfico pesado

Peligrosidad de la Ruta Nacional 34

Las rutas nacionales 34 y 11 son consideradas las vías más riesgosas de la provincia de Santa Fe en materia de seguridad vial, recordó el Diario La Capital de Rosario, citando al Observatorio Provincial de Seguridad Vial.

Desde 2019, informes oficiales contabilizaron 335 fallecidos en siniestros ocurridos sobre las rutas 11 y 34 dentro de la provincia de Santa fe. Analistas y autoridades atribuyen la alta siniestralidad al tráfico intenso de transporte pesado, la falta de ancho de la calzada y la desinversión en infraestructura.

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