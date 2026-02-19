Sociedad

Encontraron el cadáver de un hombre en el río Paraná en Rosario

El cuerpo fue hallado por una pareja a la altura de la Usina Sorrento. Estaba en un avanzado estado de descomposición

Equipos de rescate y personal
Equipos de rescate y personal policial trabajaron en la orilla del río Paraná en Rosario tras el hallazgo del cadáver de un hombre (Rosario3)

Un nuevo hallazgo conmociona a la zona norte de la ciudad de Rosario, donde en la mañana del miércoles fue encontrado el cadáver de un hombre flotando en el río Paraná, a la altura de la Usina Sorrento.

La escena se desplegó en las inmediaciones del Club Náutico Sportivo Avellaneda, en un sector frecuentado tanto por pescadores como por familias que cruzan hacia las islas del delta. El hecho se suma al reciente hallazgo de un ciervo muerto en el mismo sector, lo que genera inquietud en la comunidad local.

Según información confirmada por el portal Rosario3, una pareja que se dirigía hacia la isla divisó el cuerpo sin vida mientras navegaba por las aguas del Paraná.

Inmediatamente, dieron aviso llamando al 911, lo que activó un operativo conjunto entre la Policía y la Prefectura Naval Argentina. Las autoridades vallaron el acceso a la playa frente a la usina para preservar la escena y facilitar las tareas de peritaje y levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con las fuentes policiales, el fallecido es un hombre mayor de edad y las autoridades aún no han confirmado su identidad ni las circunstancias exactas de su muerte.

El cuerpo fue retirado del agua y trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia, procedimiento que buscará establecer la causa y el tiempo de fallecimiento.

En el lugar trabajó personal de la División Homicidios, Prefectura y la Policía Científica, que recolectó muestras y realizó el relevamiento fotográfico de la zona. Las primeras tareas incluyeron el levantamiento de testimonios de vecinos y personas que transitaron por el sector en días recientes.

El acceso a la playa frente a la Usina Sorrento permanecerá cerrado al público hasta que concluyan las diligencias judiciales y policiales. La causa quedó caratulada, en principio, como “averiguación de causales de muerte”, a la espera de los resultados oficiales de la autopsia y de la eventual identificación del hombre hallado en el río.

La Policía de Santa Fe
La Policía de Santa Fe y la Prefectura Naval participaron del operativo (Télam)

Encontraron el cadáver de un hombre a orillas del río Paraná en Misiones

Días atrás, en la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones, un operativo policial se activó luego de que efectivos de la Unidad Regional III recibieran un aviso de Prefectura Naval Argentina.

El llamado alertaba sobre la presencia de un cadáver en el kilómetro 1810,5 del río Paraná, en proximidades de la desembocadura del arroyo Piraí Miní, en la zona conocida como Paticuaí.

Al arribar al sitio, los agentes, con apoyo de recursos acuáticos, confirmaron la existencia de un cuerpo sin vida. El hallazgo se produjo entre piedras de gran tamaño, lo que dificultó inicialmente su localización. La Prefectura ayudó a la extracción del cuerpo.

Se trataba de un individuo de sexo masculino, cuyo cuerpo se encontraba semioculto y con una soga en el cuello. No presentaba documentación alguna que permitiera su identificación inmediata y estaba en estado avanzado de descomposición.

Las tareas continuaron con la intervención de la División Policía Científica, cuyos peritos realizaron las diligencias de rigor en el lugar del hallazgo. Una vez concluidas las pericias iniciales, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial. Allí se llevará a cabo la autopsia médico legal que busca establecer las causas del fallecimiento y aportar datos para la identificación de la víctima, aspecto clave para el avance de la investigación.

El procedimiento se desarrolló bajo estrictos protocolos y con la colaboración de diferentes fuerzas, en un contexto que mantiene la atención de las autoridades locales.

El caso quedó en manos de la justicia, que aguarda los resultados de la autopsia para orientar los próximos pasos. La causa está bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de la Secretaría N° 1, cuya responsable es Karina Paola Novak.

